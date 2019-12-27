Чтобы расторгнуть договор с директором, причины не нужны
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Как работодателю удалось отстоять свою позицию, рассказывает Анна Коняева, руководитель группы компаний «Центр правового обслуживания».
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С февраля 2016 года истец работал по совместительству в ООО генеральным директором. В июне 2017 года работодатель решил прекратить трудовой договор с гендиректором в связи с неудовлетворительными результатами его работы. Однако в протоколе общего собрания участники не указали, что увольняют работника за виновные действия.
Бывший гендиректор с увольнением не согласился. В суде он просил признать расторжение трудового договора незаконным, восстановить на работе, взыскать заработок за время вынужденного прогула, выплатить компенсацию морального вреда и возместить расходы на оплату услуг представителя.
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Позиция работника: работодатель нарушил порядок увольнения и не выплатил компенсацию
По мнению истца, увольнение незаконно, поскольку работодатель не сообщил о намерении расторгнуть трудовой договор, не разъяснил причины увольнения и не предоставил для ознакомления документы, которые послужили основанием для такого решения. Об увольнении истец узнал только из информации, размещенной на сайте ФНС, когда запросил сведения из ЕГРЮЛ о компании-работодателе. Указанными действиями работодатель нарушил трудовые права работника и причинил ему моральный вред.
Кроме того, по мнению бывшего гендиректора, компания в силу ст. 279 ТК должна была выплатить ему трехкратный среднемесячный заработок, но не сделала этого.
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Позиция работодателя: увольнение законно, собственник ООО не обязан объяснять гендиректору причины увольнения
Работодатель исковые требования не признал и заявил, что действовал правомерно.
Истец, находясь в должности гендиректора, не проводил собрания участников ООО, не утверждал годовые результаты деятельности, отчетность и бухгалтерские балансы, не принимал решений о распределении прибыли компании между участниками, не заключал сделок по реализации продукции и не обеспечивал компанию кадрами. Эти выводы есть в акте о результатах деятельности генерального директора. На основании акта собрание участников ООО решило уволить истца.
При увольнении с гендиректором произведен окончательный расчет без учета выплаты трехкратного среднемесячного заработка, так как руководитель организации может рассчитывать на такую компенсацию, только если он уволен не за виновные действия (ст. 279 ТК). В данном случае документами подтверждено, что гендиректор не справлялся с должностными обязанностями, что и стало причиной расторжения трудового договора.
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Заместитель директора по безопасности пытался ознакомить гендиректора под роспись с приказом об увольнении. Однако истец отказался подписывать документ и получать его копию, запись об этом сделана на приказе.
Также работодатель заявил о пропуске истцом срока обращения в суд. Срок на обращение в суд по делам о восстановлении на работе — один месяц, а бывший гендиректор подал иск через шесть месяцев с момента ознакомления с приказом об увольнении.
Позиция суда первой инстанции: увольнение законно
Районный суд встал на сторону работодателя. Как отметила первая инстанция, трудовой договор с руководителем организации прекращается в связи с принятием уполномоченным органом юрлица либо собственником имущества организации такого решения (п. 2 ст. 278 ТК). Это означает, что собственник вправе уволить гендиректора в любой момент независимо от того, был ли трудовой договор срочным или бессрочным (п. 9 постановления Пленума ВС от 02.06.2015 № 21). Такая возможность обусловлена правовым статусом руководителя и спецификой его трудовой деятельности. При расторжении трудового договора с гендиректором не требуется указывать мотивы и конкретные причины, подтверждающие необходимость прекращения трудовых отношений.
В ходе судебного разбирательства установлено, что ответчик решил досрочно прекратить полномочия гендиректора, с истцом произведен окончательный расчет. Стороны это не оспаривали. Истец знакомиться с приказом об увольнении под роспись отказался, что подтверждается показаниями свидетеля и записью на приказе, сделанной в соответствии с требованиями ст. 84.1 ТК.
Кроме того, в ходе разбирательства суд не выявил обстоятельства, которые свидетельствуют о том, что истец подвергся дискриминации в сфере труда. Работодатель не злоупотребил своим правом, когда расторг трудовой договор. Таким образом, увольнение гендиректора законно.
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Относительно взыскания с работодателя компенсации суд отметил, что она выплачивается, если соблюдены два условия. Первое: трудовой договор с руководителем организации расторгнут по п. 2 ст. 278 ТК. Второе: руководитель не совершал виновных действий, которые стали причиной увольнения.
Работодатель представил суду доказательства виновного поведения истца: акт о результатах его деятельности, согласно которому гендиректор допустил нарушения в работе, что причинило компании ущерб. Изложенные в акте нарушения истец не оспаривал ни во время работы в компании, ни в суде. Следовательно, работодатель правомерно отказал истцу в выплате компенсации.
Кроме того, суд признал, что истец пропустил срок исковой давности. По спору об увольнении работник вправе обратиться в суд в течение месяца с момента вручения копии приказа об увольнении или со дня выдачи трудовой (ст. 392 ТК). Работодатель издал приказ об увольнении, однако истец отказался с ним знакомиться и подал иск о восстановлении на работе за пределами месячного срока. Бывший гендиректор не представил доказательства пропуска срока исковой давности по уважительной причине.
Таким образом, суд признал увольнение гендиректора без выплаты компенсации правомерным и отказал в иске.
Позиция суда апелляционной инстанции: увольнение законно
Апелляция поддержала аргументацию и решение первой инстанции. При этом суд еще раз подчеркнул особенности правового положения руководителя организации.
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Из решения суда:
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«…правовой статус руководителя организации (права, обязанности, ответственность) значительно отличается от статуса иных работников, что обусловлено спецификой его трудовой деятельности, местом и ролью в механизме управления организацией <…> при расторжении трудового договора с руководителем организации по решению уполномоченного собственником лица или органа не требуется указывать те или иные конкретные обстоятельства, подтверждающие необходимость прекращения трудового договора, уведомление работника о предстоящем увольнении по п. 2 ч. 1 ст. 278 ТК РФ законом и трудовым договором сторон не предусмотрено».
Кроме того, Мосгорсуд признал необоснованным довод истца о том, что тот узнал об увольнении из сведений ЕГРЮЛ. Истец не выполнял должностные обязанности гендиректора и не получал зарплату, а значит, должен был знать о прекращении полномочий руководителя ООО.
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