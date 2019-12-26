Документы от работодателя при увольнении в 2020 году: список

В 2020 году при увольнении выдайте бывшему сотруднику его личные документы. Срок выдачи бумаг - последний рабочий день работника. Нарушать порядок нельзя, иначе возможны штрафы. В статье вы найдете список документов, которые работодатель должен выдать при увольнении в 2020 году. В 2020 году при увольнении выдайте бывшему сотруднику его личные документы. Срок выдачи бумаг - последний рабочий день работника. Нарушать порядок нельзя, иначе возможны штрафы. В статье вы найдете список документов, которые работодатель должен выдать при увольнении в 2020 году.

Кому пора заводить электронные трудовые >>>

Какие нужно выдавать документы при увольнении от работодателя в 2020 году

В последний день работы сотрудника рассчитайтесь с ним и выдайте ему все личные документы. Основная группа документов - те, которые нужно выдать по закону:

трудовая книжка;

справка о сумме заработка по форме, утвержденной приказом Минтруда от 30.04.2013 № 182н;

копии сведений по форме СЗВ-М за весь период работы начиная с апреля 2016 года;

копия сведений по форме СЗВ-СТАЖ за все время работы с января 2017 года;

копию раздела 3 расчета по страховым взносам за весь период работы начиная с января 2017 года.

Кроме основных документов нужно выдать бывшему сотруднику дополнительные бумаги, которые работник попросит выдать. Основание - письменное заявление. Об этом говорится в части 5 статьи 80 ТК, пункте 3 части 2 статьи 4.1 Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ, пункте 4 статьи 11 Закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ. О том, какие выписки и справки выдавать сотрудникам, рассказали эксперты Системы Главбух.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Образцы документов при увольнении, которые получает сотрудник от работодателя в 2020 году

Все документы нужно выдать по утвержденным формам. Исключение - расчетный лист. Такой документ оформляют в произвольной форме, которая применяется в компании.

Трудовая книжка

Запись о расторжении договора в трудовой книжке сделайте на основании приказа об увольнении со ссылкой на статью Трудового кодекса. Например, формулировка для расторжения договора со собственному желанию такая: «Трудовой договор расторгнут по инициативе работника, пункт 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации». О том, нужно ли заверять запись об увольнении в трудовой книжке печатью отдела кадров, рассказали эксперты Системы Главбух.

Запись об увольнении в трудовой книжке сотрудника нужно делать так:

в графе 1 раздела «Сведения о работе» поставьте порядковый номер записи;

в графе 2 укажите дату увольнения (прекращения трудового договора);

в графу 3 внесите запись о причине увольнения (прекращения трудового договора) со ссылкой на пункт, часть статьи ТК;

в графу 4 запишите дату и номер приказа (распоряжения) или иного решения, согласно которому внесена запись об увольнении.

Образец записи в трудовой при увольнении в 2020 году

Справка о зарплате для расчета пособий

Бланк справки о заработной плате и других выплатах берите из приказа Минтруда от 30.04.2013 № 182н. В справку внесите сведения о сотруднике за текущий и два предыдущих года. О том как, как заполнить справку о заработной плате и других выплатах сотрудника, рассказали Эксперты Системы Главбух.

В разделе 3 отразите данные о выплатах, с которых начислены взносы на временную нетрудоспособность и материнство в пределах лимита. Предельный размер по взносам на социальное страхование по годам смотрите в таблице. В разделе 4 укажите количество календарных дней по каждому исключаемому периоду: временной нетрудоспособности, отпуску по беременности и родам и по уходу за ребенком.

Образец справки о доходах п​ри увольнении в 2020 году

Сведения из персонифицированного учета

В персучет входят СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ и расчет по страховым взносам. Первые две формы сводные по всем сотрудникам, поэтому выдать их в виде полных копий нельзя. Дело в том, что разглашение информации третьим лицам – нарушение (ст. 7 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ). За него компанию могут оштрафовать на 75 000 руб. Поэтому сделайте выписки из документов, в которые включите только данные по уволенному.

Выписку из СЗВ-М выдайте сотруднику за последний месяц. За прошлые месяцы формировать выписку не нужно. Ведь сведения из отчета пенсионному фонду необходимы только для того, чтобы принять решение об индексации пенсии. О том,как передавать копии сведений по форме СЗВ-М сотрудникам, рассказали Эксперты Системы Главбух.

Образец выписки из СЗВ-М в 2020 году

Выписку из СЗВ-СТАЖ оформите увольняющему сотруднику за год, в том числе за текущий (письмо отделения ПФР по г. Москве и Московской области от 03.04.2018 № В-4510-08/7361.

Образец СЗВ-СТАЖ по уволенному сотруднику в 2020 году

Из расчета по взносам предоставьте сотруднику только раздел 3. Когда будете заполнять, укажите код периода, в котором увольняется сотрудник:

21 — для I квартала;

31 — для II квартала;

33 — для III квартала;

34 — для IV квартала.

Дату поставьте ту же, что и день увольнения в трудовой книжке.

Образец раздела 3 из расчета по взносам в 2020 году

Расчетный листок

В расчетном листке вы конкретизируете составные части зарплаты подчиненных (ст. 136 ТК РФ). Здесь же отражаете размер и основания удержаний из выплат, а также общую сумму к выплате. О том, нужно ли выдавать расчетный листок сотруднику, который работает по гражданско-правовому договору, рассказали эксперты Системы Главбух.

Образец расчетного листка в 2020 году

Справка 2-НДФЛ

Выдавать сотрудникам справку 2-НДФЛ нужно по новой форме из приказа ФНС от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@. Форму 2-НДФЛ заполняют по доходам, которые выплачивали работнику с 1 января года по дату увольнения включительно. Если платили выходное пособие, с которого не надо перечислять НДФЛ, то в справке это пособие не отражайте (письмо Минфина от 18.04.2012 № 03-04-06/8-118). Часть пособия, с которой работодатель платит налог, показывают с кодом дохода – 2014, а компенсацию за неиспользованный отпуск – с кодом 2013.

Образец справки 2-НДФЛ для сотрудника

Штрафы за несвоевременную выдачу документов при увольнении от работодателя в 2020 году

Проверяющие могут оштрафовать компанию за несвоевременную выдачу документов, связанных с работой, на сумму от 30 000 до 50 000 рублей, а штраф для директора составит от 1000 до 5000 рублей. Для предпринимателя штраф также от 1000 до 5000 рублей (ст. 5.27 КоАП).

Если в день увольнения работник не может получить документы, оформите уведомление с просьбой явиться за бумагами или дать согласие на то, чтобы их отправили по почте. Если получите письменное согласие на почтовый перевод, то составьте ценное письмо с описью вложения. О том, что будет, если не вовремя выдать трудовую книжку и расчет при увольнении, рассказали эксперты Системы Главбух.

Дорогой коллега, 90 дней подписки на «Главбух» в подарок! Узнать больше На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону 8 (800) 505-87-17.

Оценить: