2916 января 2019
Код ОКВЭД 81.10
Расшифровка кода ОКВЭД 81.10 - деятельность по комплексному обслуживанию помещений. Пишите этот код, если занимаетесь деятельностью по комплексному обслуживанию помещений.
Эта группировка включает:
- комплексные услуги в части обслуживания помещений клиента.
Эти услуги включают:
- уборку внутренних помещений в зданиях всех типов, ремонт, охрану, удаление отходов, маршрутизацию и прием почты, услуги прачечной и сопутствующие услуги
Эти действия выполняются персоналом, участвующим или не участвующим в основном бизнесе или деятельности клиента.
- Главное изменение
- Налоговики проверят, соответствует ли фактический ОКВЭД указанному в документах, если от него зависит размер налогов или взносов. Подробнее про изменения >>
Эта группировка не включает:
- предоставление одной из вспомогательных услуг (например, услуг по уборке внутренних помещений) или обеспечению единственной функции (например, обогрева), см. соответствующую группировку согласно оказываемой услуге;
- предоставление управленческих услуг для полного обеспечения жизнедеятельности предприятия клиента, например гостиницы, ресторана, шахты или больницы, см. группировку в соответствии с эксплуатируемой организацией;
- администрирование сайтов и функционирование компьютерных систем клиента и/или его средств обработки данных, см. код ОКВЭД 62.03;
- управление исправительными учреждениями на платной или контрактной основе, см. код ОКВЭД 84.23.
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