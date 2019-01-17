Новая декларация по налогу на имущество в 2019 году

Новая форма декларации по налогу на имущество в 2019 год адаптирована под изменения. С 1 января этим налогом не облагаются движимые основные средства, а сам налог с кадастровой стоимости считают по-новому. Главные отличия новой формы декларации от старой, кто и в какие сроки ее должен сдавать, разберем в статье.

Бланк новой декларации по налогу на имущество в 2019 года

Декларация по налогу на имущество в 2019 году для юридических лиц утверждена приказом ФНС от 04.10.2018 № ММВ-7-21/575@. Действовать она начнет с отчетности за 2019 год.

Чтобы отчитаться за 2018 год, обновлять форму в компьютерной программе не надо. Представить декларацию следует по старой форме из приказа ФНС от 31.03.2017 № ММВ-7-21/271@.

Скачать новый бланк декларации

Изменений в отчете не много. Из раздела 2 убрали строку 270 для остаточной стоимости основных средств на 31 декабря. В разделе 2.1 добавили строки для адреса недвижимости. Адрес вы указываете по объекту, у которого нет кадастрового или условного номера, но есть инвентарный номер.

В разделе 3 появилось поле, в котором надо указать код кадастрового номера недвижимости. Код 1 – для зданий, строений, сооружений. Код 2 – для помещений, гаражей, машино-мест.

Коэффициент К в разделе 3 переименовали. Теперь он называется Кв. Он показывает количество месяцев нахождения имущества в собственности. Также в раздел 3 добавили строку 095 для коэффициента Ки. Этот коэффициент вы ставите, если в течение отчетного периода изменились характеристики объекта, например, площадь или кадастровая стоимость. Формулы, по которым надо считать коэффициенты Ки и Кв, смотрите в рекомендации «Отчетность по налогу на имущество за 2019 год сдавайте на новых бланках».

Образец новой формы декларации по налогу на имущество в 2019 году

Кто сдает декларацию по налогу на имущество в 2019 году

Организация обязана представлять декларацию по налогу на имущество, если у нее есть имущество, облагаемое этим налогом (п. 1 ст. 373, п. 1 ст. 379 и п. 1 ст. 386 НК РФ). Тот факт, что объекты подпадают под льготу или имеют нулевую остаточную стоимость. Значения не имеет.

К облагаемому имуществу относится только недвижимость (п. 1 ст. 374 НК РФ). Новый порядок вступил в силу с 1 января 2019 года. Поправки внес Федеральный закон от 03.08.2018 № 302-ФЗ. Так что если у вас имеется только движимое имущество, по которому вы перечисляли платежи по налогу в 2018 году, вы сдаете декларацию за налоговый период 2018 года. А по новому правилу за отчетные периоды 2019 года вы отчетность по налогу на имущество уже не представляете.

Эксперты журнала «Главбух» предупреждают Определить, к какому виду имущества относится тот или иной объект, не всегда просто. У налоговиков на этот счет свои критерии. Если не готовы спорить с чиновниками, посмотрите пять признаков движимого имущества и схему, как отличить его от недвижимости

Напомним, налог на имущество вы начисляете по кадастровой стоимости недвижимости, если соответствующий закон принят в отношении вашей недвижимости в вашем регионе. Если ваша недвижимость не подпадает под нормы регионального закона, вы начисляете налог с остаточной стоимости. Компании на УСН и ЕНВД платят налог на имущество организаций и отчитываются, только если их недвижимость облагается по кадастровой стоимости (п. 2 ст. 346.11 и п. 4 ст. 346.16 НК).

Список регионов, в которых налог на имущество надо платить с кадастровой стоимости

Сроки сдачи декларации по налогу на имущества в 2019 году

Декларацию по налогу на имущество представляйте в налоговую инспекцию по окончании каждого налогового периода, то есть по итогам года. Сделать это нужно не позднее 30 марта следующего года. Такой порядок установлен пунктом 3 статьи 386 НК РФ.

В течение года надо представлять расчет авансовых платежей по налогу на имущество. Форма расчета также поменялась. Подробности в материале «Как составить и сдать расчет авансовых платежей по налогу на имущество».

Декларацию по налогу на имущество в 2019 году для юридических лиц вы подаете в ИФНС по месту нахождения недвижимости (п. 3 ст. 383 НК, письмо ФНС от 21.11.2018 № БС-4-21/22551@). Например, ваша компания зарегистрирована в Москве, и вы имеете в собственности помещение в Санкт-Петербурге. По налогу на имущество со стоимости этого помещения вы обязаны отчитываться в петербургскую ИФНС.

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