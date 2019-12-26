Как считать аванс, если сотрудник не отработал полмесяца
Как считать аванс, если первая половина месяца отработана не полностью
Есть два главных способа расчета аванса по зарплате. Первый — авансовый. Работнику выплачивают, например, 40 процентов от оклада. Это самый простой способ. Второй — расчетный, он сложнее. В этом случае вы рассчитываете именно заработную плату только за первую половину месяца.
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При расчете аванса любым способом учитывайте отработанное время (письма Минтруда от 05.02.2019 № 14-1/ООГ-549 и от 16.01.2019 № 14-1/ООГ-71). Это означает, что, если сотрудник в первой половине месяца болел, был в отпуске или просто только устроился в компанию, размер аванса нужно скорректировать. Но, например, время командировки из расчета аванса не исключайте — ведь в это время сотрудник работал.
Для авансового метода используйте такую формулу:
Для расчетного метода подойдет такая формула:
Работник устроился не с начала месяца
При расчете аванса новому сотруднику учтите только тот период, когда он уже работал в компании. Не платите новичку полный аванс. Если он затем решит уволиться, придется удерживать лишнее. А это на практике получается не всегда.
Новый сотрудник пришел в компанию 5 сентября, ему установили месячный оклад в размере 40 000 руб. Зарплату за первую половину месяца в компании считают расчетным способом. Всего в сентябре 21 рабочий день. Сотрудник в первой половине месяца отработал семь дней (за период с 1-го по 15-е число). Сентябрьский аванс новому работнику бухгалтер посчитает так:
40 000 ₽ : 21 дн. × 7 дн. = 13 333,33 ₽.
Работник был в командировке
Командировочные дни оплачивают исходя из среднего заработка (ст. 167 ТК). Поэтому аванс посчитайте за минусом дней командировки, а за время поездки определите средний заработок. Для этого заполните табель. При этом выдайте средний заработок в тот же срок, что и зарплату за первую половину месяца, если именно на этот период пришлась служебная поездка.
Сотрудник был в командировке с 3 по 5 сентября. Оклад работника — 40 000 руб. Аванс в компании считают расчетным способом. В сентябре 21 рабочий день. В первой половине месяца сотрудник был в офисе семь рабочих дней. За это время ему полагается:
40 000 ₽ : 21 дн. × 7 дн. = 13 333,33 ₽.
Кроме того, ему полагается средний заработок за время командировки. Его сумму рассчитывают так. Расчетный период — 12 месяцев, с сентября 2018 года по август 2019 года. По данным бухгалтерии, сотрудник отработал в это время 222 дня и заработал 475 908,55 руб. Сумма среднего заработка составит:
475 908,55 ₽ : 222 дн. × 3 дн. = 6431,20 ₽.
А полная сумма выплаты за первую половину месяца будет равна 19 764,53 руб. (13 333,33 + 6431,20).
Если вы используете авансовый способ, то посчитать выплату за первую половину месяца вы можете без учета поездки. То есть просто выплатите работнику полный аванс, без корректировки. А командировочные рассчитайте уже при расчете зарплаты за месяц. В Роструде против такого варианта не возражают. При этом в любом случае для целей расчета НДФЛ дата дохода и по зарплате, и по командировочному среднему заработку — последний день месяца (п. 2 ст. 223 НК и письмо ФНС от 18.10.2018 № БС-4-11/20351). С выплаты за первую половину месяца удерживать НДФЛ не нужно.
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Работник взял день для диспансеризации
С 2019 года сотрудники могут брать выходные дни, чтобы пройти диспансеризацию. За такой день работнику полагается средний заработок (ст. 185.1 ТК). При расчете аванса применяйте те же правила, что и при командировке. Но есть одно важное исключение. Средний заработок за дни диспансеризации, в отличие от выплаты за дни командировки, не относится к оплате труда. В этот день сотрудник не выполняет никаких трудовых обязанностей. Значит, удержать НДФЛ с такого дохода нужно в день выплаты. И если вы посчитаете средний заработок и включите его в аванс, придется удержать НДФЛ. Если же отложите расчет до конца месяца, уплату налога также можно перенести.
Сотрудник 5 сентября проходил диспансеризацию. Оклад работника — 40 000 руб. Зарплату за первую половину месяца в компании определяют авансовым способом — 40 процентов от оклада. Во внутренних документах организации записано, что в таких случаях работнику выплачивается полный аванс, а средний заработок определяется при расчете зарплаты по итогам месяца и выплачивается вместе с итоговой выплатой и с учетом аванса. Таким образом, за первую половину сентября работник получит 16 000 руб. (40 000 ₽ × 40%).
Сотрудник болел
За время болезни работнику полагается пособие. Дни болезни исключите из расчета аванса. Посчитайте его исходя из отработанных дней. Не платите аванс вовсе, если сотрудник проболел все дни с 1-го по 15-е число месяца. У работодателя есть 10 календарных дней, чтобы назначить пособие. Отсчитывают их со дня, как работник принесет больничный. Заплатить пособие нужно в ближайший зарплатный день (ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ). Это может быть в том числе и день выплаты аванса. Но при этом с больничных удержите НДФЛ. Дата дохода по ним — день выплаты.
Сотрудник болел со 2 по 9 сентября. 10 сентября он принес больничный. Аванс в компании выплачивают 25-го числа. 25 сентября работник получит и зарплату, и больничные. Аванс в компании выплачивают в размере 40 процентов от оклада. Оклад сотрудника — 36 000 руб. В сентябре 2019 года — 21 рабочий день. В первой половине сотрудник отработал четыре дня. Аванс составит 5760 руб. (36 000 ₽ × 40% / 10 дн. × 4 дн.), где 10 дн. — общее количество рабочих дней в первой половине месяца. Больничные бухгалтер посчитал так. Расчетный период — 2017 и 2018 годы. Районный коэффициент в данной местности не установлен. Заработок за 2017 год составил 450 671,11 руб. А за 2018 год — 477 731,64 руб. Работнику полагается пособие в размере 100 процентов заработка. Его доходы как за 2017-й, так и за 2018 год меньше лимитов в 755 000 и 815 000 руб. Сумму пособия бухгалтер рассчитал так:
(450 671,11 ₽ + 477 731,64 ₽) : 730 дн. × 100% × 8 дн. = 10 174,28 ₽.
Общая сумма составит 15 934,28 руб. (5760 + 10 174,28). При этом из больничных бухгалтер удержит НДФЛ.
Сотрудник был в отпуске
Расчет аванса, если работник был в отпуске, схож с предыдущей ситуацией. Не платите аванс, если сотрудник был в отпуске всю первую половину месяца. Если отпуск занял лишь часть дней в начале месяца, то аванс считайте за оставшиеся рабочие дни. При этом, если отпуск оплачиваемый, деньги за него сотруднику вы уже выдали за минусом НДФЛ. Перечислите сотруднику только аванс.
Сотрудник был в отпуске семь календарных дней со 2 по 8 сентября. Отпускные он получил еще в августе, 29-го числа. Оклад работника — 50 000 руб. Компания считает аванс расчетным методом. Бухгалтер рассчитал выплату за первую половину сентября. Она составила:
50 000 ₽ : 21 дн. × 5 дн. = 11 904,76 ₽.
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