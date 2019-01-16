Корректировочный счет-фактура в 2019 году нужен, когда изменились показатели, влияющие на расчет НДС. Рассмотрим, как правильно заполнить форму корректировочного счета-фактуры и как его зарегистрировать в книге покупок и книге продаж.

В каких случаях выставляется корректировочный счет-фактура

Корректировочный счет-фактуру в 2019 году нужно составлять, если ваша компания изменяет цену или количество отгруженных товаров, работ, услуг по договоренности с покупателем (п. 3 ст. 168 НК РФ).

Изменение условий сделки фиксируют в первичном документе. Это может быть, например, дополнительное соглашение к договору поставки, акт о расхождениях в количестве товаров, уведомление о скидке (п. 10 ст. 172 НК). В течение пяти календарных дней после того, как оформлен любой из перечисленных документов, вы выписываете корректировочный счет-фактуру. Узнайте, в какой срок надо составлять обычный счет-фактуру >>

Эксперты Системы Главбух предупреждают: если изменения затрагивают несколько поставок одному контрагенту, то составлять на каждый первичный документ отдельный корректировочный счет-фактуру не обязательно. Вместо этого можно оформить единый корректировочный счет-фактуру. В нем и отразите все изменения. Подробности в рекомендации «Как составить корректировочный счет-фактуру, зарегистрировать его в книге покупок и книге продаж».

В таблице ниже перечислим распространенные случаи, когда продавец обязан выставить корректировочный счет-фактуру.

Когда продавец обязан оформить корректировочный счет-фактуру:

№ п/п Когда составлять 1 Покупатель возвращает всю партию товаров (ее часть) независимо от того, принял ли он товар на учет или нет. Период отгрузки значения не имеет (письма ФНС от 23.10.2018 № СД-4-3/20667, от 13.12.2018 № ЕД-4-20/24234). Эксперты журнала «Главбух» напоминают, что с 1 января 2019 года оформлять возврат товаров надо по-новому. Чем новый порядок отличается от прежнего, смотрите на схемах. Как отразить возврат товаров в конкретной ситуации, подскажет специальный сервис 2 Покупателям предоставлены скидки за выполнение определенных условий договора (письма Минфина от 30.11.2011 № 03-07-09/44, ФНС от 12.03.2012 № ЕД-4-3/4143) 3 Покупатель выявил недопоставку или излишки, при этом он согласен принять фактически отгруженное количество товаров (письмо Минфина от 18.04.2014 № 03-03-06/4/18147) 4 Покупатель обнаружил некачественные товары, которые он успел принять на учет, но продавцу их не возвращает, а утилизирует собственными силами, о чем стороны отдельно договорились (письмо Минфина от 13.07.2012 № 03-07-09/66) 5 Компания поставляет товары по предварительной цене. Затем стороны определяют окончательную стоимость реализации в акте согласования цен (письмо Минфина России от 31.01.2013 № 03-07-09/1894) 6 Стоимость товаров или услуг изменена по решению суда (письмо Минфина от 05.12.2016 № 03-07-09/72157)

Как заполнить корректировочный счет-фактуру в 2019 году

Форма корректировочного счета-фактуры и порядок ее заполнения утверждены постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137. Данный документ должен содержать все обязательные реквизиты, которые перечислены в пункте 5.2 статьи 169 НК РФ. При этом компания вправе добавить в документ и дополнительные сведения. Главное – сохранить строки, графы, значения и реквизиты утвержденной формы (письмо ФНС от 23.08.2012 № АС-4-3/13968@).

Скачать бланк корректировочного счета-фактуры

Номер и дата. Прежде всего нужно указать порядковый номер корректировочного счета-фактуры и дату его составления (строка 1). Номер присваивается в соответствии с общей хронологией присвоения порядковых номеров счетам-фактурам. То есть отдельной нумерации корректировочные документы не требуют. Читайте, как нумеровать обычные счета-фактуры >>

Шапка документа. Шапку «корректировки» заполняют одинакового независимо от причин изменений. В нее необходимо перенести сведения из соответствующих граф отгрузочного счета-фактуры. При этом в строке 1а «Исправления корректировочного счета-фактуры…» ставят прочерк.

В строке 1б «К счету-фактуре (счетам-фактурам)» указывают номер и дату из строки 1 отгрузочного счета-фактуры. Если их несколько – из строки 1 каждого.

Табличная часть. В таблицу следует внести показатели исходного счета-фактуры, скорректированные показатели и разницу между исходными и скорректированными показателями. Блоки строк с А (до изменения) по Г (уменьшение) заполняют в отношении каждого наименования товаров.

По строке А (до изменения) указывают сведения из граф 1–9 исходного счета-фактуры, по строке Б (после изменения) в графе 1 отражают сведения из исходного документа, а в графах 2—9 – скорректированные данные. Если по каким-то показателям ничего не изменялось, графы строк А (до изменения) и Б (после изменения) будут одинаковыми.

В чем отличие корректировочного и исправленного счета-фактуры Главное отличие в том, что корректировочный счет-фактуру регистрируют в текущем квартале. Исправленный — в периоде, когда зарегистрировали первоначальный счет-фактуру с ошибками. Из статьи «Счета-фактуры исправляют и корректируют в разных случаях»

Например, в корректировочном счете-фактуре на увеличение у продавца в строку В (увеличение) записывают разницу между строкой А и строкой Б. В строке Г (уменьшение) ставят прочерки.

Корректировочный счет-фактура на уменьшение в декларации по НДС заполняют так: в строке В (увеличение) ставят прочерки, в строке Г (уменьшение) отражают результат – строка А минус строка Б. Результат со знаком плюс.

Если в корректировочном счете-фактуре заполнены только строки Г (уменьшение), строка «Всего увеличение (сумма строк В)» не заполняется. А если в корректировочном счете-фактуре заполнены только строки В (увеличение), то не заполняют строку «Всего уменьшение (сумма строк Г)».

«Корректировку» подписывают руководитель компании и главный бухгалтер либо другие сотрудники, уполномоченные доверенностью или приказом руководителя.

Корректировочный счет-фактура: образец заполнения в 2019 году

Как зарегистрировать корректировочный счет-фактуру в 2019 году

Выставленные продавцами и полученные покупателем корректировочные счета-фактуры надо зарегистрировать. Где делать записи сторонам сделки – в книге покупок или продаж, зависит от того, какие изменения оформлены. Например, если такой документ продавец составил потому, что увеличил количество или цену поставки, он должен зарегистрировать его в книге продаж за тот квартал, в котором оформил документ.

Наглядный порядок действий сторон при выставлении корректировочных счетов-фактур смотрите в таблице, которую подготовили эксперты Системы Главбух.

Дорогой коллега, сегодня просто скидка! Полугодовая подписка за 11 946 руб. Узнать больше На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону 8 (800) 222-15-72.