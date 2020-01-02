Даже если работник проиграл дело, взыскать судебные расходы нельзя

Если суд не признал отношения трудовыми, взыскать с истца расходы на оплату услуг представителя нельзя, так как это трудовой спор. Если суд не признал отношения трудовыми, взыскать с истца расходы на оплату услуг представителя нельзя, так как это трудовой спор.

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Когда нельзя взыскать судебные расходы

Мастер обратился в суд с иском о признании отношений трудовыми. Первая и апелляционная инстанции поддержали компанию. Они пришли к выводу, что фактически стороны заключили договор подряда, так как работник не подчинялся ПВТР и получал оплату за результат труда.

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Выиграв спор в суде, компания решила взыскать с мастера расходы на оплату услуг представителя. Районный суд удовлетворил заявление частично. Апелляция решение поддержала. По требованиям, вытекающим из трудовых отношений, работники освобождаются от судебных расходов (ст. 393 ТК). Однако, по мнению судов, мастер не мог быть освобожден от расходов, так как факт трудовых отношений не установлен.

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ВС не согласился с позицией нижестоящих инстанций. На истца, который потребовал установить факт трудовых отношений, нельзя возложить обязанность по оплате судебных расходов работодателя, в пользу которого вынесено решение суда. В таком случае надо применять ТК в силу того, что сам спор относится к категории трудовых. Результат рассмотрения дела значения не имеет.

Источник: определение ВС от 15.07.2019 № 75-КГ19-3.

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