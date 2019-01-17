2017 января 2019
Код ОКВЭД 82.91
Расшифровка кода ОКВЭД 82.91 - деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации. Осуществляя деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации, выбирайте этот код.
Эта группировка включает:
- взыскание платежей по счетам и пересылку собранных платежей клиентам, включая услуги по взысканию долгов;
- сбор информации, например кредитной истории или послужного списка о физических лицах и компаниях и предоставление информации банковским учреждениям, розничным продавцам и прочим, нуждающимся в оценке кредитоспособности этих физических лиц и компаний.
- Главное изменение
- Налоговики проверят, соответствует ли фактический ОКВЭД указанному в документах, если от него зависит размер налогов или взносов. Подробнее про изменения >>
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