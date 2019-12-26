Как считать аванс, если сотрудник не отработал полмесяца

Размер аванса по зарплате зависит от того, сколько дней сотрудник отработал в первой половине месяца. Рассмотрим пять ситуаций. Но сначала разберемся, по каким правилам вообще можно считать зарплату за первую половину месяца.

Как считать аванс, если первая половина месяца отработана не полностью

Есть два главных способа расчета аванса по зарплате. Первый — авансовый. Работнику выплачивают, например, 40 процентов от оклада. Это самый простой способ. Второй — расчетный, он сложнее. В этом случае вы рассчитываете именно заработную плату только за первую половину месяца.

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При расчете аванса любым способом учитывайте отработанное время (письма Минтруда от 05.02.2019 № 14-1/ООГ-549 и от 16.01.2019 № 14-1/ООГ-71). Это означает, что, если сотрудник в первой половине месяца болел, был в отпуске или просто только устроился в компанию, размер аванса нужно скорректировать. Но, например, время командировки из расчета аванса не исключайте — ведь в это время сотрудник работал.

Для авансового метода используйте такую формулу:

Для расчетного метода подойдет такая формула:

Работник устроился не с начала месяца

При расчете аванса новому сотруднику учтите только тот период, когда он уже работал в компании. Не платите новичку полный аванс. Если он затем решит уволиться, придется удерживать лишнее. А это на практике получается не всегда.

Пример 1. Аванс для сотрудника, который пришел в компанию в первой половине месяца Новый сотрудник пришел в компанию 5 сентября, ему установили месячный оклад в размере 40 000 руб. Зарплату за первую половину месяца в компании считают расчетным способом. Всего в сентябре 21 рабочий день. Сотрудник в первой половине месяца отработал семь дней (за период с 1-го по 15-е число). Сентябрьский аванс новому работнику бухгалтер посчитает так: 40 000 ₽ : 21 дн. × 7 дн. = 13 333,33 ₽.

Работник был в командировке

Командировочные дни оплачивают исходя из среднего заработка (ст. 167 ТК). Поэтому аванс посчитайте за минусом дней командировки, а за время поездки определите средний заработок. Для этого заполните табель. При этом выдайте средний заработок в тот же срок, что и зарплату за первую половину месяца, если именно на этот период пришлась служебная поездка.

Пример 2. Аванс для сотрудника, который был в командировке Сотрудник был в командировке с 3 по 5 сентября. Оклад работника — 40 000 руб. Аванс в компании считают расчетным способом. В сентябре 21 рабочий день. В первой половине месяца сотрудник был в офисе семь рабочих дней. За это время ему полагается: 40 000 ₽ : 21 дн. × 7 дн. = 13 333,33 ₽. Кроме того, ему полагается средний заработок за время командировки. Его сумму рассчитывают так. Расчетный период — 12 месяцев, с сентября 2018 года по август 2019 года. По данным бухгалтерии, сотрудник отработал в это время 222 дня и заработал 475 908,55 руб. Сумма среднего заработка составит: 475 908,55 ₽ : 222 дн. × 3 дн. = 6431,20 ₽. А полная сумма выплаты за первую половину месяца будет равна 19 764,53 руб. (13 333,33 + 6431,20).

Если вы используете авансовый способ, то посчитать выплату за первую половину месяца вы можете без учета поездки. То есть просто выплатите работнику полный аванс, без корректировки. А командировочные рассчитайте уже при расчете зарплаты за месяц. В Роструде против такого варианта не возражают. При этом в любом случае для целей расчета НДФЛ дата дохода и по зарплате, и по командировочному среднему заработку — последний день месяца (п. 2 ст. 223 НК и письмо ФНС от 18.10.2018 № БС-4-11/20351). С выплаты за первую половину месяца удерживать НДФЛ не нужно.

