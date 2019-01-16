2816 января 2019
Код ОКВЭД 82.1
Расшифровка кода ОКВЭД 82.1 - деятельность административно-хозяйственная и вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации.
Эта группировка включает:
- предоставление широкого диапазона ежедневных административных услуг за вознаграждение или на договорной основе, например по финансовому планированию, по выставлению счетов и ведению записей, управлению персоналом и логистике.
Эта группировка также включает:
- вспомогательную деятельность для других предприятий за вознаграждение или на договорной основе, расширяющую обычные функции собственной службы поддержки предприятия.
- Главное изменение
- Налоговики проверят, соответствует ли фактический ОКВЭД указанному в документах, если от него зависит размер налогов или взносов. Подробнее про изменения >>
Компании, классифицированные в данной группировке, не подбирают персонал для выполнения полного цикла бизнес-процессов. Компании, занятые только одним конкретным видом этой деятельности, классифицированы согласно этому виду деятельности.
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