3916 января 2019
Код ОКВЭД 81.29
Расшифровка кода ОКВЭД 81.29 - деятельность по чистке и уборке прочая. Укажите его, если занимаетесь прочей деятельность по чистке и уборке.
Эта группировка включает:
- очистку и обслуживание плавательных бассейнов;
- очистку и мойку поездов, автобусов, самолетов и т.д.;
- очистку внутренних частей автоцистерн и танкеров;
- дезинфекцию и дезинсекцию зданий и оборудования;
- мытье бутылок;
- очистку улиц и зданий от снега и льда;
- предоставление прочих услуг по мытью и уборке.
- Главное изменение
- Налоговики проверят, соответствует ли фактический ОКВЭД указанному в документах, если от него зависит размер налогов или взносов. Подробнее про изменения >>
Эта группировка не включает:
- защиту растений от болезней и насекомых-вредителей, см. код ОКВЭД 01.61;
- мойку автомобилей, см. код ОКВЭД 45.20.
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