3216 января 2019
Код ОКВЭД 81.21
Расшифровка кода ОКВЭД 81.21 - деятельность по общей уборке зданий. Деятельность по общей уборке зданий обозначайте этим кодом.
Эта группировка включает:
- общую (неспециализированную) очистку всех типов зданий: офисных помещений, домов или квартир, фабрик; магазинов, учреждений;
- общую (неспециализированную) очистку прочих деловых и профессиональных помещений и многоквартирных жилых домов.
Эта деятельность включает, главным образом, уборку внутренних помещений в зданиях, хотя она может включать очистку прилегающих наружных объектов, таких как окна и проходы.
- Главное изменение
- Налоговики проверят, соответствует ли фактический ОКВЭД указанному в документах, если от него зависит размер налогов или взносов. Подробнее про изменения >>
Эта группировка не включает:
- специализированную деятельность по уборке, например мойку окон, очистку дымоходов, чистку печных труб, каминов, плит, печей, мусоросжигателей, бойлеров, вентиляционных шахт, вытяжных вентиляторов, см. код ОКВЭД 81.22.
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