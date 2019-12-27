В 2020 году по новой форме 2-ТП должны будут отчитаться все организации и предприниматели, которые работают с отходами производства и потребления. Из статьи вы узнаете об изменениях в форме 2-ТП отходы за 2019 год, кто и куда сдает отчет в 2020 году, а также сможете скачать бланк и образец заполнения формы.

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Новая форма 2-ТП в 2020 году

Организации и предприниматели должны будут сдать в Росприроднадзор отчет 2-ТП за 2019 год по новой форме (приказ Росстата от 12.12.2019 № 766).

Если сдать бланк по старой форме, то компанию могут оштрафовать за несдачу статистической отчетности (ст. 13.19 КоАП РФ). В Системе Главбух можно посмотреть таблицу штрафов по отчетности в Росприроднадзор >>>

Сам бланк 2-ТП изменился – добавили отдельный раздел для региональных операторов. Это юрлица, которые обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственниками коммунальных твердых отходов, например, с офисами.

2-ТП отходы: кто и куда сдает

В 2020 году отчетность сдают организации и предприниматели, у которых деятельность связана с обращением отходов.

Деятельность в области обращения отходов – это образование, обработка, хранение, транспортировка и утилизация отходов. Компания должна отчитаться, даже если просто накапливает отходы, которые образовались во время производства, потребления или оказания услуг. Учету подлежат все виды отходов, за исключением медицинских, биологических и радиоактивных.

Заполненный отчет 2-ТП отходы компании подают в территориальные органы Росприроднадзора по месту нахождения. Если у компании есть филиалы, тогда нужно отчитываться, как и по головному офису, так и по всем обособленным подразделениям.

Иностранные компании, у которых есть филиалы на территории РФ, также подают заполненные бланки 2-ТП. От сдачи отчетности не освобождаются и организации-банкроты, на которых заведено конкурсное производство.

Крупные организации должны отчитываться в обязательном порядке. Юрлица и индивидуальные предприниматели - субъекты малого и среднего предпринимательства, не сдают форму при одновременном выполнении трех условий:

у них образуются только твердые коммунальные отходы массой менее 0,1 тонны;

они заключили договор с региональным оператором;

у них не было деятельности в области обращения с отходами производства и потребления - обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов.

Нужно ли сдавать 2-ТП отходы «офисным» компаниям

Даже если компания ведет свою деятельность в офисе, и у нее нет производственных помещений или складов, она все равно должна отчитаться по форме 2-ТП. Основные отходы от деятельности в офисе – это бумага, пластик и прочий мусор. Владелец компании должен организовать сбор и накопление такого мусора в контейнерах или специально отведенных местах. Потом накопленный мусор передается региональному оператору.

2-ТП отходы: срок сдачи

Срок сдачи отчета по форме 2-ТП - не позднее 1 февраля 2020 года. За 2019 год срок сдачи отчета перенесли на 3 февраля, так как 1 февраля выпадает на выходной.

Заполнение формы 2-ТП

Новая форма отчетности 2-ТП отходы содержит в себе титульную часть и три раздела.

Раздел 1 – сведения об обращении с отходами, которые предоставляют компании.

Раздел 2 – сведения об обращении с отходами, которые предоставляют региональные операторы.

Раздел 3 – сведения об эксплуатируемых объектах захоронения отходов для юрлиц, предпринимателей и операторов, в т.ч. региональных.

В адресной части заполняют полное наименование организации по уставу, а затем в скобках – краткое. В форме, где указывают сведения по обособленному подразделению, нужно заполнять наименование подразделения и юридического лица, к которому оно относится. ИП пишут фамилию, имя и отчество.

В строке «почтовый адрес» заполняют регион и юридический адрес с почтовым индексом, где находится компания или ИП.

В кодовой части титульного листа ТП-2 указывают ОКПО, ОКВЭД-2, ОКАТО, ИНН и ОГРН.

Все сведения в форме отражают отдельно по каждому виду отхода с указанием кода из Федерального классификационного каталога отходов, утверждаемому Росприроднадзором в соответствии с приказом Минприроды России от 30.09.2011 №792. Сведения об отходах заполняются последовательно, начиная с 1 класса опасности.

Количество отображается по массе отхода в тоннах и округляется:

с точностью до одного знака после запятой - для отходов 4 и 5 классов опасности;

с точностью до трех знаков после запятой (т.е. с точностью - до килограмма) для отходов 1, 2 и 3 классов опасности.

