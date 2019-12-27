Экологический налог в 2020 году в России

В 2020 году экологический налог в России закрепят в НК РФ. Налог будут платить организации, которые в процессе деятельности оказывают негативное воздействие на окружающую среду. Но есть исключения. Подробнее о том, кто будет платить экологический налог с 2020 года, по каким ставкам, в какие сроки, читайте в статье. В 2020 году экологический налог в России закрепят в НК РФ. Налог будут платить организации, которые в процессе деятельности оказывают негативное воздействие на окружающую среду. Но есть исключения. Подробнее о том,

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Кто должен платить экологический налог в 2020 году

Если проект, который разработало правительство, примут, то налогоплательщиками будут организации и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. Но не все, а те, кто осуществляет на территории РФ, континентальном шельфе России и в исключительной экономической зоне хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает негативное воздействие на окружающую среду.

Изменения должны вступить в силу с 1 января 2020 года. Но сейчас Правительство решает вопрос о переносе срока на 1 января 2021 года. То есть организациям дадут переходный период для подготовки к новым требованиям законодательства. О том, какие организации должны вносить плату за загрязнение природы, рассказали эксперты Системы Главбух.

Если в процессе деятельности будут образовываться отходы, то налог тоже придется рассчитать. Это будут делать компании, физлица и ИП, в чьей деятельности и образовались такие отходы. Исключение – твердые коммунальные отходы. Для них налогоплательщиками признают региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

По новой главе НК от налога власти освободили предприятия, физических лиц и предпринимателей которые:

не оказывают негативного воздействия на окружающую среду и не стоят на учете в Росприроднадзоре или уполномоченном органе власти субъекта РФ

осуществляют деятельность только на объектах IV категории при условии подтверждения данной категории свидетельством о постановке объекта на учет;

в результате своей деятельности образуются только твердые коммунальные отходы.

Организация не обязана подавать заявление о постановке на учет в налоговом органе в качестве плательщика экологического налога. Налоговики сами поставят ее на учет по местонахождению объекта. Сейчас Росприроднадзор и уполномоченные органы власти субъектов РФ ставят на учет только сами объекты.

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Что является объектом для нового налога

Объектом налогообложения признают негативное воздействие на окружающую среду в результате:

выброса в атмосферный воздух стационарными источниками загрязняющих веществ, включенных в перечень загрязняющих веществ;

сброса в водные объекты сточных вод, содержащих вещества из перечня загрязняющих веществ;

образования, хранения, захоронения, накопления, размещения отходов производства и потребления каждого класса опасности.

Не будет объектом негативное воздействие на окружающую среду, которое производят в рамках деятельности с финансированием из бюджетов всех уровней. Также считать и перечислять платежи не придется при размещении отходов на объектах, которые не оказывают негативное воздействие на окружающую среду. Правда понадобится подтверждение, что негативное воздействие на окружающую среду отсутствует.

Третий случай, когда не возникает объекта налогообложения, это накопление отходов в целях утилизации или обезвреживания в течение одиннадцати месяцев со дня образования этих отходов.

Как считать налоговую базу по экологическому налогу

Налоговая база по экологическому налогу — это объем сбросов, выбросов загрязняющих веществ или размещенных отходов. Компании считают ее самостоятельно на основе данных производственного экологического контроля.

Базой для расчета платежей будет объем или масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников или в водные объекты, если загрязняющие вещества попали в водный объект в результате использования воды.

Также базой является объем или масса фактически образованных и размещенных отходов производства и потребления за вычетом массы отходов, фактически использованных или направленных на переработку.

Ставки по экологическому налогу в 2020 году

По сравнению с экологическим сбором, который действует уже сейчас, ставки претерпели значительное повышение. Так в новом планируемом законе ставка на диоксины в пересчете на 2,3,7,8-тетрахлордибензо-1,4-диоксин на 2020 год составляет 13 400 000 000 руб. за 1 тонну. Все тарифы приведем в таблице ниже.

С 2021 года налоговые ставки из статьи новой главы НК будут умножать на коэффициент, учитывающий фактическое изменение потребительских цен на товары в РФ. О том, какие коэффициенты применять при расчете платы за негативное воздействие на окружающую среду, рассказали эксперты Системы Главбух.

Помимо увеличения с 2021 года, чиновники предусмотрели и коэффициенты для текущего расчета налога. Так коэффициент 2 применяют в отношении территорий и объектов, находящихся под особой охраной в соответствии с федеральными законами.

Если налогоплательщик осуществляет мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду и внедрению наилучших доступных технологий, то при расчете налога к налоговым ставкам применяют особые коэффициенты.

