Утверждены изменения в трудовом законодательстве России с 1 января 2020 года. Поправки глобальные и касаются всех организаций и ИП. Ключевые для главбухов и кадров изменения в ТК РФ в 2020 году мы привели в статье. Не пропустите последние новости.

Что меняется в работе бухгалтера в 2020 году >>>

Изменится МРОТ с 2020 года

С 1 января 2020 года вступает в силу новый МРОТ – 12 130 руб. (приказ Минтруда России от 09.08.2019 № 561н). Законопроект «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» прошел третье чтение в Госдуме.

Напомним, что в 2019 году действует МРОТ, равный 11 280 руб. (ст. 1 Федерального закона от 25.12.2018 № 481-ФЗ). Вы не вправе начислить зарплату ниже МРОТ сотруднику, который трудился весь месяц (ст. 133 ТК). Если в регионе применяются районные коэффициенты, их необходимо применять и к минимальной зарплате. О том, с какой минималкой нужно сравнивать зарплату сотрудников, рассказали эксперты Системы Главбух.

Субъекты РФ вправе также устанавливать свою минималку, не ниже федеральной (ст. 133.1 ТК). Если вы не отказались от регионального соглашения, то обязаны выплачивать зарплату за полный месяц в размере не ниже и федерального, и регионального МРОТ.

Кроме зарплаты, МРОТ вы применяете при расчете социальных пособий, а также среднего заработка для отпускных, командировочных и прочих подобных выплат. Поэтому такие выплаты в следующем году также вырастут.

Исключат компенсационные выплаты из МРОТ

С 2020 года с МРОТ вы будете сравнивать только зарплату, то есть вознаграждение за труд без учета компенсационных выплаты (законопроект № 722526-7 пока не приняли).

Согласно действующей редакции Трудового кодекса вы сравниваете с МРОТ все начисления в пользу работника, в том числе надбавки и компенсации, например, за работу ночью или сверхурочные. Законодатели предлагают с 2020 года сравнивать с МРОТ только выплаты за отработанное время без учета компенсационных выплат. О том, какие выплаты относятся к компенсационным, рассказали эксперты Системы Главбух.

Например, зарплата работника за полный месяц составляет 11 000 руб., компенсационные выплаты – 5000 руб. Согласно действующему законодательству, компания не нарушит закон о размере зарплаты. Если поправки вступят в силу, организация должна будет повысить работнику зарплату с 2020 года хотя бы до 12 130 руб.

Подсказка от Системы Главбух Работодатели должны установить зарплату не меньше региональной заработной платы, только если они присоединились к региональным соглашениям. Автоматически присоединяются к региональному соглашению те, кто в течение 30 календарных дней после публикации соглашения не направили в орган по труду субъекта РФ письменный мотивированный отказ присоединиться к документу. Узнайте, как отказаться от региональной минималки >>>

Вводят новый отчет в ПФР для работодателей

С 2020 года все работодатели сдают в ПФР новый отчет по форме СЗВ-ТД (федеральный закон от 16.12.2019 №436-ФЗ). Сведения о трудовой деятельности по этой форме надо будет представлять не позднее 15-го числа месяца, который следует за отчетным. Новый отчет содержит информацию о приеме на работу, перемещении, увольнении и заявлении о выборе бумажной либо электронной трудовой книжки. Если в течение месяца ни одного из этих событий не произошло, за текущий месяц подавать сведения в ПФР не нужно. Подробнее о СЗВ-ТД читайте в статье >>>

С 2021 года надо будет отчитываться не позднее рабочего дня после той даты, когда человека приняли на работу либо уволили. Про переводы на другую постоянную работу, подаче заявлений о бумажной либо электронной трудовой нужно будет сдавать сведения, если такие события были в течение месяца. Срок — не позднее 15-го числа месяца, который следует за отчетным.

Вводят электронные трудовые книжки

С 1 января 2020 года все компании и ИП перейдут на электронные трудовые книжки (федеральный закон от 16.12.2019 №439-ФЗ). Об изменениях работодатели должны уведомить сотрудников до 30 июня 2020 года. Затем у каждого работника будет полгода, чтобы решить, нужна ему бумажная трудовая, или он согласен с тем, чтобы сведения про его трудовую деятельность вели только в электронном виде. Крайний срок, чтобы определиться - 31 декабря 2020 года. О своем решении сотрудник должен сообщить работодателю письменно. Заявление надо подать до конца будущего года.

Тем, кто начнет работать в 2021 году или позднее, все трудовые книжки будут оформлять только в электронном виде.

