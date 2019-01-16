3216 января 2019

Код ОКВЭД 81.21

Расшифровка кода ОКВЭД 81.21 - деятельность по общей уборке зданий. Деятельность по общей уборке зданий обозначайте этим кодом.

Полный список ОКВЭД 2019 >>

Эта группировка включает:

  • общую (неспециализированную) очистку всех типов зданий: офисных помещений, домов или квартир, фабрик; магазинов, учреждений;
  • общую (неспециализированную) очистку прочих деловых и профессиональных помещений и многоквартирных жилых домов.

Найти код ОКВЭД по названию

Эта деятельность включает, главным образом, уборку внутренних помещений в зданиях, хотя она может включать очистку прилегающих наружных объектов, таких как окна и проходы.

  •  Главное изменение
  • Налоговики проверят, соответствует ли фактический ОКВЭД указанному в документах, если от него зависит размер налогов или взносов. Подробнее про изменения >>

Эта группировка не включает:

  • специализированную деятельность по уборке, например мойку окон, очистку дымоходов, чистку печных труб, каминов, плит, печей, мусоросжигателей, бойлеров, вентиляционных шахт, вытяжных вентиляторов, см. код ОКВЭД 81.22.

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