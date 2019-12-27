На камералке потребуют документы из-за подозрений
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Как подать документы по требованию проверяющих при камеральной налоговой проверке >>
На камеральной проверке налоговики вправе запросить пояснения. В требовании инспектор должен прописать, по какой причине запрашивает информацию либо документы. Но контролерам не всегда обязательно пояснять, какие именно неточности стали поводом к запросу.
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Причины для требований на камералке
На камералке налоговики сверяют данные из декларации и сведения, которыми располагают. Если обнаружат противоречия или неточности, то запросят пояснения (п. 3 ст. 88 НК). При этом на проверке декларации по НДС налоговики вправе требовать не только пояснения, но и документы (п. 8.1 ст. 88 НК). Инспекторы запросят счета-фактуры, первичные и иные документы. Кодекс не ограничил перечень бумаг. Но в отличие от других камералок есть два условия. Первое — контролеры вправе получить сведения лишь по отдельным операциям. Второе — противоречия могут означать, что компания недоплатила НДС.
Образцы ответов на требования налоговой инспекции
Какие сомнения станут поводом требовать документы
Из всех причин подозревать, что компания могла нарушить налоговые правила, в НК прописали лишь несовпадение данных. Недавно Верховный суд решил, что инспекция вправе просить документы. Для этого ей достаточно предположить, что компания занижает налоги (определение от 27.03.2019 № 306-ЭС19-2812).
Судьи не уточнили, что именно налоговики могут расценивать как признак занижения налога. В споре из-за требования документов на камералке по НДС судьи поддержали налоговиков. С ними спорила компания, у которой контрагенты похожи на однодневки. Инспекторам не удалось получить от некоторых из поставщиков информацию по встречке (ст. 93.1 НК). Налоговики решили, что в декларации компании недостоверная информация о вычетах, и сняли их.
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Верховный суд напомнил, что на любой проверке контролеры обязаны выяснить все обстоятельства, прежде чем доначислять налоги. Для этого налоговики потребуют бумаги.
Суды будут учитывать позицию Верховного суда. Значит, в споре они поддержат налоговиков. Поэтому стало опаснее не представлять документы на камералке НДС.
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