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Работник взял день для диспансеризации

С 2019 года сотрудники могут брать выходные дни, чтобы пройти диспансеризацию. За такой день работнику полагается средний заработок (ст. 185.1 ТК). При расчете аванса применяйте те же правила, что и при командировке. Но есть одно важное исключение. Средний заработок за дни диспансеризации, в отличие от выплаты за дни командировки, не относится к оплате труда. В этот день сотрудник не выполняет никаких трудовых обязанностей. Значит, удержать НДФЛ с такого дохода нужно в день выплаты. И если вы посчитаете средний заработок и включите его в аванс, придется удержать НДФЛ. Если же отложите расчет до конца месяца, уплату налога также можно перенести.

Пример 3. Аванс для сотрудника, который был на диспансеризации Сотрудник 5 сентября проходил диспансеризацию. Оклад работника — 40 000 руб. Зарплату за первую половину месяца в компании определяют авансовым способом — 40 процентов от оклада. Во внутренних документах организации записано, что в таких случаях работнику выплачивается полный аванс, а средний заработок определяется при расчете зарплаты по итогам месяца и выплачивается вместе с итоговой выплатой и с учетом аванса. Таким образом, за первую половину сентября работник получит 16 000 руб. (40 000 ₽ × 40%).

Сотрудник болел

За время болезни работнику полагается пособие. Дни болезни исключите из расчета аванса. Посчитайте его исходя из отработанных дней. Не платите аванс вовсе, если сотрудник проболел все дни с 1-го по 15-е число месяца. У работодателя есть 10 календарных дней, чтобы назначить пособие. Отсчитывают их со дня, как работник принесет больничный. Заплатить пособие нужно в ближайший зарплатный день (ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ). Это может быть в том числе и день выплаты аванса. Но при этом с больничных удержите НДФЛ. Дата дохода по ним — день выплаты.

Пример 4. Расчет аванса для сотрудника, который болел Сотрудник болел со 2 по 9 сентября. 10 сентября он принес больничный. Аванс в компании выплачивают 25-го числа. 25 сентября работник получит и зарплату, и больничные. Аванс в компании выплачивают в размере 40 процентов от оклада. Оклад сотрудника — 36 000 руб. В сентябре 2019 года — 21 рабочий день. В первой половине сотрудник отработал четыре дня. Аванс составит 5760 руб. (36 000 ₽ × 40% / 10 дн. × 4 дн.), где 10 дн. — общее количество рабочих дней в первой половине месяца. Больничные бухгалтер посчитал так. Расчетный период — 2017 и 2018 годы. Районный коэффициент в данной местности не установлен. Заработок за 2017 год составил 450 671,11 руб. А за 2018 год — 477 731,64 руб. Работнику полагается пособие в размере 100 процентов заработка. Его доходы как за 2017-й, так и за 2018 год меньше лимитов в 755 000 и 815 000 руб. Сумму пособия бухгалтер рассчитал так: (450 671,11 ₽ + 477 731,64 ₽) : 730 дн. × 100% × 8 дн. = 10 174,28 ₽. Общая сумма составит 15 934,28 руб. (5760 + 10 174,28). При этом из больничных бухгалтер удержит НДФЛ.

Сотрудник был в отпуске

Расчет аванса, если работник был в отпуске, схож с предыдущей ситуацией. Не платите аванс, если сотрудник был в отпуске всю первую половину месяца. Если отпуск занял лишь часть дней в начале месяца, то аванс считайте за оставшиеся рабочие дни. При этом, если отпуск оплачиваемый, деньги за него сотруднику вы уже выдали за минусом НДФЛ. Перечислите сотруднику только аванс.

Пример 5. Аванс для сотрудника, который был в отпуске Сотрудник был в отпуске семь календарных дней со 2 по 8 сентября. Отпускные он получил еще в августе, 29-го числа. Оклад работника — 50 000 руб. Компания считает аванс расчетным методом. Бухгалтер рассчитал выплату за первую половину сентября. Она составила: 50 000 ₽ : 21 дн. × 5 дн. = 11 904,76 ₽.

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