Контролеры могут просить документы еще до того, как найдут нарушения. Это подтвердил Верховный суд. Мы разобрались, увеличится ли количество требований по камералке.

Как подать документы по требованию проверяющих при камеральной налоговой проверке >>

На камеральной проверке налоговики вправе запросить пояснения. В требовании инспектор должен прописать, по какой причине запрашивает информацию либо документы. Но контролерам не всегда обязательно пояснять, какие именно неточности стали поводом к запросу.

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Причины для требований на камералке

На камералке налоговики сверяют данные из декларации и сведения, которыми располагают. Если обнаружат противоречия или неточности, то запросят пояснения (п. 3 ст. 88 НК). При этом на проверке декларации по НДС налоговики вправе требовать не только пояснения, но и документы (п. 8.1 ст. 88 НК). Инспекторы запросят счета-фактуры, первичные и иные документы. Кодекс не ограничил перечень бумаг. Но в отличие от других камералок есть два условия. Первое — контролеры вправе получить сведения лишь по отдельным операциям. Второе — противоречия могут означать, что компания недоплатила НДС.

Образцы ответов на требования налоговой инспекции

Какие сомнения станут поводом требовать документы

Из всех причин подозревать, что компания могла нарушить налоговые правила, в НК прописали лишь несовпадение данных. Недавно Верховный суд решил, что инспекция вправе просить документы. Для этого ей достаточно предположить, что компания занижает налоги (определение от 27.03.2019 № 306-ЭС19-2812).

Судьи не уточнили, что именно налоговики могут расценивать как признак занижения налога. В споре из-за требования документов на камералке по НДС судьи поддержали налоговиков. С ними спорила компания, у которой контрагенты похожи на однодневки. Инспекторам не удалось получить от некоторых из поставщиков информацию по встречке (ст. 93.1 НК). Налоговики решили, что в декларации компании недостоверная информация о вычетах, и сняли их.

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Верховный суд напомнил, что на любой проверке контролеры обязаны выяснить все обстоятельства, прежде чем доначислять налоги. Для этого налоговики потребуют бумаги.

Суды будут учитывать позицию Верховного суда. Значит, в споре они поддержат налоговиков. Поэтому стало опаснее не представлять документы на камералке НДС.

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