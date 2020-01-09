Изменения в налоговом законодательстве с 1 января 2020 года в России

С 1 января 2020 года вступят в силу масштабные изменения в налоговом законодательстве России. Изменения утвердили по взносам и практически по всем налогам, в том числе по главным: НДС, налогу на прибыль, НДФЛ. С 01.01.2020 изменятся формы налоговой отчетности и сроки сдачи. Часть законов утверждены, некоторые проекты уже в Госдуме.

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Изменения по НДС

Льгота для операторов по отходам. Региональные операторы по обращению с твердыми обходами смогут получить льготу по НДС. Они получат право не платить НДС с услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, которые оказывают по единым тарифам, вводимым с 2020 года.

Региональные власти должны утвердить тарифы без НДС. Льготой можно будет пользоваться в течение пяти лет с года, в котором власти введут единый тариф (подп. «а» п. 2 ст. 1, п. 3 ст. 2 Федерального закона от 26.07.2019 № 211-ФЗ).

какие льготы по НДС будут действовать в 2020 году

Освобождение от НДС для плательщиков ЕСХН. С 2020 года меняется предельная сумма доходов, при которой плательщики ЕСХН могут получить освобождение от НДС.

Организации и предприниматели на ЕСХН вправе получить освобождение от НДС, если доходы за 2019 год не превысили 90 млн. руб. (п. 1 ст. 145 НК).

В 2019 году плательщики ЕСХН могли не платить НДС, если их доходы за 2018 год сохранялись в пределах 100 млн. руб.

Если вы хотите освободиться от НДС, подайте в ИФНС специальное письменное уведомление не позднее 20-го числа месяца, с которого вы планируете применять освобождение (п. 3 ст. 145 НК РФ). О том, как составить уведомление, рассказали эксперты Системы Главбух.

Новые форматы электронных счетов-фактур и УПД. ФНС обновила форматы счетов-фактур и УПД еще со 2 февраля 2019 года. Однако до 2020 года можно пользоваться и прошлыми версиями. С 1 января 2020 года действуют лишь новые форматы (приказ ФНС от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@). Прежний приказ ФНС от 24.03.2016 № ММВ-7-15/155@ утратит силу с этого момента.

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Изменения по налогу на прибыль

Нулевая ставка для медицинских и образовательных организаций. С 1 января 2020 года эти организации смогут применять нулевую ставку по налогу на прибыль бессрочно (п. 1.1 ст. 284 НК и Федеральный закон от 26.07.2019 № 210-ФЗ).

Согласно действующим сейчас правилам такие организации могли использовать льготу только до 1 января 2020 года.

Новые объекты для инвестиционного вычета. С 1 января 2020 года вы сможете применять инвестиционный вычет к основным средствам, которые относятся к восьмой – десятой амортизационным группам (кроме зданий, сооружений, передаточных устройств). Новые правила действуют только к объектам, которые купили или изготовили после 1 января 2020 года (Федеральный закон № 210-ФЗ).

Кто еще вправе применять инвестиционный вычет в 2020 году

Новые правила для инвестиционного вычета. С 2020 года вы сможете дополнительно включать в инвестиционный вычет не более 100% суммы расходов на создание объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры и не более 80% суммы расходов на создание объектов социальной инфраструктуры. Вычет можно заявить, если создание объектов предусмотрено договором о комплексном освоении территории для строительства стандартного жилья (Федеральный закон № 210-ФЗ).

Инвестиционный вычет разрешается применять до конца 2027 года. Список регионов, в которых разрешено применять такой вид вычета, рассказали эксперты Системы Главбух.

Новые правила для выплаты доходов за рубеж. Если вы в 2020 году будете переводить деньги за рубеж, то можете столкнуться с ограничениями в применении льгот по налогу на прибыль. Дело в том, с 2020 года частично начнет действовать конвенция о противодействии размыванию налоговой базы. Если вы будете выплачивать иностранной фирме из страны, ратифицировавшей конвенцию, доходы, которые облагаются налогом на прибыль у источника, то не сможете применять все имеющиеся льготы (Федеральный закон от 01.05.2019 № 79-ФЗ).

Новые расходы. Компании смогут учитывать как внереализационные расходы стоимость объектов социальной инфраструктуры, безвозмездно передаваемых в государственную или муниципальную собственность (подп. 19.4 п. 1 ст. 265 НК и Федеральный закон № 210-ФЗ)

Нулевая ставка для региональных операторов по работе с отходами. С 2020 года региональные операторы по работе с отходами смогут применять нулевую ставку по налогу на прибыль в отношении прибыли, которую получили в рамках договора на оказание услуг по обращению с отходами. Кроме того, для льготы нулевую ставку должен ввести регион (Федеральный закон от 26.07.2019 № 211-ФЗ).

