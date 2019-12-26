Декларацию по налогу на имущество за 2019 год организации будут сдавать в 2020 году по новой форме. В статье разберем все отличия новой формы от старой и расскажем, кто сдает декларацию по имуществу в 2020 году, а кого от отчетности освободили. Готовый пример и образец помогут заполнить декларацию за 2019 год для вашей компании.

Налог на имущество - 2020: скачайте таблицу изменений в Системе Главбух.

Бланк декларации по налогу на имущество за 2019 год

Новый бланк декларации по налогу на имущество, порядок ее заполнения и электронный формат утвердила ФНС приказом от 14.08.2019 № СА-7-21/405. За 2019 год отчитывайтесь по новой форме.

Скачать новый бланк декларации в Журнале "Главбух"

Бланк декларации по налогу на имущество изменился незначительно. В верхней части титульного листа и остальных разделов поменяли штрихкоды. В разделе 1 добавили новые строки для исчисленного налога к уплате и авансовых платежей за I квартал, полугодие и 9 месяцев (строки 021-027). В разделах 2 и 3, где считают годовой налог по недвижимости со среднегодовой и кадастровой стоимостью, авансовые платежи больше отражать не надо.

В разделе 2.1 добавили новые коды для водных и воздушных судов. Отличия новой формы от старой, смотрите в таблице ниже.

Таблица изменений в декларации по налогу на имущество за 2019 год

Разделы декларации Форма, утвержденная приказом ФНС от 31.03.2017 № ММВ-7-21/271 Форма, утвержденная приказом ФНС от 14.08.2019 № СА-7-21/405 Титульный лист Штрихкод 0840 5012 Штрихкод 0840 6019 Раздел 1

(налог к уплате) Штрихкод 0840 5029 Штрихкод 0840 6026 В разделе нет строк для авансовых платежей, начисленных по итогам отчетных периодов Добавили новые строки по каждому коду ОКТМО:

— строку 021 — для налога за год;

— строки 023, 025 и 027 — для авансовых платежей, исчисленных за I квартал, полугодие и 9 месяцев Раздел 2

(налоговая база и налог по объектам, которые облагаются по среднегодовой стоимости) Штрихкод 0840 5036 Штрихкод 0840 6033 В разделе есть строка 230, в которой указывают сумму авансовых платежей, начисленных по итогам отчетных периодов Исключили строку для начисленных авансовых платежей. В строке 260 теперь только сумма налога, начисленного за год Раздел 2.1

(информация об объектах, которые облагаются по среднегодовой стоимости) Штрихкод 0840 5043 Штрихкод 0840 6040 В строке 010 нет кодов для водных и воздушных судов Добавили новые коды для заполнения строки 010:

— код 5 для раздела 2.1 по морскому судну или судну внутреннего плавания;

— код 6 для раздела 2.1 по воздушному судну Раздел 3

(расчет налога по объекту, который облагается по кадастровой стоимости) Штрихкод 0840 5050 Штрихкод 0840 6057 В разделе есть строка 110, в которой указывают сумму авансовых платежей, начисленных по итогам отчетных периодов Исключили строку для начисленных авансовых платежей. В строке 130 теперь только сумма налога, начисленного за год

Кто сдает декларацию по налогу на имущество в 2020 году

Все организации на общей системе налогообложения, у которых есть на балансе недвижимые основные средства, должны платить налог на имущество и сдавать декларацию по этому налогу. Сдавать декларацию надо, даже если общая сумма налога равна нулю (ст. 373, 374 и 386 НК РФ).

Компании на УСН и ЕНВД отражают в декларации только те объекты недвижимости, налоговая база для которых – кадастровая стоимость. Организации на ЕСХН отражают в декларации все основные средства, которые не используются в сельскохозяйственной деятельности (письмо Минфина от 09.07.2018 № 03-05-04-01/47487).

Декларацию сдают по итогам налогового периода – календарного года (ст. 23 и п. 1 ст. 386 НК).

Когда декларацию не сдают

Если у компании нет основных средств, которые облагают налогом на имущество, сдавать декларацию не нужно. Например, не надо подавать декларацию, если у организации на балансе числятся только движимые основные средства. С 2019 года налог на имущество платят только за объекты недвижимости (п. 1 ст. 80, п. 1 ст. 373 и ст. 374 НК). Не сдают декларацию по налогу на имущество и предприниматели, так как они в принципе не платят этот налог.

Эксперты журнала «Главбух» предупреждают Определить, к какому виду имущества относится тот или иной объект, не всегда просто. У налоговиков на этот счет свои критерии. Если не готовы спорить с чиновниками, посмотрите пять признаков движимого имущества и схему, как отличить его от недвижимости.

