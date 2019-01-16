2616 января 2019

Код ОКВЭД 80.10

Расшифровка кода ОКВЭД 80.10 - деятельность частных охранных служб. Осуществляя деятельность частных охранных служб, пропишите этот код в документах.

Полный список ОКВЭД 2019 >>

Эта группировка включает:

  • предоставление одной или нескольких услуг: охрана и сопровождение, сбор и перевозка денег, осуществление платежей или передача ценностей с использованием персонала и оборудования для защиты такой собственности.

Найти код ОКВЭД по названию

Эта группировка включает:

  •  услуги по предоставлению детекторов лжи;
  • услуги телохранителя;
  • предоставление бронированных автомобилей;
  • снятие отпечатков пальцев;
  • услуги охранной службы;
  • уничтожение документов и информации на любых носителях в целях безопасности.
  •  Главное изменение
  • Налоговики проверят, соответствует ли фактический ОКВЭД указанному в документах, если от него зависит размер налогов или взносов. Подробнее про изменения >>

Эта группировка не включает:

  • деятельность по охране общественного порядка и безопасности, см. код ОКВЭД 84.24.

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