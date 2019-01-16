2716 января 2019
Код ОКВЭД 81
Расшифровка кода ОКВЭД 81 - деятельность по обслуживанию зданий и территорий. Указывайте этот код, если осуществляете деятельность по обслуживанию зданий и территорий.
Эта группировка включает:
- предоставление различных вспомогательных услуг в пределах помещений клиента, внутреннюю и внешнюю очистку зданий всех типов, очистку промышленного оборудования, мытье поездов, автобусов, самолетов и т.д., очистку внутренней части автоцистерн и морских танкеров, дезинфекцию и дезинсекцию в зданиях, на судах, в поездах и т.д.
Эта группировка также включает:
- мытье бутылок, уборку улиц, удаление снега и льда, услуги по уходу за территорией, наряду с проектированием ландшафтного дизайна и/или строительством; установку проходов, перегородок, площадок, заборов, изгородей, водоемов и подобных объектов на территории.
- Главное изменение
- Налоговики проверят, соответствует ли фактический ОКВЭД указанному в документах, если от него зависит размер налогов или взносов. Подробнее про изменения >>
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