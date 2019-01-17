Код ошибки 50 означает, что СЗВ-М не приняли и вам придет отрицательный протокол. С ошибками 40 и 30 отчет примут частично. Расскажем, как исправить ошибки с кодом 50, 40,30 в СЗВ-М. Учтите, что без штрафа сдать дополняющую форму получится, только если исправляли сведения, которые ПФР уже принял.

Протокол с ошибкой как результат проверки СЗВ-М

Программа ПФР выявляет, корректно ли страхователь составил СЗВ-М. Как результат проверки СЗВ-М компания может получить протокол приема со статусом «Документ не принят» или «Документ принят частично».

Протокол фонд пришлет в течение четырех рабочих дней (распоряжение Правления ПФР от 11 октября 2007 № 190р).

Сотрудники Пенсионного фонда могут найти 14 неточностей. Они перечислены в таблице 7 к постановлению Правления ПФР от 7 декабря 2016 г. № 1077п. Каждой присвоили код. Их всего три: 20, 30, 50.

Пенсионный фонд выдумал новые штрафы за СЗВ‑М Бухгалтер не сдал вовремя СЗВ-М. В результате фонд не получил сведения о работающих пенсионерах и переплатил им пенсию. Фонд заявил, что теперь компания обязана возместить расходы. В результате судебных споров выиграл ПФР. Каким стал победный аргумент и какие советы учесть в случае такой ошибки >>>

Общий принцип исправления ошибок в СЗВ-М

Каждый тип неточности надо исправлять по своим правилам. Если ПФР вообще не принял СЗВ-М, то требуется переслать отчет заново. Это актуально для СЗВ-М с ошибкой 50. Если неточности только в сведениях на некоторых застрахованных, то фонд примет отчет частично. А по недочетам надо отправить дополняющий отчет.

Все ошибки исправляют в течение пяти рабочих дней, как фонд прислал уведомление об их устранении. Отметим, что с 1 октября 2018 года действуют новые правила из инстукции по персучету. Теперь фонд не станет штрафовать за дополняющую форму, только если исправляли сведения, которые ПФР уже принял.

Если же в отчет попали не все сотрудники, то исправить эту ошибку без штрафа не получится. В таком случае ПФР считает, что эти сведения он еще не получал. Чем опасны новые правила по СЗВ-М >>>

Когда фонд принял отчет частично, то по ошибочным данным отправит компании уведомление с требованием исправить неточности. Например, организация ошиблась в Ф.И.О. сотрудника.

Скорректировать сведения и сдать дополняющую форму нужно в течение пяти рабочих дней после того, как получили уведомление (п. 39 Инструкции, утв. приказом Минтруда от 21.12.2016 № 766н). Тогда штрафа не будет. В новый отчет включайте только тех сотрудников, сведения о которых указали с ошибкой.

Если срок сдачи отчета прошел и вы сами нашли ошибку, дождитесь уведомления от фонда. Оно подтвердит, что фонд принял сведения. Значит, сможете исправить ошибки без штрафа, если уложитесь в пятидневный срок.

Новые требования к СЗВ-М в 2019 году

Код ошибки 50 по СЗВ-М

Компания или индивидуальный предприниматель, получившие отрицательный протокол по СЗВ-М с кодом ошибки 50, должны исправить отчет. Иначе его будут считать несданным.

Код ошибки 50 в СЗВ-М появляется, если:

неверно заполнили XML-документ;

файл с отчетом не соответствует XSD-схеме.

Компания избежит этих двух недочетов, если установит программы, которые регулярно обновляются. Если заполнять отчет с помощью обновленного программного обеспечения, то формат всегда будет верным. Представители фондов советуют страхователям следить за обновлениями. Ведь ПФР также заинтересован в том, чтобы компании сдавали отчет с первого раза.

