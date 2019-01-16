4916 января 2019
Код ОКВЭД 82.11
Расшифровка кода ОКВЭД 82.11 - деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации. Производите деятельность административно-хозяйственную комплексную по обеспечению работы организации, укажите этот код.
Эта группировка включает:
- комплексные ежедневные административные услуги, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, такие как услуги приемной, финансового планирования, регистрации, выставления счетов, руководства персоналом и рассылки почтовых сообщений и т.д.
Эта группировка не включает:
- предоставление только одной из услуг, см. соответствующую этой услуге группировку;
- подбор персонала без руководства им, см. код ОКВЭД 78.
- Главное изменение
- Налоговики проверят, соответствует ли фактический ОКВЭД указанному в документах, если от него зависит размер налогов или взносов. Подробнее про изменения >>
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