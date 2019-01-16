4916 января 2019

Код ОКВЭД 82.11

Расшифровка кода ОКВЭД 82.11 - деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации. Производите деятельность административно-хозяйственную комплексную по обеспечению работы организации, укажите этот код.

Полный список ОКВЭД 2019 >>

Эта группировка включает:

  • комплексные ежедневные административные услуги, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, такие как услуги приемной, финансового планирования, регистрации, выставления счетов, руководства персоналом и рассылки почтовых сообщений и т.д.

Найти код ОКВЭД по названию

Эта группировка не включает:

  • предоставление только одной из услуг, см. соответствующую этой услуге группировку;
  • подбор персонала без руководства им, см. код ОКВЭД 78.
  •  Главное изменение
  • Налоговики проверят, соответствует ли фактический ОКВЭД указанному в документах, если от него зависит размер налогов или взносов. Подробнее про изменения >>

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