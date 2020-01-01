За какие ошибки с подотчетными компания доплатит налоги

Лояльность к работникам может обернуться претензиями контролеров. И налоговики, и сотрудники фондов проверят, кому и как выдали деньги и когда потребовали их вернуть. Зачастую контролерам удается доначислить налоги. Лояльность к работникам может обернуться претензиями контролеров. И налоговики, и сотрудники фондов проверят, кому и как выдали деньги и когда потребовали их вернуть. Зачастую контролерам удается доначислить налоги.

Кому можно выдать деньги под отчет

Подотчетную покупку не отразили на складе

На ревизиях по налогу на прибыль инспекторы проверят, что приобрел подотчетник на деньги организации и как компания провела покупки в учете. Если сведения отличаются, инспекторы снимут расходы.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Например, если компания не оприходовала покупки подотчетника, то инспекторы решат, что работник их не совершал. Судьи становятся в спорах на сторону налоговых инспекторов (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.10.2017 № А40-62347/2017).

32 ближайших изменения в Налоговом кодексе - от НДС и НДФЛ до спецрежимов и проверок >>

Возместили траты без кассовых чеков

Компания вправе возместить расходы сотрудника, которые он не подтвердил чеками. В таком случае у нее возникают риски по страховым взносам. Контролеры считают, что сотрудник получил от работодателя доход. Страхователь обязан начислить взносы на выплаты, которые работнику причитаются за труд (ст. 420 НК). Но подотчет компания выдает не за работу, а для того, чтобы сотрудник приобрел для нее товары или услуги. В спорах с контролерами из фондов судьи были на стороне компаний (решение Арбитражного суда Томской области от 21.02.2018 № А67-6928/2016). Судебная практика с налоговиками пока не сложилась. Но компания может использовать аргументы из судов за периоды, пока взносы регулировал Федеральный закон № 212-ФЗ.

Что меняется в работе бухгалтера в 2020 году

Не требовали остаток подотчетных

Работник получил доход в натуральной форме, если не вернул компании остаток подотчетных средств. Значит, считает Минфин, компания обязана удержать НДФЛ (письмо от 01.02.2018 № 03-04-06/5808). Инспекторы согласны с мнением ведомства и доначисляют налог.

Если работник не вернул компании деньги, а она вправе их требовать, то у сотрудника перед организацией долг. Он не считается доходом «физика» до тех пор, пока компания его не простила. Если налоговики не докажут, что работник получил деньги от компании в собственность, контролеры проиграют спор (постановление Арбитражного суда Центрального округа от 19.07.2016 № Ф10-2385/2016).

Дорогой коллега, 90 дней подписки на «Главбух» в подарок! Узнать больше На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону 8 (800) 505-87-17.

Оценить: