2616 января 2019
Код ОКВЭД 80.10
Расшифровка кода ОКВЭД 80.10 - деятельность частных охранных служб. Осуществляя деятельность частных охранных служб, пропишите этот код в документах.
Эта группировка включает:
- предоставление одной или нескольких услуг: охрана и сопровождение, сбор и перевозка денег, осуществление платежей или передача ценностей с использованием персонала и оборудования для защиты такой собственности.
Эта группировка включает:
- услуги по предоставлению детекторов лжи;
- услуги телохранителя;
- предоставление бронированных автомобилей;
- снятие отпечатков пальцев;
- услуги охранной службы;
- уничтожение документов и информации на любых носителях в целях безопасности.
- Главное изменение
- Налоговики проверят, соответствует ли фактический ОКВЭД указанному в документах, если от него зависит размер налогов или взносов. Подробнее про изменения >>
Эта группировка не включает:
- деятельность по охране общественного порядка и безопасности, см. код ОКВЭД 84.24.
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