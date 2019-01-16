Гарантийное письмо: образцы в 2019 году на оплату, поставку товаров

Гарантийное письмо - это обязательство одного лица перед другим. Образцы гарантийных писем в 2019 году на оплату, поставку товаров, выполнение работ можно скачать в статье. Подробно разберем, как правильно написать гарантийное письмо в 2019 году на примерах.

Понятие гарантийного письма

Письменное обязательство организации по выполнению определенных условий в определенный период времени называется гарантийным письмом. Его использование является очень актуальным в современных финансовых взаимоотношениях между юридическими или физическими лицами.

Гарантийное письмо представляет собой деловой документ, составленный одной организацией и дающий гарантии по исполнению некоторых обязательств перед другой. Примерами обязательств являются исполнение дебиторской задолженности, отгрузка товаров, выполнение работ, предоставление юридического адреса.

Подсказка от журнала «Главбух» Гарантийное письмо — это разновидность делового письма. Особых требований к его оформлению нет. Можно составить на фирменном бланке компании или на обычной бумаге. Обязательно укажите реквизиты документа, который подтверждает задолженность, например договора, накладной, акта приемки. Обозначьте сроки погашения задолженности. Избегайте расплывчатых формулировок и неточностей. Подробнее >>>

Как написать гарантийное письмо

Для данного документа нет унифицированной формы. Но он обязательно должен содержать следующие реквизиты:

наименование и реквизиты организации-гаранта и организации-адресата-получателя гарантии;

дату составления документа;

суть обязательства, основания его возникновения и срок его исполнение;

должность, подпись руководителя организации или уполномоченного лица, действующего на основании доверенности;

доверенность составителя письма;

печать организации-составителя, если компания не отказалась от ее использования.

Не является обязательным, но все же рекомендуется составлять гарантийное письмо на фирменном бланке компании с исходящим номером документа. Такой документ вызовет больше доверия у его получателя. Также к письму можно приложить дополнительные документы, связанные с обязательством из текста письма, например копию договора на поставку.

В случае составления письма на нескольких страницах, необходимо пронумеровать их и поставить подпись на каждой из них.

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Виды гарантийных писем

Гарантийные письма применяют в различных сферах современной финансовой деятельности.

В зависимости от обязательства их можно поделить на следующие виды:

гарантийное письмо об оплате. Является одним из наиболее используемых гарантийных писем. Данное письмо означает обязательство организации-дебитора по уплате задолженности в конкретный срок.

гарантийное письмо о выполнении обязательств по договору. Его использует при обещании одной стороны отгрузить товарно-материальные ценности или выполнить конкретные работы другой. Необходимо написать, что будет являться объектом поставки или что за услуга будет оказана и сроки выполнения данного обязательства.

письмо на юридический адрес от собственника. Оно гарантирует предоставления помещения в качестве юридического адреса собственником для другой организации.

Образцы гарантийных писем

Образец гарантийного письма об оплате

Образец гарантийного письма о выполнении работ

Образец гарантийного письма на поставку товаров

Образец гарантийного письма на юридический адрес от собственника на 2019 год

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