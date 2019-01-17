Декларация по УСН за 2018 год для ИП «Доходы» и «Доходы минус расходы» различается количеством заполненных разделов. Так на доходах надо проставить показатели в разделе 1.1 и 2.1.1, а так же 2.1.2, если есть торговый сбор. Образец заполнения декларации УСН для ИП в 2019 году можно скачать в статье.

Бланк декларация по УСН для ИП за 2018 год

Форма налоговой декларации по упрощенке, которую должны использовать предприниматели при заполнении отчетности за 2018 год, утверждена приказом ФНС от 26.02.2016 № ММВ-7-3/99. В этом же приказе смотрите и актуадльный формат для сдачи отчета в электроннром виде.

Бланк декларации по УСН на 2019 год

Предприниматели, которые в 2018 году считали налог по упрощенной системе налогообложения, должны заполнить и сдать отчетность по единому упрощенному налогу УСН. Подача отчетности не зависит от выбранного объекта для определения налога и от вида деятельности ИП.

Сроки сдачи декларации по УСН за 2018 год для ИП в 2019 году

Декларацию сдают по итогам года. Крайний срок для предпринимателей – не позднее 30 апреля. ИП, которые утратили право на упрощенку до конца года, отчитываются досрочно. Сдать отчет придется не позднее 25-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором нарушили условия применения упрощенки.

Подсказка от Системы Главбух Если в течение года ИП перепрофилируют деятельность и «сворачивают» бизнес на упрощенке, направьте в инспекцию два документа. В течение 15 рабочих дней с даты, когда упрощенщик перестал вести бизнес, сдайте уведомление о прекращении деятельности на УСН. Не позднее 25-го числа месяца, следующего за тем, в котором прекратили деятельность на упрощенке, сдайте декларацию по налогу на УСН. Если ИП утрачивает свой статус, инспекторам не нужно уведомление о прекращении деятельности на УСН. Декларацию сдают не позже 30 апреля следующего года.

Общие правила заполнения отчетности

Предприниматель может выбрать один из двух вариантов объекта для расчета налога – «доходы» или «доходы минус расходы». От этого зависит заполнение отчетности.

Бизнесмены, которые считают итоги исходя из доходов, заполняют титульный лист, раздел 1.1 и 2.1.1, а так же 2.1.2, если ИП платит торговый сбор. В каком порядке заполняется декларация ИП за 2018 год с объектом налогообложения «доходы» ниже.

Как заполнить декларацию по УСН за 2018 год: пошаговая инструкция для объекта «доходы»

Те, кто делает закрытие года с объектом «доходы минус расходы» заполняют титульный лист, раздел 1.2 и 2.2. В каком порядке заполняется отчетность ИП за 2018 год с объектом налогообложения «доходы минус расходы» ниже.

Как заполнить декларацию по УСН за 2018 год: пошаговая инструкция для объекта «доходы минус расходы»

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В декларации по единому налогу есть новый раздел 3, но показатели из него заполняют организации, если они получали средства в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений, целевого финансирования и другие средства, которые перечислены в пунктах 1 и 2 статьи 251 Налогового кодекса.

Как заполнить нулевую декларацию по УСН за 2018 год для ИП

Отчитываться должны все налогоплательщики (подп. 4 п. 1 ст. 23, п. 1 ст. 80 НК). По упрощенному налогу отчитываются и предприниматели, которые выбрали этот спецрежим (ст. 346.12 НК). Если показателей за конкретный период нет, ИП сдает бланк с нулевыми показателями.

В состав формы включают только те листы, которые заполняли бы при наличии данных. Обратите внимание, что неведение деятельности не освобождает ИП от фиксированных страховых взносов за себя. Однако в разделе 2.1.1 нулевого отчета их не показывают, ведь нельзя отражать взносы сверх исчисленного налога.

Пример нулевой декларации для ИП

Образец заполнения декларации по УСН за 2018 год для ИП «доходы»

Образец заполнения декларации по УСН за 2018 год для ИП «доходы минус расходы»

Инструкция по заполнению декларации по УСН для ИП

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