916 января 2019

Код ОКВЭД 81.2

Расшифровка кода ОКВЭД 81.2 - деятельность по чистке и уборке. Используйте этот код, если занимаетесь деятельностью по чистке и уборке.

Полный список ОКВЭД 2019 >>

Эта группировка включает:

  •  деятельность по общей уборке внутренних помещений в зданиях, внешней очистке зданий, специализированной очистке зданий или другой специализированной очистке, очистке промышленного оборудования, очистке изнутри автоцистерн и танкеров, дезинфекции и дезинсекции зданий и промышленного оборудования, мойке бутылей, подметании улиц и уборке снега и льда.

Найти код ОКВЭД по названию

Эта группировка не включает:

  • защиту растений от болезней и насекомых-вредителей, см. код ОКВЭД 01.61;
  • приведение в порядок новых зданий после завершения строительства, код ОКВЭД 43.39;
  •  Главное изменение
  • Налоговики проверят, соответствует ли фактический ОКВЭД указанному в документах, если от него зависит размер налогов или взносов. Подробнее про изменения >>
  • пароструйную и пескоструйную очистку фасадов зданий, см. код ОКВЭД 43.99;
  • чистку ковров, драпировок, занавесей и штор, см. код ОКВЭД 96.01.

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