Если сотрудник не напишет заявление, работодатель будет вести бумажную трудовую книжку. Но заметим, что передумать можно в любой момент. Достаточно подать работодателю письменное заявление о том, что хотите перейти на электронку. А если откажетесь от бумажной версии, книжку отдадут вам на руки, хранить ее будете сами.

При устройстве на работу работник будет предъявлять бумажную трудовую книжку, если она у него есть. Если он сделал выбор в пользу электронной версии, то предоставляет выписку из своей электронной трудовой. Ее можно будет получить:

у работодателя по последнему месту работы на бумаге;

в МФЦ;

в отделении ПФР;

через портал госуслуг.

Кроме этого, в 2020 году внесите изменения во внутренние документы компании. Пропишите, какие документы работник должен предъявить при приеме на работу и как получит сведения о трудовой деятельности при увольнении. Узнайте из статьи, как работодателю перейти на электронные трудовые >>>

ПФР вводит новый отчет для работодателей К 2020 году в Трудовом кодексе появится новая статья 66.1 «Сведения о трудовой деятельности работника». Она предусматривает постепенный переход с бумажных трудовых книжек на электронные. Узнайте, как изменения повлияют на работу кадровика в следующем году >>>

Вступит в силу новый производственный календарь

Правительство утвердило новый производственный календарь на 2020 год (постановление от 10.07.2019 № 875). Всего в 2020 году из 366 календарных дней будет 248 рабочих, 118 выходных и праздничных.

Подробное описание выходных, праздничных дней и норм труда на следующий год вы найдете в нашей статье. Посмотреть новый календарь вы сможете ниже.

Узаконят электронные заявления для работников

Законодатели разрешат обмен электронными заявлениями между работниками и работодателем и прочими документами, необходимыми, чтобы заключить трудовой договор (законопроект № 736455-7 пока проходит первое чтение). В Трудовой кодекс добавят статьи 15.1 – 15.3.

Сейчас заявления в электронном виде разрешается принимать лишь от дистанционных работников. На документах от остальных сотрудников необходима «живая подпись», иначе суд может признать заявление недействительным. О том, в каких еще случаях можно оформлять электронные документы, рассказали эксперты Системы Главбух.

Как только поправки вступят в силу, работодатели смогут выбрать, вводить в компании электронный документооборот или нет. Если введут, то работники смогут отправлять работодателю заявления:

на прием;

увольнение;

отпуск;

подотчет и т.п.

Первоначально законодатели планировали поправки с 1 октября 2019 года, однако к этому времени законопроект еще не прошел даже первое чтение в Госдуме. Поэтому изменения введут не ранее 2020 года.

Изменятся в ТК РФ в 2020 году сроки выплаты отпускных

По новым правилам выдавать отпускные работникам нужно будет не позднее чем за три рабочих дня до начала отпуска. Правительство вносит изменения в часть 9 статьи 136 Трудового кодекса (законопроект №88941 пока не приняли).

Например, работник собирается в отпуск с понедельника следующей недели. Значит, выплатить ему отпускные необходимо не позднее вторника текущей недели. О том, как выдавать отпускные сотрудникам, рассказали эксперты Системы Главбух.

Сейчас выплачивать отпускные вы обязаны не позднее чем за три календарных дня до начала отпуска. Так, если работник идет в отпуск со следующего понедельника, выплатить ему деньги следует не позднее четверга текущей недели.

Подсказка от Системы Главбух Сейчас в Трудовом кодексе прямо не указано, какие дни считать для того или иного срока, поэтому исходить нужно именно из календарных. Этот порядок действует и в отношении предельного срока выплаты отпускных. В 2020 году правила выплаты отпускных изменятся, поэтому споров больше не будет. При этом важно правильно рассчитать выплаты сотрудникам. Узнайте, как это сделать в нашей статье >>>

Установят сроки выплаты для внеплановых отпусков

Законодатели хотят установить сроки выплаты денег при внеплановых отпусках (Законопроект № 88941 пока не приняли). Если работник подал заявление позднее чем за три рабочих дня до начала отпуска, выплатить ему деньги необходимо в течение трех рабочих дней после того, как получили заявление.

Например, работник написал заявление в пятницу, а хочет идти в отпуск со следующего понедельника. Выплатить ему деньги необходимо не позднее следующего вторника. При этом избежать споров с сотрудниками можно уже сейчас, если утвердить график отпусков, который устроит всех. О том, как это сделать, рассказали эксперты журнала Главбух.

Сейчас нет специальных правил для внеплановых отпусков. Работодатели обязаны применять общие правила – выплачивать отпускные не позднее чем за три календарных дня до начала отпуска. Если работник написал заявление позже, получается, что компания нарушает закон, пусть и не по своей воле.

