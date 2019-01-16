4216 января 2019
Код ОКВЭД 80.20
Расшифровка кода ОКВЭД 80.20 - деятельность систем обеспечения безопасности. Выбирайте его, если осуществляете деятельность систем обеспечения безопасности.
Эта группировка включает:
- мониторинг или удаленный контроль электронных систем сигнализации безопасности, например охранной и пожарной сигнализации, включая их установку и обслуживание;
- установку, ремонт, восстановление и наладку механических или электронных замковых устройств, сейфов и хранилищ с последующим контролем их состояния или дистанционным наблюдением.
Компании, осуществляющие эту деятельность, могут также участвовать в продаже таких систем безопасности, механических или электронных замковых устройств, сейфов и хранилищ.
- Главное изменение
- Налоговики проверят, соответствует ли фактический ОКВЭД указанному в документах, если от него зависит размер налогов или взносов. Подробнее про изменения >>
Эта группировка не включает:
- розничную продажу электрических систем сигнализации, механических или электронных замковых устройств, сейфов и хранилищ в специализированных складах, без контроля, установки или их ремонта, см. код ОКВЭД 47.59;
- установку систем безопасности, таких как охранная и противопожарная сигнализации, без последующего контроля за ними, см. код ОКВЭД 43.21;
- консультирование в области безопасности, см. код ОКВЭД 74.90;
- предоставление услуг по соблюдению общественного порядка и безопасности, см. код ОКВЭД 84.24;
- предоставление услуг по изготовлению дубликатов ключей, см. код ОКВЭД 95.29.
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