3916 января 2019

Код ОКВЭД 81.29

Расшифровка кода ОКВЭД 81.29 - деятельность по чистке и уборке прочая. Укажите его, если занимаетесь прочей деятельность по чистке и уборке.

Полный список ОКВЭД 2019 >>

Эта группировка включает:

  • очистку и обслуживание плавательных бассейнов;
  • очистку и мойку поездов, автобусов, самолетов и т.д.;
  • очистку внутренних частей автоцистерн и танкеров;
  • дезинфекцию и дезинсекцию зданий и оборудования;

Найти код ОКВЭД по названию

  • мытье бутылок;
  • очистку улиц и зданий от снега и льда;
  • предоставление прочих услуг по мытью и уборке.
  •  Главное изменение
  • Налоговики проверят, соответствует ли фактический ОКВЭД указанному в документах, если от него зависит размер налогов или взносов. Подробнее про изменения >>

Эта группировка не включает:

  • защиту растений от болезней и насекомых-вредителей, см. код ОКВЭД 01.61;
  • мойку автомобилей, см. код ОКВЭД 45.20.

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