2217 января 2019
Код ОКВЭД 82.30
Расшифровка кода ОКВЭД 82.30 - деятельность по организации конференций и выставок. Для деятельности по организации конференций и выставок предназначен этот код.
Эта группировка включает:
- организацию, продвижение и/или управление событиями, например деловыми встречами, переговорами и выставками, собраниями, конференциями и съездами, включая подбор персонала для управления помещениями, в которых проходят эти события.
- Главное изменение
- Налоговики проверят, соответствует ли фактический ОКВЭД указанному в документах, если от него зависит размер налогов или взносов. Подробнее про изменения >>
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