Появится новый документ вместо СНИЛС

У молодых специалистов при приеме на работу требуйте новое уведомление из ПФР вместо СНИЛС (постановление Правления Пенсионного фонда от 13.06.2019 № 335). В документе будет та же информация, что и в СНИЛС: ФИО работника, номер свидетельства, дата рождения, пол и место рождения.

С 1 апреля 2019 года бумажные СНИЛС пенсионный фонд уже не выдает. Вместо этого документа действуют электронные уведомления. Выданные раньше бумажные СНИЛС также действительны. О том, какие еще документы нужно попросить у сотрудника при приеме на работу, рассказали эксперты Системы Главбух.

Введут новые коды для платежек

С 1 июня 2020 года в поле 20 платежного поручения на зарплату, пособия и другие выплаты работникам вы будете указывать новые коды. Соответствующий проект разработал Центробанк.

Новый код необходим, чтобы определить, с каких вознаграждений можно удерживать суммы по исполнительным листам частично, а с каких вообще нельзя ничего удерживать (ст. 99 и 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ в ред. от 06.03.2019). Как только новое Указание Центробанка вступит в силу, в поле 20 платежках нужно будет указывать следующие коды:По проекту Центробанка с 1 июня 2020 года придется указывать один из трех кодов:

1 – для зарплаты, отпускных, авторских вознаграждений;

2 – для детских пособий, командировочных и других средств, с которых нельзя удержать долги;

3 – для возмещения вреда здоровью и выплате компенсаций из бюджета гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф (подп. «г» п. 3 ст. 1 Закона от 21.02.2019 № 12-ФЗ).

Согласно действующим сейчас правилам, поле 20 платежного поручения «Назначение платежа кодовое» вы не заполняете, если нет особых распоряжений Центробанка (приложение 1 к Положению Банка России от 19.06.2012 № 383-П).

В платежке на зарплату надо будет ставить три новых кода Работодатели будут заполнять платежки на зарплату по-новому. В поле 20 платежки потребуется указывать три новых кода. Узнайте, какие коды проставить в платежных поручения в 2020 году >>>

Изменятся пособия для родителей

Семьи, в которых родился первый или второй ребенок после 1 января 2020 года, смогут получать новые ежемесячные пособия, пока ребенку не исполнится три года (Федеральный закон от 02.08.2019 № 305-ФЗ).

Условия для выплаты пособия следующие. Среднедушевой доход семьи не должен превышать двукратный прожиточные минимум трудоспособного населения в регионе за II квартал года, предшествующего году обращения за пособием. О размере действующих пособий на ребенка, рассказали эксперты Системы Главбух.

Размер пособия равен прожиточному минимуму на детей, который установлен на II квартал предшествующего года.

За пособием на первого ребенка граждане будут обращаться в орган соцзащиты, на второго ребенка – в ПФР. Право на выплату нужно будет подтверждать ежегодно, приносить новые справки о доходах, когда ребенку исполнится один или два года.

Сейчас подобные пособия родители получают только до момента, когда ребенку исполнится полтора года. И только в том случае, если среднедушевой доход не выше 1,5-кратного прожиточного минимума в регионе.

Вырастут штрафы за воинский учет

Законодатели хотят увеличить до 5000 руб. штрафы для руководителей компаний, которые не сообщили в военкомат о работниках, которые не встали на воинский учет (законопроект № 620700-7).

Сейчас директоров организаций, которые не сообщили об уклонистах, оштрафуют на сумму от 300 до 1000 руб. (ч. 3 ст. 21.4 КоАП). Напомним, что обязанность сообщать о подобных работниках в военкомат появилась у организаций с 17 февраля 2019 года (п. 1 ст. 4 Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ). О том, какие пункты нужно добавить в трудовой договор в связи с воинским учетом, рассказали эксперты журнала Главбух.

Кроме этого, организации обязаны сообщать в военкомат о работающих у них юношах, которым исполнилось в этом году:

15 или 16 лет – до 1 октября;

17 лет – до 1 ноября (ст. 8 Закона № 53-ФЗ).

Руководителям организаций, которые не подали такие списки, грозит штраф от 300 до 1000 руб. (ст. 22.1. КоАП). Как только законопроект № 620700-7 одобрят и закон вступит в силу, штраф вырастет до 3000 руб.