Изменения по НДФЛ

Новые необлагаемые доходы. С 1 января не нужно начислять НДФЛ при выплате следующих видов доходов:

оплата проезда к месту отпуска и обратно работникам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

оплата дополнительных выходных для ухода за ребенком-инвалидом. Правда, компенсация за неиспользованные дополнительные выходные будет облагаться налогом. Однако есть основания не удерживать налог уже сейчас, об основаниях рассказали эксперты Системы Главбух;

доходы в денежной и натуральной формах, связанные с рождением ребенка и выплаченные по закону не ранее 2019 года (Федеральный закон от 26.07.2019 № 210-ФЗ).

Новый порядок расчета дохода при списании безнадежного долга физика. Если бывший должник является взаимозависимым, у него возникает доход на дату списания долга. У бывшего должника не возникает доход, если выполняются следующие условия:

стороны не являются взаимозависимыми;

у сторон не было трудовых отношений за время долга;

погашенный долг не является материальной помощью;

за счет списанного долга компания не гасит встречное обязательство перед гражданином за товары, работы, услуги и т.п. (Федеральный закон от 26.07.2019 № 210-ФЗ).

Новая льгота при продаже единственного жилья. Если вы продаете единственное жилье, которым владели не менее трех лет, то с 2020 года сможете не платить НДФЛ с доходов от продажи (подп. 4 п. 3 ст. 217.1 НК и Федеральный закон от 26.07.2019 № 210-ФЗ).

Льгота также действует, если гражданин продал один объект недвижимости и купил другой. При этом должно выполняться условие, что новый объект приобрели в течение 90 дней до того, как по старому объекту зарегистрировали переход права собственности к покупателю.

Сейчас НДФЛ не облагается только доход от продажи жилья, которое было в собственности не менее пяти лет. При этом доход можно уменьшить на сумму вычетов, о которых рассказали эксперты Системы Главбух.

Новые сроки подачи 6-НДФЛ и 2-НДФЛ. С 1 января 2020 года срок сдачи годовой 6-НДФЛ и справок 2-НДФЛ сократится. Эти отчеты нужно будет представлять не позднее 1 марта следующего года (Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ).

Действующий сейчас срок сдачи – не позднее 1 апреля следующего года.

Сроки сдачи отчетности по налогам и взносам на 2020 год

Новый порядок подачи электронной отчетности. С 2020 года подавать электронные 2-НДФЛ и 6-НДФЛ через интернет должны будут работодатели, которые выплатили доходы 10 или более физлицам (Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ).

Сейчас электронная отчетность обязательна только для тех налоговых агентов, которые выплатили доходы 25 и более гражданам.

Отмена декларации 4-НДФЛ. С 2020 года предприниматели не обязаны подавать декларацию 4-НДФЛ о предполагаемых доходах. Авансовые платежи по НДФЛ они будут рассчитывать самостоятельно (Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ). Сейчас предприниматели сдают отчет по новой форме, о которой рассказали эксперты Системы Главбух.

Новые правила для организаций с обособленными подразделениями. Если у вас несколько обособленных подразделений на территории одного муниципального образования, вы сможете выбрать одно подразделение, которое будет платить НДФЛ и отчитываться за все подразделения в этом муниципальном образовании.

Компания должна будет подать уведомление в ИФНС и указать, какое подразделение будет отчитываться. Срок подачи уведомления – не позднее 1 января. В течение года поменять подразделение не получится (Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ).

Новый порядок уплаты налога, начисленного при проверке. Организации смогут за счет собственных средств перечислять в бюджет НДФЛ, который им начислили при проверке (Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ). Согласно действующему законодательству платить НДФЛ за счет собственных средств налоговые агенты не вправе (п. 9 ст. 226 НК). Вначале налог нужно удержать с работника.

Изменения по страховым взносам

Отмена пониженных тарифов. С 1 января 2020 года не действуют пониженные тарифы по страховым взносам (подп. 1 п. 2 ст. 427 НК):

для хозяйственных обществ и партнерств, которые на практике применяют или внедряют результаты интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат их учредителям либо участникам;

бюджетных или автономных научных учреждений, либо бюджетных или автономных образовательных организаций высшего образования;

организаций и предпринимателей, которые заключили соглашения о технико-внедренческой деятельности и которые производят выплаты сотрудникам, работающим в технико-внедренческих особых экономических зонах или промышленно-производственных особых экономических зонах;

организаций и предпринимателей, которые заключили соглашения о ведении туристско-рекреационной деятельности и которые производят выплаты тем сотрудникам, кто работает в туристско-рекреационных особых экономических зонах, объединенных решением Правительства в кластер.

