Причина нетрудоспособности код 01 в больничном листе: что это значит, расшифровка

Основная причина нетрудоспособности в больничном листе – код 01. Что это значит поможет понять расшифровка из приказа Минздравсоцразвития № 624н. Код 01 это обычное заболевание работника. по которому больничные считают исходя из стажа.

Значение кодов причин нетрудоспособности

Каждый работающий гражданин имеет право получить компенсацию при наступлении временной нетрудоспособности и отсутствии возможности трудиться и получать доход. Подтверждающим документом-основанием для получения пособия служит правильно заполненный больничный лист.

Одним из ключевых моментов заполнения больничного является кодировка причин нетрудоспособности. Важно прописать верный код, так как он указывает на конкретный случай возникновения нетрудоспособности и влияет на расчет пособия.

Использование кодирования причин нетрудоспособности необходимо для идентификации случая нетрудоспособности и повода обращения сотрудника к врачу. Важность правильно указанного шифра заключается в том, что для каждой из ситуаций применяются разные способы начисления страховых выплат.

Размер больничного пособия в зависимости от причины нетрудоспособности

Применение кодов вместо описания диагноза удобно тем, что сокращает место на больничном листе и избавляет бухгалтера разбирать не всегда понятный почерк врача. Также закодированный диагноз обеспечивает сохранение тайны при случайном попадании листка нетрудоспособности третьим лицам.

Используемый перечень кодов нетрудоспособности является единым и утвержден приказом Минздравсоцразвития России № 624н от 29.06.2011. Код для больничного листа представляет собой двузначное числовое обозначение, которое указывают в специальном поле в верхней половине больничного.

Подсказка от журнала «Главбух» Фонд отказывает компаниям принять к зачету больничные пособия из-за несущественных ошибок в листке нетрудоспособности. К примеру, компания может лишиться возмещения, если медорганизация поставит в листке неверный код причины нетрудоспособности. Рассмотрим ошибки, из-за которых фонд отказывает компаниям, и расскажем, удастся ли решить проблему в суде.

Рядом с полем Код расположены поля для уточнения информации о случае нетрудоспособности: Дополнительный код и Код изменений. Дополнительный код уточняет обстоятельства возникновения больничного, которые могут повлиять на расчет и размер выплаты (санаторно-курортное лечение, алкогольное и наркотическое опьянение, повлекшие нетрудоспособность, и прочее). Запись в поле Код изменений делают в случае изменения изначальной причины болезни.

Что означает код 01 в больничном листе

Причина нетрудоспособности 01 является самым распространенным кодом. Расшифровка диагноза 01 в больничном листе – это заболевание. То есть проще говоря расшифровка причины нетрудоспособности с кодом 01 значит, что работник перенес общее заболевание (болезнь). В данном случае, работнику полагается выплата пособия в полном размере, исходя из размера его стажа.

Подсказка от Системы Главбух Определить конкретный процент заработка в зависимости от этих двух условий можно с помощью справочной таблицы. В частности, если сотрудник заболел сам и если страховой стаж: восемь и более лет – пособие рассчитывается в размере 100 процентов заработка;

от пяти до восьми лет – пособие положено в размере 80 процентов заработка;

менее пяти лет – пособие составляет 60 процентов заработка.

Причина нетрудоспособности 01 в больничном применяется для большинства болезней. Исключением являются такие заболевания, которые носят социально значимый характер в человеческом обществе. Также под шифр 01 не попадает отравление.

Расшифровка причины нетрудоспособности с кодом 02

Код нетрудоспособности 02 указывает на то, что работник получил травму, в связи с которой временно не может продолжать свою трудовую деятельность. Размер больничного оплачивают так же, как и по коду 01 - в зависимости от стажа.

Обратите внимание: к причине нетрудоспособности под кодом 02 нельзя отнести травму, полученную на производстве. Для этого случая используется иное обозначение.

Расшифровка кодов, указанных в листе нетрудоспособности

На оборотной стороне листка нетрудоспособности также предоставлена расшифровка кодов причин нетрудоспособности и инструкция по заполнению самого больничного.

Расшифровка всех кодов нетрудоспособности и дополнительных кодов

Код нетрудоспособности Расшифровка Дополнительный код Пояснения 01 Заболевание 017 Лечение в специализированном санатории 02 Травма 018 Санаторно-курортное лечение в связи с несчастным случаем на производстве в период нетрудоспособности 03 Карантин 019 Лечение в клинике научно-исследовательского учреждения курортологии, физиотерапии и реабилитации 04 Несчастный случай на производстве или его последствия 020 Дополнительный отпуск по беременности и родам 05 Отпуск по беременности и родам 021 Заболевание или травма вследствие алкогольного наркотического или токсического опьянения 06 Протезирование в стационаре 07 Профессиональное заболевание или его обострение 08 Долечивание в стационаре 09 Уход за больным членом семьи 10 Иное состояние (например отравление) 11 Заболевание, включенное в перечень социально значимых, согласно Постановлению Правительства от 01.12.2004 №715 (ВИЧ, туберкулез, сахарный диабет, злокачественные опухоли и прочее) 12 Заболевание ребенка в возрасте до 7 лет из перечня социально значимых (п.5 ст.6 ФЗ от 29.12.2006 № 255-ФЗ 13 Ребенок-инвалид 14 Поствакцинальное осложнение или выявление злокачественного новообразования у ребенка 15 ВИЧ-инфицированный ребенок Указывается только по согласию застрахованного лица

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