2009517 января 2019

Код единицы измерения в счете-фактуре по ОКЕИ

Код единицы измерения – обязательный реквизит в счете-фактуре. Его заполняют на основе справочника единиц измерения ОКЕИ, причем для счетов-фактур используют разделы 1 и 2.

Один из обязательных реквизитов счета-фактуры – единица измерения. Для этого есть специальные графы – 2 и 2а. Их заполняют, если есть такая возможность (подп. 5 п. 5 ст. 169 НК РФ). Код единицы измерения в счете-фактуре вписывают в графу 2, а ее условное обозначение в 2а.

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Коды единиц измерения в счетах-фактурах на 2019 год

Чтобы правильно заполнить графы  для счетов-фактур с единицами измерений, ориентируйтесь на справочник единиц измерения ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения ОК 015-94.

 Полезные рекомендации:

Правила заполнения счетов-фактур предлагают ориентироваться на раздел 1 и 2 справочника. Подробнее о том, как правильно заполнить счет-фактуру и другие документы по налоговому учету НДС, рассказали эксперты системы "Главбух".

Приведем таблицу наиболее популярных единиц измерения, для каждого из которых есть свой код в счете-фактуре.

Частые единицы измерения для счетов-фактур

Единица измерения

Код по ОКЕИ в счете-фактуре

код м2

квадратный метр

055

код м3

кубический метр

113

код км

километр

008

код кг

килограмм

166

код т (тонна)

тонна

168

код час

час

356

код месяц

месяц

362

код штука / шт

штука

796

код 103тоннаж-рейс

тысяча тоннаже-рейсов

966

Для некоторых единиц измерения коды не введены. Например, в ОКЕИ нет кода для машино-смены (его еще называют код маш смена). В этом случае в графе 2 и 2а счета-фактуры можно поставить прочерк. Это подтверждает Минфин России в письме от 27 марта 2012 г. № 03-07-09/28.

 Полезные рекомендации:

Услугу невозможно точно обозначить ни одним кодом, поэтому графу 2 также можно заполнить прочерком. Узнайте, как заполнить правильно единицы измерения в счетах-фактурах >>

Код и название условного обозначения в счет-фактуре на услуги ставьте, если одновременно выполняются два условия:

  1. в договоре прописали цену за единицу измерения, а не общая стоимость. Например, в договоре на юридические услуги указана цена за час;
  2. единица измерения из договора есть в разделе 1 или 2 классификатора кодов единиц измерения для счетов-фактур – ОКЕИ.

Справочник единиц измерения для счетов-фактур

Код в счете-фактуре, который указал поставщик, безопаснее проверять по ОКЕИ, чтобы у налоговиков не было претензий к вычетам НДС.

Классификатор кодов единиц измерения для счетов-фактур из ОКЕИ

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