В разделе 1 компании проставляют данные о массе отходов в графах с 1 по 18 согласно наименованию. Если операция не производилась, то ставят 0. Номера строк нумеруются, начиная с 1 и далее по порядку.

Графа 1 - сумма отходов на начало отчетного периода;

- сумма отходов на начало отчетного периода; Графа 2 - отходы, образовавшихся в течение отчетного года;

- отходы, образовавшихся в течение отчетного года; Графа 3 - отходы, поступившие от контрагентов;

- отходы, поступившие от контрагентов; Графа 4 - отходы, поступившие по импорту из других государств;

- отходы, поступившие по импорту из других государств; Графа 5 –обработанные отходы;

–обработанные отходы; Графа 6 - утилизированные отходы;

- утилизированные отходы; Графа 7 - утилизированные отходы с целью повторного применения;

- утилизированные отходы с целью повторного применения; Графа 8 - отходы, предварительно прошедшие обработку в целях последующей утилизации;

- отходы, предварительно прошедшие обработку в целях последующей утилизации; Графа 9 - полностью обезвреженных отходы;

- полностью обезвреженных отходы; Графа 10 - твердые коммунальные отходы, переданные региональному оператору;

- твердые коммунальные отходы, переданные региональному оператору; Графа 11 - отходы, переданные другим компаниям для обработки;

- отходы, переданные другим компаниям для обработки; Графа 12 - отходы, переданные другим компаниям для утилизации;

- отходы, переданные другим компаниям для утилизации; Графа 13 - отходы, переданные другим компаниям для обезвреживания;

- отходы, переданные другим компаниям для обезвреживания; Графа 14 - отходы, переданные другим компаниям для хранения;

- отходы, переданные другим компаниям для хранения; Графа 15 - отходы, переданные другим компаниям для захоронения;

- отходы, переданные другим компаниям для захоронения; Графа 16 - отходы, направленные на хранение на объектах компании;

- отходы, направленные на хранение на объектах компании; Графа 17 - отходы, захороненные на объектах компании;

- отходы, захороненные на объектах компании; Графа 18 - количество отходов на конец отчетного года. Показатель определяется таким образом: к сумме количества отходов на начало отчетного года прибавляется сумма образовавшихся и поступивших отходов в течение отчетного года от других компаний, затем вычитается количество утилизированных, обезвреженных и размещенных отходов на объектах компании, а также переданных отходов другим компаниям в течение отчетного года.

В разделе 2 региональные операторы заполняют графы 1-28 с количеством твердых коммунальных отходов аналогично разделу 1.

В разделе 3 юрлица, предприниматели, операторы, в том числе региональные, указывают количество объектов захоронения и хранения отходов производства и потребления, в т. ч. твердых коммунальных отходов, а также занимаемая площадь объектами в гектарах.

Контрольные формулы для проверки новой формы 2-тп отходы

Формулы 1 раздела Формулы 2 раздела Формулы 3 раздела гр. 3 >= гр. 4 гр.3 >= гр.4 стр.11 >= стр.12 гр. 1 + гр. 2 + гр. 3 >= гр. 6 + гр. 9 + гр. 10 гр.5 >= гр.6 стр.14 >= стр.15 гр. 6 >= гр. 7 гр.7 >= гр.8 стр.17 >= стр.18 гр. 6 >= гр. 8 гр.7 >= гр.9 гр. 1 + гр. 2 + гр. 3 >= гр. 10 гр.9 >= гр.10 гр. 1 + гр. 2 + гр. 3 >= гр. 11 + гр. 12 + гр. 13 + гр. 14 + гр. 15 гр.11 >= гр.12 гр. 1 + гр. 2 + гр. 3 >= гр. 6 + гр. 9 + гр. 10 + гр. 16 + гр. 17 гр.12 >= гр.13 гр. 18 = гр. 1 + гр. 2 + гр. 3 - гр. 6 - гр. 9 - гр. 10 - гр. 11 - гр. 12 - гр. 13 - гр. 14 - гр. 15 гр.14 >= гр.15 гр.14 >= гр.16 гр.17 >= гр.18 гр.17 >= гр.19 гр.20 >= гр.21 гр.20 >= гр.22 гр.23 >= гр.24 гр.23 >= гр.25 гр.26 >= гр.27 гр.1+гр.2+гр.3 >= гр.6+гр.10+гр.25 гр.1+гр.2+гр.3 >= гр.13+гр.16+гр.19+гр.22 гр.28=гр.1+гр.2+гр.3-гр.7-гр.11-гр.14-гр.17-гр.20-гр.23

Образец заполнения формы 2-ТП

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