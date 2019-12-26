В 2020 году все предприниматели обязаны применять ККТ. Однако из этого правила есть исключения. Некоторые категории плательщиков освобождены от ККТ полностью, другие вправе не применять кассы временно. Нужен ли кассовый аппарат ИП в 2020 году на ЕНВД, УСН, ОСН и патенте читайте в статье.

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В каких случаях ИП должен применять ККТ в 2020 году

В 2020 году ИП с наемным персоналом должны применять ККТ при расчетах за любые работы или услуги. До 1 июля 2019 года некоторые виды расчетов были освобождены от ККТ. С этой даты отсрочка не действует и чеки нужно пробивать. Все виды расчетов, когда нужно пробивать чеки, смотрите ниже в таблице.

Это правило касается ИП, которые уже до 1 июля 2019 работали с кассами, и тех, которые только начнут их применять в 2020 году. О том, кто и с какого периода должен применять онлайн-ККТ, рассказали эксперты Системы Главбух.

Таблица 1. Виды расчетов, при которых нужно применять ККТ

Виды расчетов, при которых нужно применять ККТ Основание Прием оплаты от физлиц в безналичном порядке. До 1 июля ККТ нужно было применять только при безналичных расчетах с использованием электронных средств платежа. Теперь ККТ придется применять при всех безналичных платежах, например, когда физлицо оплачивает товар по квитанции через банк. П. 1 ст. 1.2, абз. 21 ст. 1.1 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, п. 4 ст. 4 Закона от 03.07.2018 № 192-ФЗ, письмо ФНС от 22.03.2019 № ЕД-4-20/5228. Прием платы за жилое помещение и коммунальные услуги, включая взносы на капитальный ремонт. Отметим, что в настоящее время в Госдуму внесен законопроект, который предлагает освободить от применения ККТ безналичные расчеты за коммунальные услуги, если расчет происходит без участия клиента, который вносит плату. Зачет и возврат предварительной оплаты и (или) авансов. До 1 июля чеки требовалось пробивать только при получении предоплаты (аванса). Предоставление займов для оплаты товаров, работ, услуг. До 1 июля чеки нужно было пробивать только при погашении займов. Предоставление или получение иного встречного предоставления за товары, работы, услуги.

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Можно ли ИП работать без кассового аппарата в 2020 году

В 2020 году предприниматель без персонала вправе не применять кассу при расчетах за работы или услуги с населением, организациями или ИП. Без кассы можно работать до 1 июля 2021 года. Освобождение действует для всех ИП независимо от налоговой системы и формы оплаты.

При этом если предприниматель продает покупные товары, кассу нужно применять. Обязанность пробивать чеки в этом случае установлена как для ИП с персоналом, так и для ИП без сотрудников.

Если ИП заключит трудовой договор с работником, он должен зарегистрировать и начать применять ККТ в течение 30 календарных дней с даты заключения такого договора. О том, как зарегистрировать онлайн-кассу, рассказали эксперты Системы Главбух.

Также есть предприниматели, которые полностью освобождены от обязанности применять ККТ. Полный список тех, кто может не применять кассу, смотрите в справочнике Системы Главбух.

Например, в их число входят:

ИП на патенте, деятельность которых подпадает под освобождение;

организации или ИП, которые ведут деятельность в отдаленных и труднодоступных местностях;

организации и ИП, которые продают газеты и журналы на бумаге.

Таким образом, ИП без работников на любом режиме налогообложения в 2020 году вправе работать без касс до 1 июля 2021 года. Также есть перечень случаев, когда ККТ можно не применять вовсе.

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Как ИП работать без кассы в 2020 году

В период временной отмены обязанности применять ККТ предприниматель должен выдавать по требованию покупателя документ об оплате – товарный чек, квитанцию или иной документ (п. 7 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ).

Выдавать БСО вместо кассового чека при выполнении работ и оказании услуг вправе только ИП без персонала. Таким предпринимателям разрешили работать без ККТ при любой налоговой системе и любых способах оплаты (ст. 2 Закона от 06.06.2019 № 129-ФЗ). Подтвердить оплату своих услуг такие ИП могут любым документом, в том числе типографским БСО по собственной форме.

Таким образом БСО можно заполнить от руки типографские формы или выдать клиентам БСО, которые формирует автоматизированная система. Составить бланки на компьютере нельзя. Выдавать БСО нужно всем клиентам независимо от того, просят они документ или нет (п. 8 ст. 7 Закона № 290-ФЗ). О том, как оформить и отразить в бухучете и при налогообложении БСО, рассказали эксперты Системы Главбух.

