Онлайн-кассы для ИП на патенте в 2020 году: последние новости

Онлайн-кассы для ИП на патенте в 2020 году обязательны не для всех. Некоторые категории плательщиков освобождены от ККТ полностью, другие вправе не применять кассы временно. Какие условия надо соблюдать для предоставления отсрочки по использованию онлайн-касс и последние новости смотрите в статье.

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Нужна ли онлайн-касса для ИП на патенте с 2020 года

Для предпринимателей на ПСН предусмотрен упрощенный порядок ведения кассовых операций (п. 1 Указания ЦБ от 11.03.2014 № 3210-У). Упрощенный порядок заключается в следующем. Предприниматели вправе не устанавливать лимит остатка кассы. Ко всему прочему предприниматели могут не вести:

приходные ордера;

расходные ордера;

кассовую книгу.

Такие правила установлены в абзаце 10 пункта 2, абзаце 2 пункта 4.1, абзаце 9 пункта 4.6 указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У. О том, как соблюдать порядок ведения кассовых операций, рассказали эксперты Системы Главбух.

ИП на ПСН вправе не применять онлайн-кассу, если занят бизнесом из пункта 2.1 статьи 2 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ. А также если использует операции полностью освобожденные от ККТ. Например, ИП занимается розничной торговлей газет и журналов. Перечень таких видов деятельности и операций см. в таблице ниже.

Таблица 1. Все случаи, когда можно не применять онлайн-кассы ИП на ПСН в 2020 году



Предприниматель освобождается от ККТ при условии, что в момент расчета выдаст документ, подтверждающий оплату. Документ должен содержать обязательные реквизиты:

дата, время и место расчета;

фамилия, имя, отчество, ИНН предпринимателя;

применяемая система налогообложения;

признак расчета, например приход, или возврат прихода (при возврате покупателю полученных от него денег);

наименование товаров, работ, услуг, их количество, цена за единицу, стоимость с учетом скидок и наценок;

сумма расчета;

форма расчета (наличными или в безналичном порядке);

сумма оплаты наличными или в безналичном порядке;

должность и фамилия лица, который оформил расчет с покупателем.

Эти виды деятельности освобождены от ККТ бессрочно независимо от того, есть ли у ИП сотрудники, и при любых способах оплаты (наличные или безналичные). Остальные ИП на ПСН обязаны установить ККТ. Такой порядок указан в пунктах 1 и 4 статьи 7 Закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ. О том, как вести учет хозяйственных операций предпринимателю на патентной системе, рассказали эксперты Системы Главбух.

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Отсрочка использования онлайн-кассы для ИП на патенте в 2020 году

До 1 июля 2019 года некоторые виды расчетов были освобождены от ККТ. С этой даты отсрочка не действует и чеки нужно пробивать. Все виды расчетов, когда нужно пробивать чеки, смотрите в таблице ниже.

Это правило касается ИП, которые уже до 1 июля 2019 работали с кассами, и тех, которые только начнут их применять в 2020 году. О том, кто и с какого периода должен применять онлайн-ККТ, рассказали эксперты Системы Главбух.

Таблица 1. Виды расчетов, при которых нужно применять ККТ

Виды расчетов, при которых нужно применять ККТ Основание Прием оплаты от физлиц в безналичном порядке. До 1 июля ККТ нужно было применять только при безналичных расчетах с использованием электронных средств платежа. Теперь ККТ придется применять при всех безналичных платежах, например, когда физлицо оплачивает товар по квитанции через банк. П. 1 ст. 1.2, абз. 21 ст. 1.1 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, п. 4 ст. 4 Закона от 03.07.2018 № 192-ФЗ, письмо ФНС от 22.03.2019 № ЕД-4-20/5228. Прием платы за жилое помещение и коммунальные услуги, включая взносы на капитальный ремонт. Отметим, что в настоящее время в Госдуму внесен законопроект, который предлагает освободить от применения ККТ безналичные расчеты за коммунальные услуги, если расчет происходит без участия клиента, который вносит плату. Зачет и возврат предварительной оплаты и (или) авансов. До 1 июля чеки требовалось пробивать только при получении предоплаты (аванса). Предоставление займов для оплаты товаров, работ, услуг. До 1 июля чеки нужно было пробивать только при погашении займов. Предоставление или получение иного встречного предоставления за товары, работы, услуги.



