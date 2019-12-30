Как отразить больничный в отчете СЗВ-СТАЖ в 2020 году, чиновники закрепили в порядке заполнения самой формы. Для периодов больничного в СЗВ-СТАЖ используйте код «ВРНЕТРУД».

Отражать ли больничный в СЗВ-СТАЖ в 2020 году

В форме СЗВ-СТАЖ в разделе 3 работодатели отражают сведения о периодах работы сотрудника, которые засчитывают в страховой стаж.

В стаж помимо времени работы включают период, в котором работник получал пособие по социальному страхованию по временной нетрудоспособности. Получается, что дни болезни работодатель должен включить в отчетность (п. 2 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ)

Как в СЗВ-СТАЖ отразить периоды по больничному листу

По сотруднику, у которого был больничный лист, в отчете СЗВ-СТАЖ в 2020 году заполните три графы:

6 – здесь покажите дату начала болезни по больничному листу;

7 – тут поставьте даты окончания болезни;

11 – в ней укажите код, который соответствует отраженному времени по классификатору.

Для больничных в СЗВ-СТАЖ вписывают код «ВРНЕТРУД» (п. 2.3 Порядка, утв. постановлением Правления ПФР от 11.01.2017 № 3п).

Пример. Сотрудник был на больничном с 7 по 13 февраля, 14 февраля он прогулял работу и это официально оформили, а 15-го его уволили.



В СЗВ-СТАЖ заполните четыре отдельных строки в разделе 3. В графах 6 и 7 первой строки покажите период работы сотрудника до момента, как он взял больничный: с 01.01.2020 по 06.02.2020. Второй строкой отразите дни болезни сотрудника. В графах 6 и 7 поставьте период с 07.02.2020 по 13.02.2020, в графе 11 – код «ВРНЕТРУД». Третьей строкой отразите прогул в разделе 3: в графах 6 и 7 поставьте период с 14.02.2020 по 14.02.2020, в графе 11 – код «НЕОПЛ». Четвертой строкой в графах 6 и 7 покажите день, когда сотрудник появился на работе и его уволили: с 15.02.2020 по 15.02.2020.

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На практике компании столкнулись с ошибками при заполнении отчета. Если программа ПФР для проверки сведений выдает ошибку, то это не означает, что вы заполнили отчет неправильно.

Подсказка от Системы Главбух Расхождения между СЗВ-СТАЖ и расчетом по взносам не всегда ошибка. Иногда сотрудника надо отразить в разделе 3 расчета, но работник не становится застрахованным. Такое случается, когда уволенный сотрудник получает деньги организации. Например, больничный. Тогда бывшего сотрудника надо показать в разделе 3 расчета, а вот в СЗВ-СТАЖ его записывать не нужно. В этом случае направьте фонду пояснения о причинах расхождения >>>

В такой ситуации сначала проверьте, все ли данные вы указали верно. Если да, то дождитесь обновления программы или заполните бланк вручную. Второй вариант подойдет тем, у кого в штате менее 25 работников или кто сдает отчет по выходу на пенсию. Те, у кого штат более 25 человек, должны подождать обновленных версий программы, так как они обязаны сдать отчет в электронной форме.

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