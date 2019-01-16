1416 января 2019

Код ОКВЭД 81.22

Расшифровка кода ОКВЭД 81.22 - деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая. Прочую деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений обозначают этим кодом.

Полный список ОКВЭД 2019 >>

Эта группировка включает:

  • уборку внутренних помещений в зданиях всех типов, в том числе в учреждениях, офисах, на фабриках, заводах, в магазинах, институтах и других коммерческих и профессиональных учреждениях и в многоквартирных жилых домах;
  • чистку печных труб, каминов, плит, печей, мусоросжигателей, бойлеров, вентиляционных шахт, вытяжных вентиляторов;
  •  чистку производственного оборудования;
  • прочую деятельность по очистке зданий и промышленных объектов.

Найти код ОКВЭД по названию

Эта группировка не включает:

  •  пароструйную и пескоструйную очистку фасадов зданий, см. код ОКВЭД 43.99.

  •  Главное изменение
  • Налоговики проверят, соответствует ли фактический ОКВЭД указанному в документах, если от него зависит размер налогов или взносов. Подробнее про изменения >>

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