БСО приравнивают к кассовому чеку, и он должен содержать те же обязательные реквизиты, которые должны быть в чеке. При этом БСО можно дополнить реквизитами с учетом специфики оказываемых услуг. Такой порядок следует из пункта 1 статьи 1.2 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, части 8 статьи 7 Закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ.

Нужен ли кассовый аппарат ИП на ЕНВД

Большинство предпринимателей на ЕНВД обязаны работать с кассой еще с 2018 года. А в июле 2019 должны были поставить ККТ те ИП на вмененке, кто:

продает товары в розницу (не своего производства) или ведет деятельность в сфере общепита, если нет наемных сотрудников,

оказывает услуги или выполняет работы, если есть наемные сотрудники.

Последнюю отсрочку получили ИП на ЕНВД без наемных работников, которые продают товары собственного производства, оказывают услуги, выполняют работы. У них есть время до 1 июля 2021 года.

При розничной торговле на ЕНВД, применение ККТ необходимо. Но есть исключения. Так освобождена розничная торговля только такими товарами:

печатная периодика;

мороженое;

безалкогольные разливные напитки;

товары народного промысла на выставках и ярмарках;

и др. торговля, предусмотренная п. 2 ст. 2 закона № 54-ФЗ.

Также разносная и развозная торговля за небольшими исключениями освобождена от использования ККТ. Остальным ИП с работниками на ЕНВД перейти на онлайн кассу в 2020 году нужно обязательно.

При том, в 2020 году розничные продавцы лекарств, обуви, меховой одежды и изделий из натурального меха, которые нужно маркировать, работать на вмененке не смогут (п. 58 и 59 ст. 2, п. 3 ст. 3 Закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ). Например, в отношении торговли мехами вмененку нельзя применять уже с 1 января, а при торговле обувью – с 1 марта 2020 года (письмо Минфина от 28.11.2019 № 03-11-09/92662 доведено до инспекций письмом ФНС от 09.12.2019 № СД-4-3/25144). О том, кто и как должен пройти обязательную маркировку товаров в 2020 году, рассказали эксперты Системы Главбух.

Если ваша деятельность попадает под этот запрет, то в срок вам необходимо уведомить Налоговую инспекцию и перейти на ОСНО или УСН. Естественно, в этом случае применять ККТ нужно обязательно.

Нужен ли кассовый аппарат ИП на УСН, ОСН

Использовать кассовый аппарат предпринимателям на УСН необходимо почти при любых расчетах с населением, а также при оплатах наличными и картами между компаниями и предпринимателями. При расчётах с другими организациями и предпринимателями по безналу без использования карт или электронных кошельков, операции можно не оформлять через кассовый аппарат (Письмо Минфина от 02.08.2019 № 03-01-15/58422).

Полный перечень видов коммерческой деятельности, которые освобождены ИП на УСН от применения ККТ, приведен в п.2 ст.2 закона 54-ФЗ. Среди них такие категории:

продажа мороженого, безалкогольных напитков и молока в киосках;

реализация печатных изданий (не менее 50 % от общего оборота точки) и сопутствующих товаров (канцелярии);

продажа билетов в салоне транспортного средства;

разносная торговля ТНП и продуктами питания на бортах воздушных судов и в поездах;

торговля продуктами с автоцистерн, бахчевыми и овощными культурами вразвал;

продажа товаров на рыночных комплексах и ярмарках;

ремонт обуви, изготовление ключей, галантереи, приём утильсырья;

торговля изделиями собственного изготовления (handmade, живопись);

некоторые услуги населению: уход за детьми и стариками, доставка багажа на вокзалах, обработка земли, подготовка дров, проведение религиозных обрядов;

сдача собственного жилья.

При этом столовые, расположенные в учебных заведениях и предназначенные для обеспечения питанием работников и учащихся, также не ставят ККТ. Не применять её также позволительно для предпринимателей, находящихся в труднодоступных районах, перечень которых определён субъектом РФ. В этом случае продавец обязан предоставить посетителю расчётный документ с реквизитами кассового чека. О том, какие обязательные реквизиты у кассового чека и БСО, рассказали эксперты Системы Главбух.

