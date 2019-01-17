Код единицы измерения в счете-фактуре по ОКЕИ
Один из обязательных реквизитов счета-фактуры – единица измерения. Для этого есть специальные графы – 2 и 2а. Их заполняют, если есть такая возможность (подп. 5 п. 5 ст. 169 НК РФ). Код единицы измерения в счете-фактуре вписывают в графу 2, а ее условное обозначение в 2а.
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Коды единиц измерения в счетах-фактурах на 2019 год
Чтобы правильно заполнить графы для счетов-фактур с единицами измерений, ориентируйтесь на справочник единиц измерения ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения ОК 015-94.
Полезные рекомендации:
Правила заполнения счетов-фактур предлагают ориентироваться на раздел 1 и 2 справочника. Подробнее о том, как правильно заполнить счет-фактуру и другие документы по налоговому учету НДС, рассказали эксперты системы "Главбух".
Приведем таблицу наиболее популярных единиц измерения, для каждого из которых есть свой код в счете-фактуре.
Частые единицы измерения для счетов-фактур
|
|
Единица измерения
|
Код по ОКЕИ в счете-фактуре
|
код м2
|
квадратный метр
|
055
|
код м3
|
кубический метр
|
113
|
код км
|
километр
|
008
|
код кг
|
килограмм
|
166
|
код т (тонна)
|
тонна
|
168
|
код час
|
час
|
356
|
код месяц
|
месяц
|
362
|
код штука / шт
|
штука
|
796
|
код 103тоннаж-рейс
|
тысяча тоннаже-рейсов
|
966
Для некоторых единиц измерения коды не введены. Например, в ОКЕИ нет кода для машино-смены (его еще называют код маш смена). В этом случае в графе 2 и 2а счета-фактуры можно поставить прочерк. Это подтверждает Минфин России в письме от 27 марта 2012 г. № 03-07-09/28.
Полезные рекомендации:
Услугу невозможно точно обозначить ни одним кодом, поэтому графу 2 также можно заполнить прочерком. Узнайте, как заполнить правильно единицы измерения в счетах-фактурах >>
Код и название условного обозначения в счет-фактуре на услуги ставьте, если одновременно выполняются два условия:
- в договоре прописали цену за единицу измерения, а не общая стоимость. Например, в договоре на юридические услуги указана цена за час;
- единица измерения из договора есть в разделе 1 или 2 классификатора кодов единиц измерения для счетов-фактур – ОКЕИ.
Справочник единиц измерения для счетов-фактур
Код в счете-фактуре, который указал поставщик, безопаснее проверять по ОКЕИ, чтобы у налоговиков не было претензий к вычетам НДС.
Классификатор кодов единиц измерения для счетов-фактур из ОКЕИ
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