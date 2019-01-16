2916 января 2019

Код ОКВЭД 81.10

Расшифровка кода ОКВЭД 81.10 - деятельность по комплексному обслуживанию помещений. Пишите этот код, если занимаетесь деятельностью по комплексному обслуживанию помещений.

Полный список ОКВЭД 2019 >>

Эта группировка включает:

  • комплексные услуги в части обслуживания помещений клиента.

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Эти услуги включают:

  • уборку внутренних помещений в зданиях всех типов, ремонт, охрану, удаление отходов, маршрутизацию и прием почты, услуги прачечной и сопутствующие услуги

Эти действия выполняются персоналом, участвующим или не участвующим в основном бизнесе или деятельности клиента.

  •  Главное изменение
  • Налоговики проверят, соответствует ли фактический ОКВЭД указанному в документах, если от него зависит размер налогов или взносов. Подробнее про изменения >>

Эта группировка не включает:

  • предоставление одной из вспомогательных услуг (например, услуг по уборке внутренних помещений) или обеспечению единственной функции (например, обогрева), см. соответствующую группировку согласно оказываемой услуге;
  • предоставление управленческих услуг для полного обеспечения жизнедеятельности предприятия клиента, например гостиницы, ресторана, шахты или больницы, см. группировку в соответствии с эксплуатируемой организацией;
  • администрирование сайтов и функционирование компьютерных систем клиента и/или его средств обработки данных, см. код ОКВЭД 62.03;
  • управление исправительными учреждениями на платной или контрактной основе, см. код ОКВЭД 84.23.

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