Изменения в форме 2-ТП отходы за 2019 год в 2020 году: кто сдает, бланк, образец
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Новая форма 2-ТП в 2020 году
Организации и предприниматели должны будут сдать в Росприроднадзор отчет 2-ТП за 2019 год по новой форме (приказ Росстата от 12.12.2019 № 766).
Если сдать бланк по старой форме, то компанию могут оштрафовать за несдачу статистической отчетности (ст. 13.19 КоАП РФ). В Системе Главбух можно посмотреть таблицу штрафов по отчетности в Росприроднадзор >>>
Сам бланк 2-ТП изменился – добавили отдельный раздел для региональных операторов. Это юрлица, которые обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственниками коммунальных твердых отходов, например, с офисами.
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Скачать бланк за 2019 год
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Образец заполнения новой формы 2-ТП отходы
Скачать образец за 2019 год
2-ТП отходы: кто и куда сдает
В 2020 году отчетность сдают организации и предприниматели, у которых деятельность связана с обращением отходов.
Деятельность в области обращения отходов – это образование, обработка, хранение, транспортировка и утилизация отходов. Компания должна отчитаться, даже если просто накапливает отходы, которые образовались во время производства, потребления или оказания услуг. Учету подлежат все виды отходов, за исключением медицинских, биологических и радиоактивных.
Заполненный отчет 2-ТП отходы компании подают в территориальные органы Росприроднадзора по месту нахождения. Если у компании есть филиалы, тогда нужно отчитываться, как и по головному офису, так и по всем обособленным подразделениям.
Иностранные компании, у которых есть филиалы на территории РФ, также подают заполненные бланки 2-ТП. От сдачи отчетности не освобождаются и организации-банкроты, на которых заведено конкурсное производство.
Крупные организации должны отчитываться в обязательном порядке. Юрлица и индивидуальные предприниматели - субъекты малого и среднего предпринимательства, не сдают форму при одновременном выполнении трех условий:
- у них образуются только твердые коммунальные отходы массой менее 0,1 тонны;
- они заключили договор с региональным оператором;
- у них не было деятельности в области обращения с отходами производства и потребления - обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов.
Нужно ли сдавать 2-ТП отходы «офисным» компаниям
Даже если компания ведет свою деятельность в офисе, и у нее нет производственных помещений или складов, она все равно должна отчитаться по форме 2-ТП. Основные отходы от деятельности в офисе – это бумага, пластик и прочий мусор. Владелец компании должен организовать сбор и накопление такого мусора в контейнерах или специально отведенных местах. Потом накопленный мусор передается региональному оператору.
2-ТП отходы: срок сдачи
Срок сдачи отчета по форме 2-ТП - не позднее 1 февраля 2020 года. За 2019 год срок сдачи отчета перенесли на 3 февраля, так как 1 февраля выпадает на выходной.
Заполнение формы 2-ТП
Новая форма отчетности 2-ТП отходы содержит в себе титульную часть и три раздела.
Раздел 1 – сведения об обращении с отходами, которые предоставляют компании.
Раздел 2 – сведения об обращении с отходами, которые предоставляют региональные операторы.
Раздел 3 – сведения об эксплуатируемых объектах захоронения отходов для юрлиц, предпринимателей и операторов, в т.ч. региональных.
В адресной части заполняют полное наименование организации по уставу, а затем в скобках – краткое. В форме, где указывают сведения по обособленному подразделению, нужно заполнять наименование подразделения и юридического лица, к которому оно относится. ИП пишут фамилию, имя и отчество.
В строке «почтовый адрес» заполняют регион и юридический адрес с почтовым индексом, где находится компания или ИП.
В кодовой части титульного листа ТП-2 указывают ОКПО, ОКВЭД-2, ОКАТО, ИНН и ОГРН.
Все сведения в форме отражают отдельно по каждому виду отхода с указанием кода из Федерального классификационного каталога отходов, утверждаемому Росприроднадзором в соответствии с приказом Минприроды России от 30.09.2011 №792. Сведения об отходах заполняются последовательно, начиная с 1 класса опасности.
