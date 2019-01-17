5217 января 2019

Код ОКВЭД 82.19

Расшифровка кода ОКВЭД 82.19 - деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса.

Полный список ОКВЭД 2019 >>

Эта группировка включает:

  •  копирование, подготовку документов и прочую специализированную вспомогательную деятельность по поддержке функционирования организации

Найти код ОКВЭД по названию

Включаемая в нее деятельность по копированию и печатанию документов носит краткосрочный характер.

Эта группировка включает:

  • подготовку документов;
  • редактирование или корректирование документов;
  • печатание и обработку текстов;
  • секретарские услуги;
  • переписывание документов и другие секретарские услуги;
  • написание писем и резюме;
  • услуги аренды почтовых ящиков и других почтовых и посылочных услуг, например по предварительной сортировке, написанию адресов и т.п.;
  • фотокопирование;
  • изготовление дубликатов;
  • ксерокопирование;
  • прочие услуги копирования документов (без услуг печати, например офсетной печати, быстрой печати, цифровой печати, услуг предпечатной подготовки).
  •  Главное изменение
  • Налоговики проверят, соответствует ли фактический ОКВЭД указанному в документах, если от него зависит размер налогов или взносов. Подробнее про изменения >>

Эта группировка не включает:

  • печать документов (офсетную печать, быструю печать и т.д.), см. код ОКВЭД 18.12;
  • предоставление услуг предпечатной подготовки, см. код ОКВЭД 18.13;
  • разработку и организацию почтовых рекламных кампаний, см. код ОКВЭД 73.11;
  • деятельность в области стенографирования и почтовых отправлений, см. код ОКВЭД 82.99;
  • услуги общественной стенографии, см. код ОКВЭД 82.99.

Тема: 

Комментарии (0)




Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться

Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
Полезный Бесполезный
Онлайн эксперт 24/7