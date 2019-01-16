Коды бюджетной классификации по налогу на прибыль различаются в зависимости от уровня бюджета и вида платежа. Все КБК для уплаты налога на прибыль в 2019 году вы найдете в статье.

При перечислении налога на прибыль в 2019 году в поле 104 платежного поручения указывают 20-значный КБК в соответствии с приказом Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н. Отдельные коды действуют для разных видов доходов и бюджетов. Кроме того отдельные коды предусмотрены для пеней и штрафов.

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Все КБК для уплаты налога на прибыль в 2019 году

В кодах КБК при уплате налога на прибыль в 2019 году запутаться просто. Коды разные для налога в федеральный бюджет и региональный, по пеням и штрафам – отдельные КБК. Подобрать верный КБК поможет бесплатный онлайн сервис, который разработали эксперты системы "Главбух".

Другие значения юрлицо ставит в поле 104 платежных поручений, если налог считаете с особой категории доходов. Все без исключения актуальные КБК, на которые уплачивают налог на прибыль, смотрите в таблице ниже.

КБК для налога на прибыль 2019 года для юридических лиц

Налог на прибыль Налог Пени Штраф в федеральный бюджет (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) 182 1 01 01011 01 1000 110 182 1 01 01011 01 2100 110 182 1 01 01011 01 3000 110 в бюджеты субъектов РФ (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) 182 1 01 01012 02 1000 110 182 1 01 01012 02 2100 110 182 1 01 01012 02 3000 110 в федеральный бюджет (для консолидированных групп налогоплательщиков) 182 1 01 01013 01 1000 110 182 1 01 01013 01 2100 110 182 1 01 01013 01 3000 110 в бюджеты субъектов РФ (для консолидированных групп налогоплательщиков) 182 1 01 01014 02 1000 110 182 1 01 01014 02 2100 110 182 1 01 01014 02 3000 110 при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до 21 октября 2011 года (до вступления в силу Закона от 30.12.1995 № 225-ФЗ) 182 1 01 01020 01 1000 110 182 1 01 01020 01 2100 110 182 1 01 01020 01 3000 110 с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в России через постоянное представительство 182 1 01 01030 01 1000 110 182 1 01 01030 01 2100 110 182 1 01 01030 01 3000 110 с доходов российских организаций в виде дивидендов от российских организаций 182 1 01 01040 01 1000 110 182 1 01 01040 01 2100 110 182 1 01 01040 01 3000 110 с доходов иностранных организаций в виде дивидендов от российских организаций 182 1 01 01050 01 1000 110 182 1 01 01050 01 2100 110 182 1 01 01050 01 3000 110 с дивидендов от иностранных организаций 182 1 01 01060 01 1000 110 182 1 01 01060 01 2100 110 182 1 01 01060 01 3000 110 с процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам 182 1 01 01070 01 1000 110 182 1 01 01070 01 2100 110 182 1 01 01070 01 3000 110 с процентов по облигациям российских организаций 182 1 01 01090 01 1000 110 1 01 01090 01 2100 110 1 01 01090 01 3000 110 с прибыли контролируемых иностранных компаний 182 1 01 01080 01 1000 110 182 1 01 01080 01 2100 110 182 1 01 01080 01 3000 110

КБК налога на прибыль в федеральный и региональный бюджет на 2019 год

КБК налога на прибыль организаций в 2019 году для юридических лиц утверждены приказом от 08.06.2018 № 132н. Применять эти коды нужно при перечислении налогов и взносов в 2019 году.

В большинстве случаев при уплате налога на прибыль заполняются две платежки: в федеральный и региональный бюджет. Как заполнить каждое поле платежки, подскажут эксперты системы "Главбух".

Хотя налог на прибыль является федеральным, в бюджет перечисляют согласно следующей пропорции:

17 процентов — в региональные бюджеты;

3 процента — в федеральный.

Для каждой ставки, а точнее, для каждого уровня бюджета действует свой отдельный КБК налога на прибыль:

182 1 01 01011 01 1000 110 ― КБК по налогу на прибыль в федеральный бюджет - 2019;

182 1 01 01012 02 1000 110 ― КБК по налогу на прибыль в региональный бюджет - 2019.

КБК пени по налогу на прибыль

Если налог или авансовые платежи перечислили позже установленных сроков, налоговая инспекция начислит организации пени за каждый день опоздания (ст. 75 НК РФ). Пени по налогу на прибыль платите на отдельный КБК. В зависимости от наименования вида дохода и уровня бюджета коды разные.

Подробнее о том, как правильно рассчитать пени по налогу на прибыль к уплате в бюджет, расскажут эксперты системы "Главбух".

КБК для пени по налогу на прибыль в федеральный бюджет

Пени в федеральный бюджет перечисляют по отдельному КБК, пропорционально доле налога. КБК для пеней по налогу на прибыль в федеральный бюджет – 182 1 01 01011 01 2100 110.

КБК для пени по налогу на прибыль в бюджет субъекта РФ

Аналогичная ситуация с пени, которую перечисляют в бюджет регионов. Код при уплате пеней по налогу в бюджет субъекта выглядит так: 182 1 01 01012 02 2100 110.

КБК штрафа по налогу на прибыль

На сумму неуплаченных авансовых платежей штрафы не начисляют (п. 3 ст. 58 НК РФ). Если вовремя не заплатить налог на прибыль по итогам года, ИФНС вправе оштрафовать:

налогоплательщика — по статье 122 НК РФ на 20 процентов от суммы недоимки (на 40 процентов, если неуплата умышленная);

налогового агента — по статье 123 НК РФ на 20 процентов от суммы.

Узнайте, как можно учесть штрафы при расчете налога на прибыль >>

В КБК штрафа по налогу на прибыль в 14-17 знаке стоит 3000:

182 1 01 01011 01 3000 110 — федеральный бюджет;

182 1 01 01012 02 3000 110 — по налогу на прибыль зачисляемому в бюджеты субъектов РФ.

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