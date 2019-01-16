Расшифровка кода ОКВЭД 80 - деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований. При осуществлении деятельности по обеспечению безопасности и проведению расследований надо применять этот код.

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Эта группировка включает:

услуги, связанные с безопасностью, например проведение расследований и деятельность сотрудников охранных служб, услуги патрулей и охранников, сбор и перевозку денег, платежей или других ценностей с использованием персонала и оборудования для защиты такой собственности в пути, установку систем сигнализации, например охранной и пожарной сигнализации, где деятельность сосредоточивается на удаленном контроле этих систем, но часто включает также продажу, установку и услуги ремонта таких систем

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Если последние компоненты обеспечиваются отдельно, они исключены из этой группировки и классифицируются как розничная продажа, строительство и т.д.