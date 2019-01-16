2016 января 2019
Код ОКВЭД 82
Расшифровка кода ОКВЭД 82 - деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса.
Эта группировка включает:
- предоставление широкого диапазона ежедневных административных услуг за вознаграждение или на договорной основе, а также по расширению обычной деятельности служб поддержки предприятия.
Эта группировка также включает:
- деятельность служб поддержки, обычно осуществляемую фирмами, не отнесенную к другим группировкам
- Главное изменение
- Налоговики проверят, соответствует ли фактический ОКВЭД указанному в документах, если от него зависит размер налогов или взносов. Подробнее про изменения >>
Фирмы, отнесенные к этой группировке, не подбирают персонал для выполнения полного цикла бизнес-процессов на предприятии.
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