Таблица 1. Какие коэффициенты применяют плательщики налога, которые снижают негативное воздействие в 2020 году

Коэффициент Когда применяют 0 в отношении объема или массы выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ в пределах технологических нормативов после внедрения наилучших доступных технологий на объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду;

в отношении объема или массы отходов производства и потребления, подлежащих накоплению и фактически использованных с момента образования в собственном производстве в соответствии с технологическим регламентом или переданных для использования в течение срока, предусмотренного законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами

при размещении отходов V класса опасности добывающей промышленности посредством закладки искусственно созданных полостей в горных породах при рекультивации земель и почвенного покрова (в соответствии с разделом проектной документации "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" и (или) техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых). 0,3 при размещении отходов производства и потребления, которые образовались в собственном производстве, в пределах установленных лимитов на их размещение на объектах размещения отходов, принадлежащих налогоплательщику на праве собственности либо ином законном основании и оборудованных в соответствии с установленными требованиями 0,33 при размещении отходов IV класса опасности, которые образовались в процессе обезвреживания отходов II класса опасности 0,49 при размещении отходов IV класса опасности, которые образовались в процессе обезвреживания отходов III класса опасности 0,5 при размещении отходов IV, V классов опасности, которые образовались при утилизации ранее размещенных отходов перерабатывающей и добывающей промышленности 0,67 при размещении отходов III класса опасности, которые образовались в процессе обезвреживания отходов II класса опасности 1 за объем или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ в пределах нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов;

за объем или массу отходов производства и потребления, размещенных в пределах лимитов на их размещение, а также в соответствии с отчетностью об образовании, использовании, обезвреживании и о размещении отходов производства и потребления, представляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами 25 за объем или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ в пределах временно разрешенных выбросов, временно разрешенных сбросов;

за объем или массу отходов производства и потребления, размещенных с превышением установленных лимитов на их размещение либо указанных в декларации о воздействии на окружающую среду, а также в отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и о размещении отходов производства и потребления, представляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами 100 за объем или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, превышающих установленные для объектов I категории такие объем или массу, а также превышающих указанные в декларации о воздействии на окружающую среду для объектов II категории такие объем или массу

Налоговый период и порядок расчета налога в 2020 году

Налоговым периодом для экологического налога является год.

Отдельно по каждому объекту по итогам налогового периода надо рассчитать сумму налога. Это произведение налоговой базы и соответствующей налоговой ставки с учетом коэффициентов. Общую сумму налога считают по итогам каждого налогового периода и определяют как сумму налога по каждому объекту, который находится на территории конкретного региона России.

В течение года надо платить авансы. Исключение – организации и предприниматели, которые применяют специальные режимы. Ранее авансы за негативное воздействие не платили только субъекты малого и среднего предпринимательства. Ежеквартальный аванс равен одной четвертой от общей суммы налога за предыдущий налоговый период. Разницу между общей суммой налога по итогам года и суммой авансов надо доплатить по итогу налогового периода.

Компании смогут уменьшить экологический налог на затраты, связанные с мероприятиями по снижению негативного воздействия. При условии что расходы подтвердят документально.

Срок уплаты экологического налога в 2020 году

В 2020 году платить налог за год можно будет на 25 дней позже — 25 марта. Раньше внести годовой платеж надо было не позднее 1 марта. По авансовым платежам сроки сохранили прежние — не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. О том, как рассчитать плату за загрязнение окружающей среды, рассказали Эксперты Системы Главбух.

Новые компании будут платить авансы начиная с первого отчетного периода, следующего за налоговым периодом их создания. К примеру, организацию зарегистрировали в июле. Значит, аванс по экологическому налогу ей понадобится заплатить за I квартал следующего года, то есть 20 апреля. Такие же правила действуют и для компаний, у которых появилась обязанность перечислять налог. Например, в связи с изменением вида деятельности.

Срок представления декларации по экологическому налогу

В 2020 году срок сдачи декларации отодвинут на 15 дней. Вместо 10 марта отчитаться надо будет до 25 марта.Отчетность по экологическому налогу представляют в те же сроки, что и перечисляют платежи.

Налоговики будут принимать декларации и сверять данные в них со сведениями, которые получат от Росприроднадзора. Кроме этого инспекторы станут следить за уплатой налога, в том числе взыскивать долги с забывчивых налогоплательщиков. О том, как составить и сдать декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду, рассказали эксперты Системы Главбух

Штраф за неуплату или неполную уплату экологического налога в 2020 году

За неуплату налога в 2020 году компанию оштрафуют на 20 процентов от недоимки. Если умышленно не платят налог, штраф выше — 40 процентов и пени (ст. 75, 122 НК. — Примеч. ред.). У налоговиков есть эффективные инструменты для взыскания налогов. Они будут списывать долги со счетов в банках или блокировать счета (п. 4, 8 ст. 46 НК. — Примеч. ред.). За уклонение от уплаты налогов более 5 000 000 руб. в пределах трех лет предусмотрена и уголовная ответственность (ст. 199 УК. — Примеч. ред.). Ранее нарушителям грозил административный штраф до 100 000 руб. (ст. 8.41 КоАП. — Примеч. ред.). Еще проверяющие начислят пени — 1/300 ключевой ставки за каждый день просрочки.

За несдачу декларации по экологическому налогу накажут организация заплатит штраф. В 2020 году размер штрафа составит 5 процентов от неуплаченного налога, который причитается в бюджет по данным декларации, но не больше 30 процентов от суммы налога по декларации и не меньше 1000 руб. Сейчас за несдачу декларации о плате за негативное воздействие штрафуют минимум на 20 000 руб., максимум — на 80 000 руб. (ст. 8.5 КоАП. — Примеч. ред.).

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