Как подотчетники поступают с бухгалтерией

Подотчетные становятся проблемой бухгалтера. У контролеров такие выплаты на особом счету. В них ищут признаки налоговых схем, обналичку и кассовые нарушения. Читайте, как безопасно выдавать средства, что находят в подотчетных налоговики и как отвечать на их вопросы. Подотчетные становятся проблемой бухгалтера. У контролеров такие выплаты на особом счету. В них ищут признаки налоговых схем, обналичку и кассовые нарушения. Читайте, как безопасно выдавать средства, что находят в подотчетных налоговики и как отвечать на их вопросы.

Кому можно выдать деньги под отчет

Работники умудряются создать бухгалтерские головоломки, о которых коллеги спорят друг с другом и с контролерами. УНП собрала вопросы о подотчетных, которыми озадачивают бухгалтера. Проблемы с подотчетными создают любые сотрудники: и директор, и его подчиненные.

А бухгалтеру — искать решение: как избежать и налоговых рисков, и проблем с работниками. Расскажем, как без сомнений выдать средства и принять за них отчет.

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Сдают отчет с прошлогодней первичкой

Не существует требований к дате в первичке, которую прилагают к авансовому отчету (п. 6.3 Указания ЦБ от 11.03.2014 № 3210-У). Главное, чтобы работник сдал ее в течение трех рабочих дней, после того как истек срок, отведенный для использования денег.

Первичка прошлого года к авансовому отчету — это не ошибка. Налоговики подтвердили это УНП. Ведь могут быть переходящие командировки или деньги дали работнику на срок в несколько лет. Расходы признайте в периоде, когда утвердили авансовый отчет.

Стоит опасаться претензий ИФНС, если первичка старше отчета более чем на три года. Налоговики, которых мы опросили, не против расходов по таким документам. Но есть риск, что ваша инспекция не согласится с тратами.

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Просят подотчет на зарплату

Компания вправе перечислить «физику» подотчетные для выдачи зарплаты другим сотрудникам. Ведь кассовые операции вправе вести любой работник (п. 4 Указания № 3210-У). А деньги под отчет поручают «физикам», чтобы они рассчитались за организацию. Поясните, как надо оформить выплату вознаграждения сотрудникам. Например, что зарплату выдают по расходному кассовому ордеру или расчетно-платежной ведомости (п. 6 Указания № 3210-У).

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Не проверяют чеки

Требуйте у работников чеки со всеми обязательными реквизитами. Иначе налоговики не примут расходы. Контролеры считают: если любое приложение к авансовому отчету оформили неправильно, то сам отчет не соответствует закону (письмо УФНС по Москве от 19.07.2012 № 17–15/64647). Чиновники позволяют лишь сокращать названия товаров или услуг, если прописать код номенклатуры (письмо Минфина от 25.09.2018 № 03-01-15/68652).

Перечень обязательных реквизитов чека утвержден в статье 4.7 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ. А на подлинность документ можно проверить на сайте ФНС или с помощью мобильного приложения на смартфоне (письмо ФНС от 04.08.2017 № ЕД-4-6/15366@).

Электронный чек распечатайте, так тоже получится подтвердить траты сотрудника (письмо Минфина от 21.04.2017 № 03-01-15/24307). Зато если в чеке есть все необходимые реквизиты для первички, то он может ее заменить и подтвердить расходы (письмо Минфина от 18.02.2019 № 03-03-06/1/10344).

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Платят подотчетными в выходной

Можно учесть расходы, даже если работник рассчитался подотчетными в выходной день. В НК нет ограничений. Но контролеры могут снять расходы, если подотчетник представил чеки с датами его выходных. Ведь работник не мог выполнять трудовые обязанности, а значит, и расходы непроизводственные. Судьи в таких спорах поддерживают компании (постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 11.10.2010 № А33-13602/2008).

Налоговики, которых опросила УНП, считают, что работник может в любой день делать покупки для компании. Учесть расходы не получится, только если сам авансовый отчет оформили в выходной (постановление ФАС Московского округа от 03.12.2012 № А41-20691/11).

Требуют выдать подотчет учредителю

Организация не нарушает правила, если выдает средства учредителю, который одновременно директор компании. Можно выдать подотчетные, когда собственник работает в своей компании или оказывает ей услуги как подрядчик. Правило о том, что перечислять деньги можно только по трудовым контрактам, больше не действует (Положение, утв. ЦБ от 12.10.2011 № 373-П). Но когда учредитель лишь собственник компании, выдать ему подотчетные не получится.

Становятся нерезидентами

В правилах о подотчетных нет ограничений для выдачи денег нерезидентам или иностранцам (п. 6.3 Указания № 3210-У). Но контролеры могут посчитать это незаконной валютной операцией, если под отчет выдали наличные (ст. 14 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ). Тогда они оштрафуют директора на сумму до 30 тыс. руб. (ч. 1 ст. 15.25 КоАП).

Судьи не считают выдачу подотчетных сотруднику-нерезиденту валютной операцией (постановления Третьего арбитражного апелляционного суда от 12.05.2014 № А69-3119/2013, Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 05.09.2014 № А69-3114/2013). Ведь деньги не переходят в собственность работника. Но безопаснее переводить иностранцам подотчетные на карту, чтобы не спорить.

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