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2031 января 2020

Доказать, что трудовые отношения не возникли, должен работодатель

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Доказать, что трудовые отношения не возникли, должен работодательКогда сотрудник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя, трудовой договор считается заключенным, если компания не докажет обратное.

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Как доказать, что трудовые отношения не возникли

Монтажник написал заявление о приеме на работу и подписал трудовой договор. Документов о трудоустройстве ему не выдали. Через две недели работник получил травму. С завода его на скорой доставили в больницу. Работодатель не составил акт о несчастном случае на производстве и не оплачивал больничные, так как считал, что трудовой договор с монтажником не заключали.

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Работник обратился в суд с требованием признать факт трудовых отношений и составить акт. Первая инстанция требование удовлетворила. Апелляция отменила это решение, указав, что в силу ст. 56 ГПК работник должен доказать факт возникновения трудовых отношений. Монтажник документы не представил, а то, что его увезли в больницу с территории компании, факт трудовых отношений не подтверждает.

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ВС направил дело на новое рассмотрение. Если сотрудник выполняет работу с ведома и по поручению работодателя, под его управлением и контролем, наличие трудовых отношений презюмируется и договор считается заключенным. Вывод о том, что работник должен доказать трудовые отношения, ошибочный. Это обязанность работодателя.

Источник: определение ВС от 24.06.2019 № 77-КГ19-4.

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