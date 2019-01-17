2017 января 2019

Код ОКВЭД 82.91

Расшифровка кода ОКВЭД 82.91 - деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации. Осуществляя деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации, выбирайте этот код.

Полный список ОКВЭД 2019 >>

Эта группировка включает:

  • взыскание платежей по счетам и пересылку собранных платежей клиентам, включая услуги по взысканию долгов;
  • сбор информации, например кредитной истории или послужного списка о физических лицах и компаниях и предоставление информации банковским учреждениям, розничным продавцам и прочим, нуждающимся в оценке кредитоспособности этих физических лиц и компаний.

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  •  Главное изменение
  • Налоговики проверят, соответствует ли фактический ОКВЭД указанному в документах, если от него зависит размер налогов или взносов. Подробнее про изменения >>

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