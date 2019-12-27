Генерального директора уволили без объяснения причин. Он подал иск о восстановлении на работе, указав, что никто не сообщил ему об увольнении. Также просил взыскать положенную по закону компенсацию. Суды встали на сторону компании.

Как работодателю удалось отстоять свою позицию, рассказывает Анна Коняева, руководитель группы компаний «Центр правового обслуживания».

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С февраля 2016 года истец работал по совместительству в ООО генеральным директором. В июне 2017 года работодатель решил прекратить трудовой договор с гендиректором в связи с неудовлетворительными результатами его работы. Однако в протоколе общего собрания участники не указали, что увольняют работника за виновные действия.

Бывший гендиректор с увольнением не согласился. В суде он просил признать расторжение трудового договора незаконным, восстановить на работе, взыскать заработок за время вынужденного прогула, выплатить компенсацию морального вреда и возместить расходы на оплату услуг представителя.

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Позиция работника: работодатель нарушил порядок увольнения и не выплатил компенсацию

По мнению истца, увольнение незаконно, поскольку работодатель не сообщил о намерении расторгнуть трудовой договор, не разъяснил причины увольнения и не предоставил для ознакомления документы, которые послужили основанием для такого решения. Об увольнении истец узнал только из информации, размещенной на сайте ФНС, когда запросил сведения из ЕГРЮЛ о компании-работодателе. Указанными действиями работодатель нарушил трудовые права работника и причинил ему моральный вред.

Кроме того, по мнению бывшего гендиректора, компания в силу ст. 279 ТК должна была выплатить ему трехкратный среднемесячный заработок, но не сделала этого.

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Позиция работодателя: увольнение законно, собственник ООО не обязан объяснять гендиректору причины увольнения

Работодатель исковые требования не признал и заявил, что действовал правомерно.

Истец, находясь в должности гендиректора, не проводил собрания участников ООО, не утверждал годовые результаты деятельности, отчетность и бухгалтерские балансы, не принимал решений о распределении прибыли компании между участниками, не заключал сделок по реализации продукции и не обеспечивал компанию кадрами. Эти выводы есть в акте о результатах деятельности генерального директора. На основании акта собрание участников ООО решило уволить истца.

При увольнении с гендиректором произведен окончательный расчет без учета выплаты трехкратного среднемесячного заработка, так как руководитель организации может рассчитывать на такую компенсацию, только если он уволен не за виновные действия (ст. 279 ТК). В данном случае документами подтверждено, что гендиректор не справлялся с должностными обязанностями, что и стало причиной расторжения трудового договора.

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Заместитель директора по безопасности пытался ознакомить гендиректора под роспись с приказом об увольнении. Однако истец отказался подписывать документ и получать его копию, запись об этом сделана на приказе.

Также работодатель заявил о пропуске истцом срока обращения в суд. Срок на обращение в суд по делам о восстановлении на работе — один месяц, а бывший гендиректор подал иск через шесть месяцев с момента ознакомления с приказом об увольнении.

Позиция суда первой инстанции: увольнение законно

Районный суд встал на сторону работодателя. Как отметила первая инстанция, трудовой договор с руководителем организации прекращается в связи с принятием уполномоченным органом юрлица либо собственником имущества организации такого решения (п. 2 ст. 278 ТК). Это означает, что собственник вправе уволить гендиректора в любой момент независимо от того, был ли трудовой договор срочным или бессрочным (п. 9 постановления Пленума ВС от 02.06.2015 № 21). Такая возможность обусловлена правовым статусом руководителя и спецификой его трудовой деятельности. При расторжении трудового договора с гендиректором не требуется указывать мотивы и конкретные причины, подтверждающие необходимость прекращения трудовых отношений.

В ходе судебного разбирательства установлено, что ответчик решил досрочно прекратить полномочия гендиректора, с истцом произведен окончательный расчет. Стороны это не оспаривали. Истец знакомиться с приказом об увольнении под роспись отказался, что подтверждается показаниями свидетеля и записью на приказе, сделанной в соответствии с требованиями ст. 84.1 ТК.

Кроме того, в ходе разбирательства суд не выявил обстоятельства, которые свидетельствуют о том, что истец подвергся дискриминации в сфере труда. Работодатель не злоупотребил своим правом, когда расторг трудовой договор. Таким образом, увольнение гендиректора законно.

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Относительно взыскания с работодателя компенсации суд отметил, что она выплачивается, если соблюдены два условия. Первое: трудовой договор с руководителем организации расторгнут по п. 2 ст. 278 ТК. Второе: руководитель не совершал виновных действий, которые стали причиной увольнения.

Работодатель представил суду доказательства виновного поведения истца: акт о результатах его деятельности, согласно которому гендиректор допустил нарушения в работе, что причинило компании ущерб. Изложенные в акте нарушения истец не оспаривал ни во время работы в компании, ни в суде. Следовательно, работодатель правомерно отказал истцу в выплате компенсации.

Кроме того, суд признал, что истец пропустил срок исковой давности. По спору об увольнении работник вправе обратиться в суд в течение месяца с момента вручения копии приказа об увольнении или со дня выдачи трудовой (ст. 392 ТК). Работодатель издал приказ об увольнении, однако истец отказался с ним знакомиться и подал иск о восстановлении на работе за пределами месячного срока. Бывший гендиректор не представил доказательства пропуска срока исковой давности по уважительной причине.

Таким образом, суд признал увольнение гендиректора без выплаты компенсации правомерным и отказал в иске.

Позиция суда апелляционной инстанции: увольнение законно

Апелляция поддержала аргументацию и решение первой инстанции. При этом суд еще раз подчеркнул особенности правового положения руководителя организации.

Из решения суда:

«…правовой статус руководителя организации (права, обязанности, ответственность) значительно отличается от статуса иных работников, что обусловлено спецификой его трудовой деятельности, местом и ролью в механизме управления организацией <…> при расторжении трудового договора с руководителем организации по решению уполномоченного собственником лица или органа не требуется указывать те или иные конкретные обстоятельства, подтверждающие необходимость прекращения трудового договора, уведомление работника о предстоящем увольнении по п. 2 ч. 1 ст. 278 ТК РФ законом и трудовым договором сторон не предусмотрено».

Кроме того, Мосгорсуд признал необоснованным довод истца о том, что тот узнал об увольнении из сведений ЕГРЮЛ. Истец не выполнял должностные обязанности гендиректора и не получал зарплату, а значит, должен был знать о прекращении полномочий руководителя ООО.

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