Эти категории работодателей должны будут платить взносы по обычным тарифам (п. 2 ст. 425 НК). Актуальные тарифы страховых взносов привели в одной таблице эксперты Системы Главбух.

Новые предельные базы по взносам. С 2020 года действуют предельные базы по взносам:

1 290 000 руб. – для взносов на обязательное пенсионное страхование;

912 000 руб.—для взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и материнства (Постановление Правительства от 06.11.2019 № 1407).

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Новые пилотные регионы. С 1 января 2020 года в пилотный проект ФСС войдут следующие регионы:

Республика Коми;

Республика Саха (Якутия);

Удмуртская Республика;

Кировская область;

Кемеровская область;

Оренбургская область;

Саратовская область;

Тверская область;

Ямало-Ненецкий автономный округ (постановление Правительства от 01.12.2018 № 1459).

Напомним, что в пилотных регионах работники получают социальные пособия напрямую от ФСС, а работодатели только готовят документы для пособий. Полный список пилотных регионов на текущий момент, рассказали эксперты Системы Главбух.

Подсказка от Системы Главбух Если регион участвует в пилотном проекте, страхователь передает в подразделения ФСС специальные документы в зависимости от вида пособия и иных выплат. Узнайте, какие документы нужно представить в фонд >>>

Изменения по налогу на имущество организаций

Централизованная подача деклараций по недвижимости. С 1 января вы сможете сдавать единую декларацию по всем объектам недвижимости, которые расположены на территории разных налоговых инспекций (п. 1.1 ст. 386 НК и подп. «б» п. 20 ст. 1 Федерального закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ).

Вы сможете подать единую декларацию, если выполняются следующие условия:

объекты недвижимости находится в одном регионе России;

налог вы платите по среднегодовой стоимости;

налог не нужно распределять по нормативам в местные бюджеты;

вы подали уведомление в ФНС о том, что будете подавать единую декларацию.

Порядок применяется и к единой декларации за 2019 год (письмо ФНС от 12.07.2019 № БС-4-21/13701).

До 2020 года вы обязаны были подавать отдельные декларации в каждую налоговую инспекцию, на территории которой находится объект недвижимости. Как составить декларацию по налогу на недвижимость, рассказали эксперты Системы Главбух.

Новое уведомление о централизованной подаче декларации. С 1 января 2020 года вступит в действие форма уведомление о централизованной подаче декларации за подразделения (приказ ФНС от 19.06.2019 № ММВ-7-21/311).

Чтобы централизованно отчитываться в 2020 году, подайте уведомление по новой форме не позднее 2 марта. Укажите 2020 год. Год, за который вы подаете единую декларацию, ставить в уведомлении не нужно.

Чтобы и дальше централизованно отчитываться, подобные уведомления нужно будет подавать ежегодно.

Отмена авансовых расчетов. С 2020 года организации не будут подавать авансовые расчеты по налогу на имущество (Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ).

Новый порядок расчета авансовых платежей. Если власти поменяли в середине года кадастровую стоимость вашего объекта, авансовые платежи по налогу на имущество определяйте исходя из новой кадастровой стоимости (Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ).

Новый перечень недвижимости с кадастровой стоимостью. По некоторым объектам недвижимости нужно платить налог на имущество по кадастровой стоимости (подп. «а» и «б» п. 70 ст. 2 Закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ, п.2 ст. 1, п.1 ст. 2 Закона от 28.11.2019 № 379-ФЗ). Такими объектами будут:

жилые помещения, гаражи и машино-места; садовые дома, жилые и хозяйственные строения или сооружения, которые организация разместила на земельных участках, предназначенных для личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства; объекты незавершенного строительства.

Чтобы платить налог по кадастровой стоимости, должны быть выполнены два условия:

кадастровая стоимость объектов установлена;

кадастровая стоимость объектов установлена; в региональных законах указано, что объекты облагают налогом по кадастровой стоимости.

Если хотя бы одно из этих требований не выполнено, налог с таких объектов надо рассчитывать по среднегодовой стоимости при условии, что в бухучете они учтены как основные средства.

