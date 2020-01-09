Товарно-транспортная накладная: скачать бланк, образец 2020 года
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Бланк товарно-транспортной накладной на 2020 год
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Образец товарно-транспортной накладной на 2020 год
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Какой бланк товарно-транспортной накладной применяют в 2020 году
Унифицированный бланк товарно-транспортной накладной в 2020 году по форме № 1-Т утвердили постановлением Госкомстата от 28.11.97 № 78. Отказаться от него можно, только если компания взамен разработает новый бланк, который будет содержать все обязательные реквизиты первичных документов. Они перечислены в части 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ. Однако учтите, что разработка собственных форм первичных документов требует определенных знаний и опыта работы, а также денежных средств на перенастройку компьютерных программ. Удобнее использовать унифицированные документы. Если решили применять унифицированный бланк товарно-транспортной накладной, то отразите своё решение в учетной политике компании.
Когда заполнять товарно-транспортную накладную
Товарно-транспортная накладная предназначена для учета движения ТМЦ и расчетов за их перевозки автомобильным транспортом. Составляет документ грузоотправитель для каждого грузополучателя и на каждую поездку автомобиля.Товарно-транспортная накладная (ТТН) состоит из двух разделов:
- товарный – в нем определены взаимоотношения грузоотправителей и грузополучателей. На основании сведений из этого раздела грузоотправитель списывает товар, а грузополучатель его оприходует;
- транспортный – в нем фиксируют взаимоотношения грузоотправителей – заказчиков автотранспорта с организациями – владельцами автотранспорта, выполнившими перевозку грузов. Сведения из этого раздела нужны, чтобы учитывать расходы на перевозку, доставку груза, а также для расчета зарплаты водителю.
Система Главбух рекомендует
Есть случаи, когда оформление товарно-транспортной накладной не обязательно. В налоговом учете расходы на перевозку груза автомобильным транспортом можно подтвердить другим документом.
Как оформить расходы на перевозку без товарно-транспортной накладной, рассказывает Елена Попова, государственный советник налоговой службы РФ I ранга для Системы Главбух.
Как заполнять ТТН в 2020 году
Рассмотрим общие правила, по которым надо заполнять документ. Ведь если допустить ошибки, то налоговики могут придраться к расходам. Как отразить в бухгалтерском и налоговом учете услуги по доставке готовой продукции или товаров, если поставщик организует доставку сторонним перевозчиком, читайте в Системе Главбух.
Сколько экземпляров составлять
Первый вариант. Четыре экземпляра – по грузам товарного характера. Первый – для грузоотправителя, второй, третий и четвертый экземпляры, заверенные подписями и печатями грузоотправителя и подписью водителя, вручают водителю.
В дальнейшем: второй экземпляр водитель сдает грузополучателю для оприходования ТМЦ у получателя груза. Третий и четвертый экземпляры, заверенные подписями и печатями грузополучателя, сдает перевозчику груза. Третий экземпляр перевозчик прилагает к счету за перевозку и высылает заказчику автотранспорта, четвертый экземпляр – прилагает к путевому листу.
Второй вариант. Три экземпляра – по грузам нетоварного характера. Первый и второй экземпляры – для перевозчика, третий экземпляр – для грузоотправителя.
Какую компанию указать в ТТН
В поле «Плательщик» укажите данные покупателя (грузополучателя) товара, в поле «Заказчик (плательщик)» – заказчика перевозки.
В товарном разделе 1 в поле «Плательщик» покажите реквизиты покупателя, грузополучателя товара. В транспортном разделе 2 в поле «Заказчик (плательщик)» должны быть реквизиты заказчика перевозки груза. Это может быть как грузоотправитель, так и грузополучатель.
Подсказка от Системы Главбух
Вы можете не заполнять раздел 1 формы 1-Т, если сделали из него ссылку на накладную ТОРГ-12. Как правильно оформить обе формы накладных, читайте в статье.
Кто подписывает документ
От грузоотправителя:
- сотрудник, разрешивший отпуск груза, либо ответственный за отгрузку товара;
- сотрудник, отгрузивший товар;
- главный бухгалтер.
От перевозчика: сотрудник, принявший груз к перевозке.
От грузополучателя: сотрудник, принявший груз.
Для чего оформляют товарно-транспортную накладную в 2020 году
На основании ТТН грузоотправитель списывает ТМЦ, а грузополучатель приходует ТМЦ.
У перевозчика товарно-транспортная накладная – подтверждение выполнения работ по договору о перевозке перед заказчиком и является основанием для начисления зарплаты водителю.
Образец заполнения товарно-транспортной накладной в 2020 году
Ниже представлен образец заполнения ТТН. Чтобы посмотреть образец целиком, нажмите на кнопку и скачайте документ себе на компьютер бесплатно.
образец товарно-транспортной накладной на 2020 год
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