Сегодня директоров уже не удивишь тем, что бухгалтерия вовремя сдает отчетность и что в ней нет ошибок. Руководитель хочет понимать, какой вывод для бизнеса можно сделать из всех этих букв и цифр. Один из ключевых показателей, которые помогают оценить финансовое состояние компании, - это рентабельность. Какая она бывает и на какой вопрос директора отвечает - в статье.

Новые показатели отраслевой налоговой нагрузки и рентабельности

Рентабельность показывает, сколько прибыли получила компания с каждого вложенного рубля. Обычно этот показатель измеряют в процентах. Для разных ситуаций пригодятся разные виды рентабельности. Расскажу о трех самых полезных. Рассчитав их, вы сможете ответить на вопросы, которые чаще всего возникают у руководителей и собственников, когда заходит речь о финансовом состоянии бизнеса.

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Рентабельность продаж

Когда пригодится. Собственник компании планирует «вынуть» часть выручки из бизнеса. Он спрашивает вас, на какую сумму может рассчитывать, чтобы не повредить делу. Еще одна ситуация — директор хочет понять, насколько ваша компания эффективнее конкурентов.

Как использовать. Вы ответите на эти вопросы, если определите рентабельность продаж (Return on Sales, ROS). Она показывает, сколько копеек чистой прибыли приходится на рубль поступившей выручки.

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Чтобы вычислить ROS, используйте данные бухгалтерской отчетности компании, точнее, отчета о финансовых результатах. Показатель чистой прибыли возьмите из строки 2400, а показатель выручки — из строки 2110:

Пример 1. Как определить, сколько денег можно вывести из бизнеса По итогам прошлого года ROS вашей компании составила 30 процентов. В этом году вы уже набрали предоплаченных заказов на 10 000 000 руб. Собственник компании в это время приглядывается к новенькой модели BMW в подходящей комплектации за 4 000 000 руб. Сообщите ему, что без вреда для дела он может снять с расчетного счета компании максимум 3 000 000 руб. (10 000 000 ₽ × 30%). После того как вы удержите с этой суммы НДФЛ, собственник получит на руки 2 610 000 руб. (3 000 000 ₽ – (3 000 000 ₽ × 13%)). Так что лучше ему выбрать другое авто.

Рентабельность продаж задает предельную сумму, которую можно вывести в карман собственника с расчетных счетов и кассы компании. Если владелец решит «вытащить» больше, объясните ему, что делать так не стоит. Это прямой путь к кассовым разрывам и банкротству.

Второй вопрос, ответить на который вам поможет рентабельность продаж, звучит так: «Кто работает эффективнее — мы или конкуренты?». Давайте посчитаем.

Пример 2. Считаем, насколько ваша компания работает эффективнее конкурентов Прибыль вашей компании — 10 000 000 руб., при этом ROS — 30 процентов. Известно, что прибыль конкурента — 5 000 000 руб., а ROS — 45 процентов. Получается, конкурент с каждого рубля зарабатывает в полтора раза больше, чем вы. Ваша прибыль больше только потому, что компания продает больше товара. Если собственник хочет обойти конкурентов, необходимо снижать издержки.

Рентабельность собственного капитала

Когда пригодится. Собственник пытается понять, что для него выгоднее — вкладывать деньги в развитие бизнеса или инвестировать в другие проекты. А может быть, поддержать свой бизнес и даже взять кредит в банке. Чтобы оценить свои возможности, просит вас сделать перевод отчетности с бухгалтерского языка на предпринимательский.

Как использовать. Чтобы ответить на вопрос руководства, определите рентабельность собственного капитала (Return on Equity, ROE). Она показывает, сколько копеек чистой прибыли приходится на рубль вложенных в компанию средств собственника.

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Для расчета возьмите из бухгалтерской отчетности три показателя. Первый — чистая прибыль за период из строки 2400 отчета о финансовых результатах. Второй — собственный капитал из строки 1300 бухгалтерского баланса на начало периода (н). Третий — показатель из строки 1300 в конце этого же периода (к):

Когда бизнес не связан с профессиональными инвестициями, рентабельность собственного капитала имеет смысл сравнивать со ставкой по банковским депозитам (6%) или доходностью вложений в облигации федерального займа (8%). Если рентабельность капитала окажется ниже этих величин, то для владельца бизнеса это повод задуматься. Стоит ли вкалывать без выходных и праздников, если можно просто отнести деньги в банк и в итоге заработать больше?

Пример 3. Определяем, что выгоднее — развитие действующего бизнеса или новые инвестиции ROE вашей компании — 5 процентов. Ставка по депозиту Сбербанка — 6 процентов. Вложив в бизнес 1 000 000 руб., за год собственник заработает 50 000 руб. Депозит без всяких нервов и усилий принесет ему 60 000 руб. Получается, выгоднее отнести деньги в банк, чем вкладывать в компанию.

ROE помогает трезво оценить возможности компании по обслуживанию взятых кредитов. Если рентабельность собственного капитала ниже ставки по кредиту, то на каждый вложенный в компанию рубль собственник зарабатывает меньше, чем придется отдавать банку. Это значит, что кредит ему не по карману.

Пример 4. Как понять, может ли компания позволить себе кредит ROE вашей компании 5 процентов. Собственник хочет развивать бизнес и готов купить новое оборудование в кредит под 15 процентов годовых. Убедите его не делать этого. Если за год компания заработает 1 000 000 руб. чистой прибыли, ему из этой суммы достанется 50 000 руб. (1 000 000 ₽ × 5%). А банку только в виде процентов по кредиту придется отдать 150 000 руб. (1 000 000 ₽ × 15%).

Рентабельность затрат

Когда пригодится. Собственник интересуется, сколько заработает, если компания изготовит определенный объем продукции. Можно решить и обратную задачу: спланировать величину затрат для получения желаемой прибыли от продаж.

Как использовать. Рентабельность затрат (Return on Cost of Sales, ROCS) показывает, сколько копеек прибыли от продаж приходится на рубль затрат на производство и продажу товаров, работ, услуг. Определить ее помогут четыре показателя из отчета о финансовых результатах. Первый — прибыль от продаж из строки 2200. Второй — себестоимость из строки 2120. Третий — коммерческие расходы из строки 2210. Четвертый показатель — управленческие расходы из строки 2220:

Пример 5. Как посчитать, сколько прибыли получит компания при определенных затратах Вы определили по формуле, что ROCS вашей компании 5 процентов. Собственник планирует вложить в производство и продажи 10 000 000 руб. Это означает, что он может рассчитывать на 500 000 руб. (10 000 000 ₽ × 5%). Допустим, собственник хочет получить не меньше 1 000 000 руб. Предложите ему два пути. Первый — вложить в два раза больше денег. Второй — добиться снижения затрат вдвое, чтобы ROCS увеличилась до 10 процентов.

Показатель ROCS выполняет еще одну важную задачу. Он входит в число критериев, по которым налоговики предлагают компаниям самостоятельно оценить вероятность выездной проверки. Чем сильнее отстает ваша ROCS от среднего показателя по отрасли, тем выше вероятность, что налоговики вами заинтересуются. Для начала инспекторы попросят пояснить причину отклонений. Если пояснения их не устроят, ждите налоговую проверку. Чтобы избежать неприятностей, разумно поддерживать уровень ROCS компании чуть выше среднеотраслевого.

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