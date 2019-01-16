Срок уплаты 1% свыше 300 тысяч для ИП в 2019 году за 2018 год

Для ИП перенесен срок уплаты взносов 1% свыше 300 тысяч руб. за 2018 год в 2019 году. Изменение действует с того года, но многие предприниматели забывают об этом. Опоздание грозит начислением пеней и штрафов. Порядок расчета, точные сроки уплаты и штрафы за нарушение сроков, рассмотрим в статье.

Основные правила расчета и срок уплаты взносов 1% свыше 300 тысяч для ИП за 2018 год

Индивидуальные предприниматели раз в год платят за себя фиксированный страховой взнос в ПФР и ФОМС. Кроме того, обязательна и уплата предпринимателем 1% сверх 300000 за 2018 год. Несмотря на то, что это правило действует с 2014 года, в 2019 году есть изменения в порядке уплаты.

Размеры годовых взносов ИП на собственное страхование в 2019 году

Порядок расчета доходов предпринимателя зависит от его системы налогообложения.

Если ИП применяет общий режим, то доходы можно уменьшать на профессиональные вычеты. Когда налоги считают на упрощенке, то для определения размера страховых отчислений берут доходы, включаемые в налоговую базу, независимо от объекта налогообложения. При ЕНВД взносы считают с вмененного дохода в зависимости от вида деятельности.

Взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование предприниматели считают самостоятельно. Отдельно по каждому виду страхования определяют два показателя. Первый – размер годового взноса, второй – количество календарных месяцев в периоде, за который рассчитываете взносы.

Для второго показателя важна выбранная периодичность уплаты взносов: 12 месяцев – при единовременной, 3 месяца – при ежеквартальной, 1 месяц – при ежемесячной уплате.

Сумма годового дохода влияет на процент пенсионных отчислений. Если годовой доход бизнесмена превышает 300 000 рублей в год, то надо заплатить в Пенсионный фонд РФ один процент от суммы превышения этого лимита.

Подсказка от Системы Главбух Когда годовые доходы предпринимателя превышают 300 000 руб., пенсионные взносы считайте поэтапно. Для этого определите: 1. Фиксированный пенсионный взнос, который не зависит от доходов. Формула, как у ИП с доходами до 300 000 руб. Фиксированный взнос на обязательное пенсионное страхование = Годовой взнос : 12 месяцев × Количество календарных месяцев в периоде, за который рассчитываются взносы 2. Доплату пенсионных взносов с доходов свыше 300 000 руб. Чтобы ее определить, считают… Из рекомендации Системы Главбух «Как предпринимателю рассчитать страховые взносы «за себя»»

Крайний срок для уплаты 1% в ПФР с суммы превышения 300 000 руб. в 2019 году – 1 июля. В 2019 году эта дата выпадает на понедельник. Заметим, что 1 июля – новый срок, ранее крайней датой было 1 апреля.

Можно платить эти дополнительные взносы постепенно. Главное, чтобы к 1 июля все взносы с превышения лимита в 300 тыс. руб. были оплачены.

Штрафы за нарушение сроков уплаты 1% в ПФР с суммы превышения 300 000 руб. в 2019 году

Если предприниматель заплатит взносы слишком поздно, то инспекция фиксирует нарушение. Санкции стандартные – пени в размере 1/300 и штраф в размере 20 процентов от неуплаченной суммы (ст. 122, 75 НК РФ).

Отметим, что в 2019 году считайте пени по налогам и взносам по новым правилам. Как это делать >>>

Дорогой коллега, сегодня просто скидка! Полугодовая подписка за 11 946 руб. Узнать больше На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону 8 (800) 222-15-72.

Автоматически заполнить расчет по взносам и 4-ФСС поможет наш онлайн-сервис Программа Главбух 24/7 . Работает с пилотными проектами ФСС и обновляется автоматически. Попробуйте бесплатно