1816 января 2019
Код ОКВЭД 80.30
Расшифровка кода ОКВЭД 80.30 - деятельность по расследованию. Если ведете расследование, укажите в документах этот код.
Эта группировка включает:
- проведение детективных расследований;
- привлечение к расследованию частных следователей, независимо от типа клиента или цели расследования.
- Главное изменение
- Налоговики проверят, соответствует ли фактический ОКВЭД указанному в документах, если от него зависит размер налогов или взносов. Подробнее про изменения >>
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