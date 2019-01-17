2517 января 2019
Код ОКВЭД 82.9
Расшифровка кода ОКВЭД 82.9 - деятельность по предоставлению вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки. Когда ведете деятельность по предоставлению вспомогательных услуг для бизнеса примените его.
Эта группировка включает:
- деятельность агентств по взысканию платежей по счетам кредитных организаций;
- деятельность по оказанию всех вспомогательных услуг, обычно оказываемых организациям и не включенных в другие группировки.
- Главное изменение
- Налоговики проверят, соответствует ли фактический ОКВЭД указанному в документах, если от него зависит размер налогов или взносов. Подробнее про изменения >>
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