Количество отображается по массе отхода в тоннах и округляется:
- с точностью до одного знака после запятой - для отходов 4 и 5 классов опасности;
- с точностью до трех знаков после запятой (т.е. с точностью - до килограмма) для отходов 1, 2 и 3 классов опасности.
В разделе 1 компании проставляют данные о массе отходов в графах с 1 по 18 согласно наименованию. Если операция не производилась, то ставят 0. Номера строк нумеруются, начиная с 1 и далее по порядку.
- Графа 1 - сумма отходов на начало отчетного периода;
- Графа 2 - отходы, образовавшихся в течение отчетного года;
- Графа 3 - отходы, поступившие от контрагентов;
- Графа 4 - отходы, поступившие по импорту из других государств;
- Графа 5 –обработанные отходы;
- Графа 6 - утилизированные отходы;
- Графа 7 - утилизированные отходы с целью повторного применения;
- Графа 8 - отходы, предварительно прошедшие обработку в целях последующей утилизации;
- Графа 9 - полностью обезвреженных отходы;
- Графа 10 - твердые коммунальные отходы, переданные региональному оператору;
- Графа 11 - отходы, переданные другим компаниям для обработки;
- Графа 12 - отходы, переданные другим компаниям для утилизации;
- Графа 13 - отходы, переданные другим компаниям для обезвреживания;
- Графа 14 - отходы, переданные другим компаниям для хранения;
- Графа 15 - отходы, переданные другим компаниям для захоронения;
- Графа 16 - отходы, направленные на хранение на объектах компании;
- Графа 17 - отходы, захороненные на объектах компании;
- Графа 18 - количество отходов на конец отчетного года. Показатель определяется таким образом: к сумме количества отходов на начало отчетного года прибавляется сумма образовавшихся и поступивших отходов в течение отчетного года от других компаний, затем вычитается количество утилизированных, обезвреженных и размещенных отходов на объектах компании, а также переданных отходов другим компаниям в течение отчетного года.
В разделе 2 региональные операторы заполняют графы 1-28 с количеством твердых коммунальных отходов аналогично разделу 1.
В разделе 3 юрлица, предприниматели, операторы, в том числе региональные, указывают количество объектов захоронения и хранения отходов производства и потребления, в т. ч. твердых коммунальных отходов, а также занимаемая площадь объектами в гектарах.
Контрольные формулы для проверки новой формы 2-тп отходы
|
Формулы 1 раздела
|
Формулы 2 раздела
|
Формулы 3 раздела
|
гр. 3 >= гр. 4
|
гр.3 >= гр.4
|
стр.11 >= стр.12
|
гр. 1 + гр. 2 + гр. 3 >= гр. 6 + гр. 9 + гр. 10
|
гр.5 >= гр.6
|
стр.14 >= стр.15
|
гр. 6 >= гр. 7
|
гр.7 >= гр.8
|
стр.17 >= стр.18
|
гр. 6 >= гр. 8
|
гр.7 >= гр.9
|
|
гр. 1 + гр. 2 + гр. 3 >= гр. 10
|
гр.9 >= гр.10
|
|
гр. 1 + гр. 2 + гр. 3 >= гр. 11 + гр. 12 + гр. 13 + гр. 14 + гр. 15
|
гр.11 >= гр.12
|
|
гр. 1 + гр. 2 + гр. 3 >= гр. 6 + гр. 9 + гр. 10 + гр. 16 + гр. 17
|
гр.12 >= гр.13
|
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гр. 18 = гр. 1 + гр. 2 + гр. 3 - гр. 6 - гр. 9 - гр. 10 - гр. 11 - гр. 12 - гр. 13 - гр. 14 - гр. 15
|
гр.14 >= гр.15
|
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гр.14 >= гр.16
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гр.17 >= гр.18
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гр.17 >= гр.19
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гр.20 >= гр.21
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гр.20 >= гр.22
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гр.23 >= гр.24
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гр.23 >= гр.25
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гр.26 >= гр.27
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гр.1+гр.2+гр.3 >= гр.6+гр.10+гр.25
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гр.1+гр.2+гр.3 >= гр.13+гр.16+гр.19+гр.22
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гр.28=гр.1+гр.2+гр.3-гр.7-гр.11-гр.14-гр.17-гр.20-гр.23
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Образец заполнения формы 2-ТП
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