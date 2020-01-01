Каждому бухгалтеру приходилось сталкиваться с хвостами на затратных счетах в 1С. Адиль Кудьяров, ведущий аналитик АО «УАПО» по бухгалтерскому и налоговому учету в 1С, рассказал о трех основных ошибках бухгалтеров, из-за которых болтаются хвосты. Смотрите на скриншотах из программы, как вести учет, чтобы избавиться от ненужных остатков на счетах. Каждому бухгалтеру приходилось сталкиваться с хвостами на затратных счетах в 1С. Адиль Кудьяров, ведущий аналитик АО «УАПО» по бухгалтерскому и налоговому учету в 1С, рассказал о трех основных ошибках бухгалтеров, из-за которых болтаются хвосты. Смотрите на скриншотах из программы, как вести учет, чтобы избавиться от ненужных остатков на счетах.

1С автоматически закрывает затратные счета при выполнении регламентной операции «Закрытие месяца». Но три оплошности мешают программе сделать это идеально. Первую ищите в настройках учетной политики организации. Ведь от них порой зависит, какими документами закрывать затратные счета. Вторая в том, что бухгалтеры путают номенклатурные группы к затратным счетам. Есть способ избавиться от этой ошибки навсегда. Третья оплошность в том, что указывают неверное подразделение затрат.

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Не тем документом закрыли счет

В чем оплошность. Затраты при выполнении работ программа списывает с учетом выручки только по производственным услугам. Такие настройки установил бухгалтер в учетной политике в программе 1С: Бухгалтерия 8.3. Бухгалтер оформил оказание услуг через документ «Реализация услуг» из раздела «Продажи». Затем бухгалтер успешно закрыл месяц. Но по оборотке счета 20 «Основное производство» остались хвосты.

Как исправить. В такой ситуации бухгалтер допустил одну из двух ошибок: либо оформил в программе не тот документ, либо выбрал в учетной политике не те настройки.

Компания списывает затраты при выполнении работ с учетом выручки только по производственным услугам. Такие настройки компания указала в учетной политике. Если с настройками все верно, списывать затраты со счета 20 нужно документом «Оказание производственных услуг». Документ «Реализация услуг» не закрывает счета затрат, когда компания оказывает производственные услуги.

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Если же ошибка в настройках, поправьте их. Для этого выберите регистр «Учетная политика» в разделе «Главное». Дело в том, что бухгалтер установил отметку напротив «Выполнение работ, оказание услуг заказчикам». Такую отметку ставят, когда компания оказывает услуги или выполняет работы и затраты отражает на счете 20. Если это не ваш случай, измените настройки. Для этого у вас еще два варианта. Первый вариант — поставить отметку напротив «Выпуск продукции», если компания ведет производственную деятельность и затраты отражает на счете 20. Второй вариант — вообще галочки не ставить, то есть ничего не выбирать. Так могут сделать те компании, которые не учитывают затраты на оказание услуг или выполнение работ на счете 20.

Дальше проверьте, какой вариант списания затрат со счета 20 установили в вашей учетной политике. Их всего три: без учета выручки, с учетом всей выручки и с учетом выручки только по производственным услугам. При третьем варианте списывать затраты нужно документом «Оказание производственных услуг». При двух других не обязательно.

Вариант без учета выручки выбирают компании, которые списывают затраты со счета 20 без учета выручки от реализации услуг. А с учетом выручки выбирают компании, которые списывают затраты только по тем услугам или номенклатурным группам, по которым есть выручка от оказания услуг.

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Перепутали номенклатурную группу

В чем оплошность. Часто в компаниях ведут учет в одной и той же программе разные бухгалтеры. В таких случаях иногда образуются однотипные номенклатурные группы с разным названием. Это приводит к ошибкам. К примеру, одну номенклатурную группу выбирают при списании материалов в производство, а другую — при выпуске продукции. Либо выбирают разные номенклатурные группы при списании материалов для производства одного и того же продукта. Тогда при закрытии месяца на счете 20 останутся затраты.

Как исправить. Для начала нужно понять, где ошибка. Регламентная операция «Закрытие месяца» не выявит, что указали разные номенклатурные группы при списании материалов и выпуске продукции.

Сформируйте оборотку по счету 20. Если есть хвосты, проанализируйте закладку «Материалы» документа «Отчет производства за смену». Далее укажите одну и ту же номенклатурную группу по всем материалам, которые отправили для производства продукта.

Неверно указали подразделение затрат

В чем оплошность. Некоторые компании ведут учет общепроизводственных расходов по подразделениям. Такая детализация нужна, когда руководитель хочет знать, сколько выручки приносит каждое подразделение и какие расходы оно несет. В этом случае используют счет 25 «Общепроизводственные расходы» и в учетной политике указывают конкретный метод распределения расходов. В конце месяца программа именно этим методом разносит расходы со счета 25 на счет 20.

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Чтобы расходы распределились верно, в учетной политике надо указать метод распределения расходов для каждого подразделения. Но бухгалтеры иногда об этом забывают. В итоге получается, что бухгалтер, отражая затраты, выбирает подразделение, для которого не установлен метод их распределения. Это приводит к хвосту по счету 25. Также возможна другая ошибка. Бухгалтер выбирает для подразделений базу распределения расходов. Например, для склада — оплата труда, для цеха — объем выпуска. Тогда расходы склада распределятся пропорционально затратам на оплату труда. Если бухгалтер вместо склада выберет цех, расходы могут не распределиться и программа выдаст ошибку.

Как исправить. Если при выполнении операции «Закрытие месяца» программа не смогла распределить расходы, то закрыть месяц не получится. Программа покажет ошибку. Затем бухгалтер проанализирует оборотку по затратному счету и увидит, по каким подразделениям висит остаток. После чего бухгалтер войдет в неверный документ и изменит подразделение затрат.

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