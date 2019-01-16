4016 января 2019
Код ОКВЭД 81.30
Расшифровка кода ОКВЭД 81.30 - деятельность по благоустройству ландшафта. Выбирайте данный код, если ведете Деятельность по благоустройству ландшафта.
Эта группировка включает:
- закладку, обработку и обслуживание: парков и садов для частных и общественных жилых домов, общественных и нежилых зданий (школ, больниц, административных зданий, церковных зданий и т.п.), городских территорий (парков, городских зеленых зон, кладбищ и т.п.), зеленых зон вдоль транспортных магистралей (дорог, железнодорожных и трамвайных линий, водных путей, портов), промышленных и торговых зданий, зеленых зон зданий (сады на крышах, озеленение фасадов, внутренних помещений), спортивных площадок, игровых площадок, зон отдыха, полей для гольфа и прочих мест для развлечений и отдыха, стационарных и проточных водных пространств (водоемов, прудов, плавательных бассейнов, рвов, водных трасс, заводских сточных систем);
- озеленение и благоустройство зон для защиты от шума, ветра, эрозии, яркого света и т.п.
Эта группировка не включает:
- посадку для коммерческих целей (для продажи) растений, деревьев, см. код ОКВЭД 01, код ОКВЭД 02;
- содержание питомников и лесопитомников, см. код ОКВЭД 01.30, код ОКВЭД 02.10;
- поддержание земельных угодий в надлежащем состоянии для сельскохозяйственного использования, см. код ОКВЭД 01.61;
- строительство и благоустройство зданий и сооружений, см. раздел F;
- ландшафтный дизайн и архитектурное проектирование, см. код ОКВЭД 71.11.
- Главное изменение
- Налоговики проверят, соответствует ли фактический ОКВЭД указанному в документах, если от него зависит размер налогов или взносов. Подробнее про изменения >>
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