Подсказка от Системы Главбух Отправили электронный СЗВ-М в Пенсионный фонд РФ, но его не принимают. Приходит квитанция об отказе в регистрации документа. В ней причина: Идентификационный номер налогоплательщика должен быть указан в соответствии с данными ПФР. Код ошибки – ВСЗЛ.Б-СЗВ-М.1.2. У такой ошибки статус «50». Это значит, что расчет не примут. Его нужно будет сформировать заново. Если ошибку не исправить к сроку сдачи отчета, то организацию оштрафуют. Как исправить ошибку >>>

Есть еще четыре ошибки с кодом 50, из-за которых фонд вернет СЗВ-М:

отчет подписали чужой электронной подписью. Такое может произойти, если сдаете сведения через представителя, у которого нет доверенности; указали неверный ИНН или регистрационный номер организации. Программа фонда проверит, чтобы все реквизиты страхователя совпадали с данными в базе ПФР. Если будут расхождения, фонд вернет сведения. сдали дополняющую форму вместо исходной. Такое возможно, если компания неверно поставила код в строке 3 «Тип формы»; поставили неверный код периода. Сдать отчет за будущие месяцы невозможно. Например, в ноябре можно сдать отчет за октябрь, сентябрь и предшествующие месяцы, но не за ноябрь того же года. Если в СЗВ-М указан отчетный период, который еще не наступил или не закончился, проверочная программа ПФР его не пропустит.

Как исправить ошибку 50

Чтобы исправить СЗВ-М, по которому пришел протокол с кодом ошибки 50, повторно подайте отчет с типом «исходная». Уложиться надо в пять рабочих дней. Наказания не будет, даже если они истекают после 15 числа.

Неточности в XML-документе или XSD-схеме. Чтобы поправить технические недочеты, достаточно заполнить отчет в программе с последними обновлениями.

Чужая подпись. Если фонд вернул отчет из-за чужой подписи, то надо переписать документ или отправить доверенность представителя в ПФР. В ней напишите, что представитель вправе своей электронной подписью подписать СЗВ-М.

Неправильные сведения в ИНН и регистрационном номере. Если страхователь допустил недочет в своих данных, то сначала откорректируйте эти сведения и затем заново сдайте отчет.

Неверный тип формы. Огрехи в типе формы правят по следующему алгоритму. Если страхователь сдает отчет первый раз в месяц, то тип будет «исхд». Если компания поправляет сведения, то есть не первый раз сдает форму за отчетный период, то кодбудет «доп». При отмене сведений – «отмн». Фонд не примет сзв-м, если компания впервые за месяц сдает форму не с типом «исхд».

Частые ошибки в электронном СЗВ-М: как исправить

Код ошибки 30 по СЗВ-М

Другой тип ошибок ПФР закодировал цифрой 30. Из-за таких неточностей отчет считают принятым. Но недочеты все равно придется исправить. Примеры недочета с кодом 30:

компания неверно записала СНИЛС сотрудника;

в СЗВ-М неверно указана фамилия, отчество или имя сотрудника и данные не совпадают со страховым свидетельством;

отсутствует фамилия или имя работника.

Не за все опечатки в фамилии компании придет сообщение об ошибке. Фонд примет отчет с лишними пробелами, точками или дефисами. То есть код 30 означает, что огрехи не во всем отчете, а в данных на конкретного работника. По остальным застрахованным отчет будет принят.

Примеры ошибок по коду 30 с пояснениями

Как исправить ошибку 30

Сначала подайте отменяющую форму, но только на тех сотрудников, у кого данные в первичной отчетности были с ошибками. Причем данные запишите так же, как и в исходной форме. Затем подайте дополняющую форму на этих же работников с верными данными.

Код ошибки 20 в СЗВ-М

Всего одна ошибка есть с таким кодом – неверный ИНН. В частности, не соответствует количество цифр или он вовсе не заполнен. Отчет примут, даже если ИНН начинается с пробелов или там стоят только нули.

ИНН сотрудника надо указывать точно так, как в свидетельстве о постановке на учет. В отчете ПФР проверит ИНН сотрудников, в том числе по данным из ФНС России.

Как исправить ошибку 20

Чтобы исправить неточность, сформируйте отчет по сотрудникам заново с типом «дополняющая». Новый файл отправьте в фонд. Успеете сделать это до срока сдачи формы – избежите штрафа.

Как отменить штраф за СЗВ-М

Какой штраф грозит компании за ошибки в СЗВ-М

Размер штрафа зависит от вида ошибки. Если фонд вообще не принял отчет, то проверяющие выпишут штраф 500 рублей за каждого сотрудника из сведений. Если отчет приняли частично, то оштрафуют на 500 рублей за каждого сотрудника с неточностями.

Наказание будет в случае, если не исправить недочеты в срок. Если же компания сама обнаружила огрехи или исправила их в течение пяти рабочих дней после уведомления от фонда, то штрафа не будет.

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