В 2020 году отсрочку получили предприниматели наемных работников, которые продают товары собственного производства, оказывают услуги, выполняют работы. Они вправе не применять кассу при расчетах с населением, организациями или ИП. Без кассы можно работать до 1 июля 2021 года. Освобождение действует для всех ИП независимо от налоговой системы и формы оплаты.

При этом если предприниматель продает покупные товары, кассу нужно применять. Обязанность пробивать чеки в этом случае установлена как для ИП с персоналом, так и для ИП без сотрудников.

Как подтвердить факт оплаты ИП в таком случае решает сам, например, бумажным БСО, актом или иным документом. Это следует из статьи 2 Закона от 06.06.2019 № 129-ФЗ и подтверждается письмом Минфина от 23.08.2019 № 03-01-15/64863.

Однако если этот предприниматель заключит договор с работником, то должен устанавливать и использовать кассовый аппарат в течение 30 календарных дней, как оформил договор с физлицом. О том, как зарегистрировать онлайн-кассу, рассказали эксперты Системы Главбух.

Последние новости по онлайн-кассе для ИП на патенте

В 2020 году предприниматели, которые оказывают услуги населению, больше не смогут выдавать БСО взамен кассового чека. Бланки строгой отчетности можно оформлять только на онлайн-ККТ. О том, какие обязательные реквизиты БСО, рассказали эксперты Системы Главбух.

Выдавать БСО вместо кассового чека при выполнении работ и оказании услуг смогут только ИП без персонала. Таким предпринимателям разрешили работать без ККТ при любой налоговой системе и любых способах оплаты (ст. 2 Закона от 06.06.2019 № 129-ФЗ). Подтвердить оплату своих услуг такие ИП могут любым документом, в том числе типографским БСО по собственной форме.

Таким образом БСО можно заполнить от руки типографские формы или выдать клиентам БСО, которые формирует автоматизированная система. Составить бланки на компьютере нельзя. Выдавать БСО нужно всем клиентам независимо от того, просят они документ или нет (п. 8 ст. 7 Закона № 290-ФЗ). О том, как оформить и отразить в бухучете и при налогообложении БСО, рассказали эксперты Системы Главбух.

БСО приравнивают к кассовому чеку, и он должен содержать те же обязательные реквизиты, которые должны быть в чеке. При этом БСО можно дополнить реквизитами с учетом специфики оказываемых услуг. Такой порядок следует из пункта 1 статьи 1.2 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, части 8 статьи 7 Закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ.

С 1 января 2020 года предприниматели не смогут применять патентную систему, если продают три группы товаров, подлежащих обязательной маркировке. К таким товарам относятся лекарства, обувь, шубы и прочие изделия из натурального меха (абз. 12 ст. 346.27, подп. 38 п. 2 и подп. 1 п. 3 ст. 346.43 НК в ред. Закона № 325‑ФЗ)

Если ваша деятельность попадает под этот запрет, то вам необходимо уведомить Налоговую инспекцию и перейти на ОСНО или УСН. В этом случае применять онлайн-кассу обязательно.

Кто из ИП на ПСН может воспользоваться кассовым вычетов

Воспользоваться кассовом вычетом могут предприниматели, которые перешли на онлайн-кассы. Кассовый вычет по каждой ККТ не превышает 18 000 руб. В состав вычета на приобретение контрольно-кассовой техники входят:

затраты на покупку ККТ, фискальных накопителей, программного обеспечения;

расходы на оплату услуг по настройке ККТ и других сопутствующих работ и услуг;

расходы на модернизацию ККТ, оплату услуг оператора фискальных данных и другие затраты по адаптации техники к требованиям Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

Не заявляйте вычет на покупку ККТ раньше, чем зарегистрируете кассу в налоговой инспекции. На последующие периоды вычет переносить можно. О том, как составить уведомление ИП на ПСН о применении вычета по онлайн-ККТ, рассказали эксперты Системы Главбух.

Предприниматели, которые воспользуются правом на отсрочку, не смогут применить налоговый вычет при расчете ЕНВД или налога на ПСН (письмо ФНС от 17.04.2019 № ЕД-4-20/7260).

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