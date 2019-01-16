1516 января 2019

Код ОКВЭД 80

Расшифровка кода ОКВЭД 80 - деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований. При осуществлении деятельности по обеспечению безопасности и проведению расследований надо применять этот код.

Полный список ОКВЭД 2019 >>

Эта группировка включает:

  • услуги, связанные с безопасностью, например проведение расследований и деятельность сотрудников охранных служб, услуги патрулей и охранников, сбор и перевозку денег, платежей или других ценностей с использованием персонала и оборудования для защиты такой собственности в пути, установку систем сигнализации, например охранной и пожарной сигнализации, где деятельность сосредоточивается на удаленном контроле этих систем, но часто включает также продажу, установку и услуги ремонта таких систем

Найти код ОКВЭД по названию

Если последние компоненты обеспечиваются отдельно, они исключены из этой группировки и классифицируются как розничная продажа, строительство и т.д.

  •  Главное изменение
  • Налоговики проверят, соответствует ли фактический ОКВЭД указанному в документах, если от него зависит размер налогов или взносов. Подробнее про изменения >>

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