Арендаторам объяснили, как отчитаться по налогу на имущество Арендаторам стало проще отчитываться по налогу на имущество. ФНС выпустила подробное письмо о том, как заполнять и куда сдавать отчетность, если арендатор платит налог на имущество с неотделимых улучшений. Узнайте, о чем рассказали налоговики в своем письме >>>

Изменения по УСН

Новые лимиты. Сами лимиты в 2020 году останутся прежними. Доходы упрощенцев должны не превышать 150 млн. руб. в год, а средняя численность – не должна быть больше 100 человек. Остальные лимиты также останутся неизменными, об ограничениях подробно рассказали эксперты Системы Главбух.

Однако если доходы превысят лимит не более чем на 50 млн. руб., а численность – не более чем на 30 человек, право на УСН сохранится. Но в этом случае упрощенцы будут применять новые повышенные ставки по налогу – 8% вместо 6 при УСН «доходы» или 20% вместо 15 при УСН «доходы минус расходы». Об этом говорится в Федеральном законе от 29.09.2019 № 325-ФЗ.

Новый режим УСН-онлайн. В 2020 году запланирован новый налоговый режим для упрощенцев, которые применяют онлайн-ККТ. Эта категория налогоплательщиков не будет подавать декларации по УСН. При этом все доходы, не только денежные, они должны будут пробивать на ККТ. Кроме декларации планируется отмена Книги учета для этой категории налогоплательщиков.

Новые требования к онлайн-кассам

Изменения по транспортному налогу

Отмена декларации. За 2020 подавать по транспортному налогу уже не нужно. Организации освобождаются от подачи деклараций (Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ). ИФНС будет присылать сообщения об исчисленном налоге.

Новый бланк декларации за 2019 год. За 2019 год нужно заполнять новую декларацию по транспортному налогу (приказ ФНС России от 26.11.2018 № ММВ-7-21/664@). Как составить транспортную декларацию, рассказали эксперты Системы Главбух.

Новый порядок для льгот. С 2020 года льготы по транспортному налогу вы применяете в заявительном порядке. Если у вашей компании есть льгота, вы подаете заявление в ИФНС и прилагаете документы, подтверждающие льготу (Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ). Форму и порядок заполнения заявления утвердила ФНС (приказ от 25.07.2019 № ММВ-7-21/377@).

Новые объекты налогообложения. С 2020 года необходимо платить транспортный налог в отношении моторных лодок с двигателем мощностью до 5 л. с. включительно. (Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ).

Новый срок уплаты налога. Законодатели перенесли срок уплаты налога на 1 марта следующего года. Сейчас срок устанавливают региональные власти, но он не может быть раньше 1 февраля (Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ).

Подсказки от Высшей школы Главбуха Эксперты на примерах разобрали, как рассчитать транспортный налог. Посмотреть лекцию можно в программе «Ведение учета».

Изменения по земельному налогу

Отмена деклараций. За 2020 подавать по земельному налогу не придется. Организации освобождаются от подачи деклараций (Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ). ИФНС будет присылать сообщения об исчисленном налоге.

Новый порядок для льгот. С 2020 года организации смогут получить льготу по земельному налогу, если подадут заявление и приложат к нему документы, подтверждающие льготу. Форму и порядок заполнения заявления утвердила ФНС (приказ от 25.07.2019 № ММВ-7-21/377@). О том, какие льготы действуют в вашем регионе, расскажут эксперты Системы Главбух.

Новый срок уплаты налога. Законодатели перенесли срок уплаты налога на 1 марта следующего года. Сейчас срок устанавливают региональные власти, но он не может быть раньше 1 февраля (Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ).

Сроки уплаты налогов и взносов в 2020 году

Изменения по акцизам

Новые вычеты. С 2020 года вычеты по акцизам смогут получить организации, которые вырабатывают электро и теплоэнергию из средних дистиллятов. Для вычета эти компании должны вначале получить свидетельство на совершение операций со средними дистиллятами. О том, какие операции облагаются акцизами, рассказали эксперты Системы Главбух.

К процессам переработки средних дистиллятов законодатели также добавили:

замедленное коксование;

гидроконверсию тяжелых остатков;

получение технического углерода путем термического или термоокислительного разложения средних дистиллятов;

производство битума путем окисления гудрона (Федеральный закон от 30.07.2019 № 255-ФЗ).

Новый порядок расчета акцизов по операциям с дистиллятами. С 2020 года не нужно начислять акцизы при передаче внутри организации средних дистиллятов, если они используются для дальнейшего производства битума, асфальта, кокса, серы, технического углерода и высоковязких продуктов (Федеральный закон от 30.07.2019 № 255-ФЗ).

Новые правила для вычета акциза с коэффициентом. С 2020 года организации смогут получить вычет для акциза с коэффициентом, если вырабатывают электро и теплоэнергию из средних дистиллятов (Федеральный закон № 255-ФЗ).