5217 января 2019
Код ОКВЭД 82.19
Расшифровка кода ОКВЭД 82.19 - деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса.
Эта группировка включает:
- копирование, подготовку документов и прочую специализированную вспомогательную деятельность по поддержке функционирования организации
Включаемая в нее деятельность по копированию и печатанию документов носит краткосрочный характер.
Эта группировка включает:
- подготовку документов;
- редактирование или корректирование документов;
- печатание и обработку текстов;
- секретарские услуги;
- переписывание документов и другие секретарские услуги;
- написание писем и резюме;
- услуги аренды почтовых ящиков и других почтовых и посылочных услуг, например по предварительной сортировке, написанию адресов и т.п.;
- фотокопирование;
- изготовление дубликатов;
- ксерокопирование;
- прочие услуги копирования документов (без услуг печати, например офсетной печати, быстрой печати, цифровой печати, услуг предпечатной подготовки).
- Главное изменение
- Налоговики проверят, соответствует ли фактический ОКВЭД указанному в документах, если от него зависит размер налогов или взносов. Подробнее про изменения >>
Эта группировка не включает:
- печать документов (офсетную печать, быструю печать и т.д.), см. код ОКВЭД 18.12;
- предоставление услуг предпечатной подготовки, см. код ОКВЭД 18.13;
- разработку и организацию почтовых рекламных кампаний, см. код ОКВЭД 73.11;
- деятельность в области стенографирования и почтовых отправлений, см. код ОКВЭД 82.99;
- услуги общественной стенографии, см. код ОКВЭД 82.99.
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