Напомним, налог на имущество вы начисляете по кадастровой стоимости недвижимости, если соответствующий закон принят в отношении вашей недвижимости в вашем регионе. Если ваша недвижимость не подпадает под нормы регионального закона, вы начисляете налог с остаточной стоимости.

регионы, в которых налог на имущество платят с кадастровой стоимости

Сроки сдачи декларации по налогу на имущества в 2020 году

Декларацию по налогу на имущество представляйте в налоговую инспекцию по окончании каждого налогового периода, то есть по итогам года. Сделать это нужно не позднее 30 марта следующего года (п.3 ст. 386 НК РФ). Последний срок сдачи декларации по налогу на имущество может совпасть с нерабочим днем. Тогда сдайте ее в первый же следующий рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК).

Если в течение года у организации выбыли все основные средства, декларацию можно подать досрочно. Сдать декларацию можно по окончании того месяца, в котором с баланса списали последний объект, который облагали налогом на имущество. Но если до конца года у организации появятся другие основные средства, придется подать уточненную декларацию и доплатить налог (письмо ФНС от 30.07.2013 № БС-4-11/13835).

Куда сдавать декларацию по налогу на имущество в 2020 году

Декларацию по налогу на имущество в 2019 году для юридических лиц вы подаете в ИФНС по месту нахождения недвижимости (п. 3 ст. 383 НК, письмо ФНС от 21.11.2018 № БС-4-21/22551@). Например, ваша компания зарегистрирована в Москве, и вы имеете в собственности помещение в Санкт-Петербурге. По налогу на имущество со стоимости этого помещения вы обязаны отчитываться в петербургскую ИФНС.

СКАЧАЙТЕ ОБРАЗЕЦ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ЗА 2019 ГОД ПО НОВОЙ ФОРМЕ

Как заполнить декларацию по налогу на имущество за 2019 год в 2020 году

Декларация включает в себя:

титульный лист;

раздел 1 «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет»;

раздел 2 «Определение налоговой базы и исчисление суммы налога в отношении подлежащего налогообложению недвижимого имущества российских организаций и иностранных организаций, осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства»;

раздел 2.1 «Информация об объекте недвижимого имущества, облагаемом налогом по среднегодовой стоимости»;

раздел 3 «Исчисление суммы налога за налоговый период по объекту недвижимого имущества, налоговая база в отношении которого определяется как кадастровая стоимость».

В декларации, которую организация сдает по своему местонахождению, не нужно дублировать данные, отраженные в декларациях, которые организация сдает:

по местонахождению обособленных подразделений, которые выделены на отдельный баланс;

по местонахождению территориально удаленных объектов недвижимости.

Подсказка от Системы Главбух Какие разделы нужно заполнить в декларациях по налогу на имущество, если организация подает две декларации: за недвижимость по своему местонахождению и за недвижимость в другой местности, налоговая база для которой – кадастровая стоимость? Эту и другие ситуации комментирует Александр Водовозов, заместитель начальника Управления налогообложения юридических лиц ФНС России, в статье Системы Главбух.

Покажем на примере, как заполнить декларацию по налогу на имущество за 2019 год. Заполненный образец можно скачать по ссылке ниже.

Пример, как заполнить декларацию по налогу на имущество за 2019 год ООО «Альфа» расположено в Москве. Недвижимости в других регионах у организации нет. Бухгалтер «Альфы» составляет декларацию по налогу на имущество за 2019 год. На балансе организации числится имущество: производственный корпус. Налоговая база по нему определяется как среднегодовая стоимость за год;

административно-деловое здание. Налоговая база – кадастровая стоимость недвижимости на 1 января. Другого имущества, которое облагается налогом, у организации нет. В I квартале организация провела модернизацию производственного корпуса, в результате чего его остаточная стоимость увеличилась. Код по ОКОФ, к которому отнесено производственное здание, – 210.00.11.10.450. Кадастровый номер здания – 77:01:1234567:1234. По данным бухучета остаточная стоимость производственного корпуса за налоговый период составляет: На дату Остаточная стоимость имущества, руб. На дату Остаточная стоимость имущества, руб. 1 января 67 650 000 1 июля 65 445 432 1 февраля 66 547 913 1 августа 64 460 462 1 марта 65 445 826 1 сентября 63 980 559 1 апреля 68 789 432 1 октября 62 111 468 1 мая 67 600 343 1 ноября 61 320 118 1 июня 66 200 499 1 декабря 60 100 981 В составе недвижимого имущества организации числится административно-деловое здание, которое включено в перечень объектов, облагаемых налогом на имущество по кадастровой стоимости (кадастровый номер: 77:01:0001003:1034). В здании находится головной офис организации. Кадастровая стоимость здания на 1 января – 781 732 922,80 руб. Остаточная стоимость здания на 31 декабря – 721 233 421 руб. Площадь здания – 5748,6 кв. м. В отношении данного объекта организация использует льготу по налогу на имущество, предусмотренную пунктом 1 статьи 4.1 Закона Москвы от 05.11.2003 № 64. Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости площади в 300 кв. м. Ставка налога на имущество в отношении объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость имущества, – 1,6 процента. Суммы авансовых платежей по налогу на имущество (исходя из средней стоимости), начисленные по итогам отчетных периодов, составляют:

– за I квартал – 369 096 руб.;

– полугодие – 367 462 руб.;

– девять месяцев – 362 028 руб. При заполнении декларации на титульном листе бухгалтер «Альфы» указал реквизиты организации, налоговый период, за который представляется декларация, а также код 214, который означает, что декларация представляется по местонахождению организации. Заполнение декларации бухгалтер начал с раздела 2. В нем он указал: по строкам 020–140 – остаточную стоимость имущества, в т. ч. льготируемого по состоянию соответственно на 1 января, 1 февраля, 1 марта, 1 апреля, 1 мая, 1 июня, 2 июля, 1 августа, 1 сентября, 1 октября, 1 ноября, 1 декабря и 31 декабря 2019 года;

по строке 150 – среднегодовую стоимость всего имущества за 2019 год:(67 650 000 руб. + 66 547 913 руб. + 65 445 826 руб. + 68 789 432 руб. + 67 600 343 руб. + 66 200 499 руб. + 65 445 432 руб. + 64 460 462 руб. + 63 980 559 руб. + 62 111 468 руб. + 61 320 118 руб. + 60 100 981 руб. + 59 447 303 руб.) : 13 = 64 546 180 руб.;

по строке 190 – налоговую базу – 64 546 180 руб.;

по строке 210 – ставку налога на имущество организаций в Москве – 2,2 процента (Закон Москвы от 05.11.2003 № 64);

по строке 220 – сумму налога за 2019 год – 1 420 016 руб. (64 546 180 руб. × 2,2%);

по строке 230 – суммы авансовых платежей по налогу на имущество за отчетные периоды (I квартал, полугодие, девять месяцев) – 1 098 586 руб. (369 096 руб. + 367 462 руб. + 362 028 руб.). В разделе 2.1 бухгалтер показал развернутую информацию по производственному корпусу, налоговой базой для которого является среднегодовая стоимость: по строке 010 – кадастровый номер здания;

строке 040 – код объекта по ОКОФ;

строке 050 – остаточную стоимость объекта на 31 декабря 2019 года. В разделе 3 бухгалтер указал: по строке 010 – код ОКТМО по Общероссийскому классификатору, утвержденному приказом Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст;

строке 014 – код вида сведений – 1 (кадастровый номер здания);

строке 015 – кадастровый номер здания;

строке 020 – кадастровую стоимость объекта недвижимости по состоянию на 1 января 2018 года;

строке 025 – не облагаемую налогом кадастровую стоимость объекта, рассчитанную по формуле:781 732 922,80 руб. : 5748,6 кв. м × 300 кв. м = 40 795 998 руб.;

строке 040 – в первой части показателя – код налоговой льготы 2012000 (в соответствии с приложением 6 к Порядку заполнения декларации, утв. приказом ФНС от 31.03.2017 № ММВ-7-21/271); во второй части показателя – реквизиты нормативного акта, на основании которого используется льгота (п. 1 ст. 4.1 Закона Москвы от 05.11.2003 № 64);

строке 060 – налоговую базу – 740 936 925 руб. (781 732 922,80 руб. – 40 795 998 руб.);

строке 080 – ставку налога на имущество организаций в Москве – 1,6 процента (Закон Москвы от 05.11.2003 № 64);

строке 100 – сумму налога за 2019 год – 11 854 991 руб. (740 936 925 руб. × 1,6%);

строке 110 – суммы авансовых платежей, исчисленные за отчетные периоды (I квартал, II квартал, III квартал), – 8 891 244 руб. (2 963 748 руб. + 2 963 748 руб. + 2 963 748 руб.). После этого бухгалтер заполнил раздел 1 декларации, в котором указал: по строке 010 – код ОКТМО по Общероссийскому классификатору, утвержденному приказом Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст;

строке 020 – КБК по налогу на имущество;

строке 030 – общую сумму налога, подлежащую уплате в бюджет, рассчитанную по формуле:(1 420 016 руб. – 1 098 586 руб.) + (11 854 991 руб. – 8 891 244 руб.) = 321 430 руб. + 2 963 747 руб. = 3 285 177 руб. 27 марта 2020 года декларацию, подписанную генеральным директором «Альфы» Львовым, бухгалтер представил в налоговую инспекцию г. Москвы, в которой организация состоит на учете.

Дорогой коллега, 90 дней подписки на «Главбух» в подарок! Узнать больше На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону 8 (800) 505-87-17.

Оценить: