4216 января 2019

Код ОКВЭД 80.20

Расшифровка кода ОКВЭД 80.20 - деятельность систем обеспечения безопасности. Выбирайте его, если осуществляете деятельность систем обеспечения безопасности.

Полный список ОКВЭД 2019 >>

Эта группировка включает:

  • мониторинг или удаленный контроль электронных систем сигнализации безопасности, например охранной и пожарной сигнализации, включая их установку и обслуживание;
  • установку, ремонт, восстановление и наладку механических или электронных замковых устройств, сейфов и хранилищ с последующим контролем их состояния или дистанционным наблюдением.

Найти код ОКВЭД по названию

Компании, осуществляющие эту деятельность, могут также участвовать в продаже таких систем безопасности, механических или электронных замковых устройств, сейфов и хранилищ.

  •  Главное изменение
  • Налоговики проверят, соответствует ли фактический ОКВЭД указанному в документах, если от него зависит размер налогов или взносов. Подробнее про изменения >>

Эта группировка не включает:

  • розничную продажу электрических систем сигнализации, механических или электронных замковых устройств, сейфов и хранилищ в специализированных складах, без контроля, установки или их ремонта, см. код ОКВЭД 47.59;
  •  установку систем безопасности, таких как охранная и противопожарная сигнализации, без последующего контроля за ними, см. код ОКВЭД 43.21;
  • консультирование в области безопасности, см. код ОКВЭД 74.90;
  • предоставление услуг по соблюдению общественного порядка и безопасности, см. код ОКВЭД 84.24;
  • предоставление услуг по изготовлению дубликатов ключей, см. код ОКВЭД 95.29.

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