Подсказка от Системы Главбух Организации обязаны вести воинский учет своих сотрудников. Вести учет нужно вести в соответствии с положением, утвержденным постановлением Правительства от 27.11.2006 № 719, и Методическими рекомендациями, утвержденными Минобороны 11.07.2017. Узнайте, как организовать воинский учет >>>

Введут новые штрафы за переработки водителей

Если ваши водители не будут делать перерывы на отдых во время пути, компании грозят штрафы от 20 до 50 тыс. руб., а директору – от 7 до 10 тыс. руб. (Федеральный закон от 26.07.2019 № 216-ФЗ). Законодатели внесли поправки в статью 11.23 КоАП.

Сейчас за нарушение режима труда и отдыха штрафуют только водителей. А компании в подобных случаях получают предупреждения или штрафы за нарушение трудового законодательства. О том, какие штрафы за трудовые нарушения действуют сейчас, рассказали эксперты Системы Главбух.

Есть и еще одно изменение в Законе № 216-ФЗ. Если вы используете транспорт без тахографа, а этот прибор обязателен, компании и директору грозит штраф. Компанию накажут на сумму от 20 до 50 тыс. руб., директора – на 7 – 10 тыс. руб. Сейчас штрафы действуют лишь для граждан и должностных лиц – от 5 до 50 тыс. руб. Поправки вступят в силу с 1 ноября 2019 года.

Изменят процедуру спецоценки

Результаты спецоценки будут действительны, только если специализированная организация, в которую вы обратитесь, до начала работ внесет в государственную систему учета информацию о спецоценке и присвоит ей уникальный номер (Законопроект № 769142-7 приняли в третьем чтении).

Оценщики должны будут зарегистрировать запланированную работу в течение пяти рабочей дней, как заключили договор. Срок действия спецоценки будет считаться со дня, когда внесли сведения. Если оценщик не внес подобную информацию в систему учета, трудовая инспекция посчитает результаты спецоценки фиктивными. О том, как провести спецоценку, рассказали эксперты Системы Главбух.

Сейчас оценщики могут разместить информацию о работах уже после того, как оформили отчет с результатами. А срок действия спецоценки считается со дня, когда утвердили отчет.

Роструд временно заменил штрафы за спецоценку уговорами Инспекторы из Роструда не станут сразу штрафовать компанию за отсутствие спецоценки. Вначале пришлют предупреждение. Узнайте, в каких случаях получится избежать штрафов за спецоценку >>>

Введут новые правила уничтожения персданных

Законодатели вводят новые правила, которые нужно будет применять, когда уничтожаете документы с персональными данными (Законопроект об изменениях в Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ).

В законе появятся новые правила для случая, когда невозможно обеспечить правомерность обработки данных, достигли цели обработки или работник отозвал согласие на обработку. Уничтожать персональные данные в этих случаях нужно в порядке, который установил Роскомнадзор. О том, как организовать обработку и хранение персональных данных, рассказали эксперты Системы Главбух.

Сейчас правил для подобных ситуаций нет, и кадровые работники могут допустить ошибку и попасть на штраф.

Утвердили квоты на работников-иностранцев

Общая квота для визовых иностранцев составляет 104 993 человек. Это меньше, чем в 2019 году (144 583 чел.). Допустимая доля работников-иностранцев по видам деятельности та же, что и в 2019 году.

Организации, которые занимаются овощеводством, должны будут соблюдать ограничения на территории всей России. В 2019 году исключение было для Приморского края и Астраханской области.

Строительные компании в 2020 году вправе трудоустраивать иностранцев без учета допустимой доли в Москве, Амурской области и Республике Бурятия. В Республике Дагестан допустимая доля иностранцев в строительстве в 2020 году равна 50% от общего числа сотрудников, а не 80%, как это установлено для остальных регионов (постановления Правительства от 30.09.2019 № 1271, от 03.12.2019 № 1579).

Утвердят новые уведомления об иностранцах

В 2020 году используйте новые формы уведомлений, если у вас работают иностранцы (приказ МВД от 04.06.2019 № 363). Новые формы действуют для уведомлений:

о заключении трудового или гражданского договора с иностранцем;

расторжении трудового или гражданского договора с иностранцем;

исполнении компанией обязательств по выплате зарплаты иностранцу - высококвалифицированному специалисту;

приеме и увольнении иностранца, получающего образование в России;

предоставлении неоплачиваемого отпуска больше одного месяца иностранцу, обучающемуся в РФ.

В новых формах больше места, чем в прежних бланках. Но если вам не хватило места, разрешается использовать дополнительные листы. Если в уведомлении два листа или более, их нужно пронумеровать и на обороте последнего листа сделать заверительную запись.

Дорогой коллега, 90 дней подписки на «Главбух» в подарок! Узнать больше На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону 8 (800) 505-87-17.

Оценить: