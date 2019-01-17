2017 января 2019
Код ОКВЭД 82.20
Расшифровка кода ОКВЭД 82.20 - деятельность центров обработки телефонных вызовов. Обозначайте этим кодом деятельность центров обработки телефонных вызовов.
Эта группировка включает:
- деятельность центров обработки телефонных вызовов, осуществляющих обработку телефонных вызовов пользователей с использованием автоматической системы перераспределения вызовов, компьютерной телефонии или системы интерактивного речевого взаимодействия или подобных методов приема заказа, предоставления информации о товаре, оказания помощи по запросу клиента или рассмотрения жалоб клиента, деятельность центров обработки исходящих вызовов, использующих подобные методы для продажи и рекламы товаров и услуг потенциальным клиентам, изучения конъюнктуры рынка или проведения опросов общественного мнения и подобной деятельности для клиентов.
- Главное изменение
- Налоговики проверят, соответствует ли фактический ОКВЭД указанному в документах, если от него зависит размер налогов или взносов. Подробнее про изменения >>
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