В 2020 году торговлю мехами и прочими товарами, для которых в 2020 году запрещена вмененка, можно перевести на УСН (письмо Минфина от 31.05.2019 № 03-11-06/3/39855). Если организация будет продавать разрешенные и запрещенные на вмененке товары, можно совмещать упрощенку с уплатой ЕНВД (письмо Минфина от 13.11.2019 № 03-11-11/87500).

Когда ИП совмещает УСН и ЕНВД, можно использовать одну кассу для двух режимов. Главное, чтобы технически ККТ поддерживала такую возможность. О том, как работать с кассовым аппаратом, рассказали эксперты Системы Главбух.

Как и в случае с «упрощенкой» при работе на общей системе налогообложения, индивидуальному предпринимателю с персоналом необходимо иметь кассовый аппарат всегда, если присутствуют наличные денежные расчеты или расчеты с применением банковских карт.

Нужен ли кассовый аппарат ИП на патенте

Полностью освобождены от ККТ предприниматели на ПСН, если ведут определенные виды деятельности. Полный перечень видов деятельности на патенте, при которых можно не применять кассу, смотрите в справочнике Системы Главбух. Например, это:

ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий,

ремонт, чистка, окраска и пошив обуви,

химическая чистка, крашение и услуги прачечных.

Эти виды деятельности освобождены от ККТ бессрочно независимо от того, есть ли у ИП сотрудники, и при любых способах оплаты (наличные или безналичные). Остальные ИП на ПСН обязаны установить ККТ. Такой порядок указан в пунктах 1 и 4 статьи 7 Закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ.

Если ИП на ПСН не оформляет кассовые чеки, он обязан выдавать по требованию покупателя документ о приеме денег, например товарный чек или квитанцию. Это предусмотрено пунктом 2.1 статьи 2 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ. Документ должен содержать обязательные реквизиты:

дату, время и место расчета;

фамилию, имя, отчество, ИНН предпринимателя;

применяемую систему налогообложения;

признак расчета, например приход или возврат прихода (при возврате покупателю полученных от него денег);

наименование товаров, работ, услуг, их количество, цену за единицу, стоимость с учетом скидок и наценок;

сумму расчета;

форму расчета (наличными или в безналичном порядке);

сумму оплаты наличными или в безналичном порядке;

должность и фамилию лица, которое оформило расчет с покупателем.

По остальным видам деятельности, которые не вошли в перечень освобожденных, ИП должен применять кассу. Но и в этом случае есть два исключения:

1. Операция полностью освобождена от ККТ. Например, ИП занимается розничной торговлей газетами и журналами. Полный список операций, при которых можно не применять кассу, смотрите в справочнике Системы Главбух.

2. ИП не имеет наемных сотрудников. В этом случае он может временно не применять ККТ. Освобождение действует до 1 июля 2021 года, если предприниматель получает плату:

за выполненные работы;

оказанные услуги;

проданную продукцию собственного производства. При продаже покупных товаров кассу нужно применять.

Освобождение предусмотрено для всех способов оплаты. О том, каким документом должен подтвердить оплату товара, работы, услуги предприниматель без персонала, рассказали эксперты Системы Главбух.

С 1 января 2020 года предприниматели не смогут применять патентную систему, если продают три группы товаров, подлежащих обязательной маркировке. К таким товарам относятся лекарства, обувь, шубы и прочие изделия из натурального меха (абз. 12 ст. 346.27, подп. 38 п. 2 и подп. 1 п. 3 ст. 346.43 НК в ред. Закона № 325‑ФЗ)

Если ваша деятельность попадает под этот запрет, то необходимо уведомить Налоговую инспекцию и перейти на ОСНО или УСН. В этом случае применять ККТ обязательно.

Что грозит ИП, который не применяет кассу в 2020 году

Предпринимателю грозит административный штраф за кассовые нарушения, если он:

не применяет ККТ в ситуации, когда должен был это делать;

использует устаревшую или незарегистрированную ККТ;

не выдает покупателям или заказчикам кассовый чек или бланк строгой отчетности.

Штраф за невыданный чек для ИП составляет 2000 руб. (ч. 6 ст. 14.5 КоАП РФ). Санкции за непримененную ККТ — от 25 до 50 процентов от суммы расчета, но не менее 10 000 руб. (ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ). Вместо штрафа налоговики могут выписать предупреждение, если нарушение первое (ст. 4.1.1 КоАП РФ).О том, как не ошибиться при работе с онлайн-ККТ и избежать штрафов, рассказали эксперты Системы Главбух.

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