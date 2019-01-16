916 января 2019
Код ОКВЭД 81.2
Расшифровка кода ОКВЭД 81.2 - деятельность по чистке и уборке. Используйте этот код, если занимаетесь деятельностью по чистке и уборке.
Эта группировка включает:
- деятельность по общей уборке внутренних помещений в зданиях, внешней очистке зданий, специализированной очистке зданий или другой специализированной очистке, очистке промышленного оборудования, очистке изнутри автоцистерн и танкеров, дезинфекции и дезинсекции зданий и промышленного оборудования, мойке бутылей, подметании улиц и уборке снега и льда.
Эта группировка не включает:
- защиту растений от болезней и насекомых-вредителей, см. код ОКВЭД 01.61;
- приведение в порядок новых зданий после завершения строительства, код ОКВЭД 43.39;
- Главное изменение
- Налоговики проверят, соответствует ли фактический ОКВЭД указанному в документах, если от него зависит размер налогов или взносов. Подробнее про изменения >>
- пароструйную и пескоструйную очистку фасадов зданий, см. код ОКВЭД 43.99;
- чистку ковров, драпировок, занавесей и штор, см. код ОКВЭД 96.01.
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