Как отразить больничный в СЗВ-СТАЖ
-
Образец заполнения СЗВ-СТАЖ в 2020 году
Скачать бесплатно
-
Пояснения в ПФР о расхождениях между СЗВ-СТАЖ и ЕРСВ
Скачать бесплатно
Отражать ли больничный в СЗВ-СТАЖ в 2020 году
В форме СЗВ-СТАЖ в разделе 3 работодатели отражают сведения о периодах работы сотрудника, которые засчитывают в страховой стаж.
В стаж помимо времени работы включают период, в котором работник получал пособие по социальному страхованию по временной нетрудоспособности. Получается, что дни болезни работодатель должен включить в отчетность (п. 2 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ)
Как в СЗВ-СТАЖ отразить периоды по больничному листу
По сотруднику, у которого был больничный лист, в отчете СЗВ-СТАЖ в 2020 году заполните три графы:
- 6 – здесь покажите дату начала болезни по больничному листу;
- 7 – тут поставьте даты окончания болезни;
- 11 – в ней укажите код, который соответствует отраженному времени по классификатору.
Для больничных в СЗВ-СТАЖ вписывают код «ВРНЕТРУД» (п. 2.3 Порядка, утв. постановлением Правления ПФР от 11.01.2017 № 3п).
В СЗВ-СТАЖ заполните четыре отдельных строки в разделе 3.
В графах 6 и 7 первой строки покажите период работы сотрудника до момента, как он взял больничный: с 01.01.2020 по 06.02.2020.
Второй строкой отразите дни болезни сотрудника. В графах 6 и 7 поставьте период с 07.02.2020 по 13.02.2020, в графе 11 – код «ВРНЕТРУД».
Третьей строкой отразите прогул в разделе 3: в графах 6 и 7 поставьте период с 14.02.2020 по 14.02.2020, в графе 11 – код «НЕОПЛ».
Четвертой строкой в графах 6 и 7 покажите день, когда сотрудник появился на работе и его уволили: с 15.02.2020 по 15.02.2020.
СКАЧАЙТЕ ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТА СЗВ-СТАЖ В 2020 ГОДУ
На практике компании столкнулись с ошибками при заполнении отчета. Если программа ПФР для проверки сведений выдает ошибку, то это не означает, что вы заполнили отчет неправильно.
Подсказка от Системы Главбух
Расхождения между СЗВ-СТАЖ и расчетом по взносам не всегда ошибка. Иногда сотрудника надо отразить в разделе 3 расчета, но работник не становится застрахованным. Такое случается, когда уволенный сотрудник получает деньги организации. Например, больничный. Тогда бывшего сотрудника надо показать в разделе 3 расчета, а вот в СЗВ-СТАЖ его записывать не нужно. В этом случае направьте фонду пояснения о причинах расхождения >>>
В такой ситуации сначала проверьте, все ли данные вы указали верно. Если да, то дождитесь обновления программы или заполните бланк вручную. Второй вариант подойдет тем, у кого в штате менее 25 работников или кто сдает отчет по выходу на пенсию. Те, у кого штат более 25 человек, должны подождать обновленных версий программы, так как они обязаны сдать отчет в электронной форме.
На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону
Тема: