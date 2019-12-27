Неприятности могут случиться даже в отлаженном рабочем процессе, например, кто-то из сотрудников испортит имущество учреждения. В подобных ситуациях желание у руководства одно - возместить потери, которые возникли по вине работника. Как действовать учреждению в таких случаях и как отразить возмещение ущерба равноценным имуществом?

Бывает, что сотрудники портят или теряют имущество учреждения. Например, берут ноутбук домой и забывают его в общественном транспорте или роняют служебный смартфон и разбивают его так, что восстановить уже невозможно.

Первое, что нужно сделать в таких случаях, — создать комиссию для служебного расследования, чтобы определить степень вины работника и сумму ущерба. Бухгалтеру тоже придется поучаствовать в этой процедуре. Во-первых, помочь рассчитать сумму ущерба, подготовить на подпись руководству различные бухгалтерские бумаги. Во-вторых, подсказать комиссии, какие формальности соблюсти, чтобы взыскать ущерб. А в-третьих, отразить недостачу и возмещение в учете.

Дадим общий алгоритм действий, а подробнее разберем возмещение ущерба в натуральной форме в бухучете.

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Алгоритм действий после того, как учреждение узнало об ущербе

Можно взыскать ущерб с виновного сотрудника без решения суда по распоряжению руководителя. Но для этого надо успеть оформить все необходимые документы за месяц. Отсчет начинают с даты, когда окончательно установили размер ущерба (ст. 248 ТК). Безопасная дата начала отсчета — день, когда завершили инвентаризацию или провели осмотр поврежденного имущества. Далее алгоритм действий такой.

1. Создайте комиссию для служебного расследования. Комиссия должна провести инвентаризацию и установить точный размер ущерба. Напомним, что его определяют по фактическим потерям исходя из рыночных цен, действующих в данной местности на день причинения ущерба. При этом размер ущерба не должен быть ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа (ч. 1 ст. 246 ТК).

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Кроме того, комиссии предстоит решить, можно ли привлечь работника к материальной ответственности. Для этого должны одновременно выполняться пять условий (см. таблицу).

Таблица. Условия для привлечения работника к ответственности

Условие Пояснение 1. Причинение прямого действительного ущерба имуществу учреждения Это означает, что у учреждения:

– уменьшилось количество имущества;

– ухудшилось состояние имущества;

– появилась необходимость потратиться на приобретение, восстановление имущества или на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам 2. Противоправность поведения работника — неисполнение трудовых обязанностей Например, сотрудник нарушил правила внутреннего трудового распорядка, условия трудового договора, положения должностной инструкции, с которыми он был ознакомлен под подпись 3. Причинно-следственная связь между поведением работника и наступившим ущербом То есть нужно доказать, что ущерб возник именно вследствие противоправного поведения работника, а не по каким-либо другим причинам 4. Вина работника в причинении ущерба Вина может проявляться в двух формах: умысел и неосторожность. То есть работник может осознавать противоправный характер своего поведения; предвидеть, что своим поведением способен причинить имущественный ущерб; желать наступления ущерба. Сотрудник также может предвидеть возможность наступления вредных последствий, но рассчитывать на их предотвращение. А может и не предвидеть возможность наступления вредных последствий, хотя и должен был бы 5. Отсутствие обстоятельств, исключающих ответственность работника Таких обстоятельств четыре.

1. Непреодолимая сила: наводнение, землетрясение, извержение вулкана, техногенная катастрофа.

2. Нормальный хозяйственный риск: опробование новых приемов работы.

3. Крайняя необходимость и необходимая оборона.

4. Необеспечение учреждением необходимых условий для хранения имущества

Работник, виновный в ущербе, может возместить его в добровольном порядке полностью или частично. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения работника к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за причиненный ущерб (ч. 4, 6 ст. 248 ТК).

2. Запросите объяснения у работника. Виновный сотрудник должен дать пояснения в письменном виде, почему он причинил ущерб. Если работник не захочет давать объяснения в предложенный ему срок, то по его истечении составляют акт о таком отказе в произвольной форме.

3. Задокументируйте результаты расследования. По итогам служебного расследования комиссия составляет заключение или акт. Форму такого документа закрепляют в учетной политике. Учреждение не обязано знакомить виновное лицо со всеми материалами служебной проверки. Но если привлекаемый к ответственности человек захочет посмотреть документы по служебному расследованию, то придется их ему представить.

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4. Определите границы возмещения ущерба. Другими словами, необходимо рассчитать, сколько должен работник учреждению. Ведь если взыскать больше, чем это можно было бы сделать, суд отменит взыскание. А учреждение или руководителя оштрафуют во время трудовой проверки (ст. 5.27 КоАП).

5. Подготовьте приказ о взыскании. Даже если виновный готов добровольно возместить ущерб, следует в месячный срок со дня выявления ущерба издать приказ о взыскании.

6. Взыскивайте ущерб. Если работник согласен добровольно погасить долг, допустимо взыскивать не 20 процентов от среднего заработка, а больше. Согласовать можно любые сроки, формы и способы выплаты долга. Например, можно договориться, чтобы работник возместил утрату имущества не деньгами, а в натуральной форме — передал взамен другое равноценное имущество. С сотрудником заключают отдельное соглашение или просят написать расписку либо заявление. Например, если он собирается отдать в счет погашения долга свое имущество, заявление может выглядеть так, как показано в образце.

Образец. Заявление работника

Принимать или не принимать от работника возмещение ущерба в натуральной форме — решать руководителю учреждения. Порядок такого возмещения ущерба может быть предусмотрен локальными актами учреждения или ГРБС.

Но учреждению лучше, если сотрудник предоставит имущество, аналогичное утраченному, — оно должно иметь такие же технические свойства и потребительские качества.

Варианты проводок, чтобы отразить ущерб в натуральной форме

После расследования и инвентаризации испорченное имущество списывают с балансового учета на основании акта о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 0504104). На основании этого документа в инвентарной карточке учета нефинансовых активов (ф. 0504031) — если это было основное средство — делают отметку о выбытии имущества. Если имущество не утеряно, а сломано и не подлежит ремонту, его учитывают до момента утилизации на счете 02. Затем начисляют задолженность:

ДЕБЕТ КДБ 1 209 71 567 КРЕДИТ КДБ 1 401 10 172

— начислена задолженность виновного лица по недостаче основных средств;

ДЕБЕТ КДБ 1 209 72 567 КРЕДИТ КДБ 1 401 10 172

— начислена задолженность виновного лица по недостаче нематериальных активов;

ДЕБЕТ КДБ 1 209 73 567 КРЕДИТ КДБ 1 401 10 172

— начислена задолженность виновного лица по недостаче непроизведенных активов;

ДЕБЕТ КДБ 1 209 74 567 КРЕДИТ КДБ 1 401 10 172

— начислена задолженность виновного лица по недостаче матзапасов.

Когда ущерб от недостачи сотрудник возмещает в натуральной форме, принимают к учету имущество и списывают с сотрудника задолженность. В Инструкции № 162н для этого случая есть два варианта проводок.

Вариант 1:

ДЕБЕТ КДБ 1 209 ХХ 567 КРЕДИТ КДБ 1 401 10 172

— начислена задолженность виновного лица за недостачу имущества;

ДЕБЕТ КРБ 1 10Х ХХ 3ХХ КРЕДИТ КДБ 1 401 10 172

— принято к учету имущество, предоставленное взамен недостачи;

ДЕБЕТ КДБ 1 401 10 172 КРЕДИТ КДБ 1 209 ХХ 667

— погашена задолженность виновного лица по недостаче в натуральной форме.

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Вариант 2:

ДЕБЕТ КДБ 1 209 ХХ 567 КРЕДИТ КДБ 1 401 10 172

— начислена задолженность виновного лица за недостачу имущества;

ДЕБЕТ КРБ 1 10Х ХХ 3ХХ КРЕДИТ КДБ 1 209 ХХ 667

— принято к учету имущество, предоставленное виновным лицом взамен недостачи.

Если сотрудник возместит ущерб в натуральной форме, это избавит бухгалтера и учреждение от дополнительной работы, которая возникает при использовании средств, поступивших от виновных лиц. Во-первых, не придется перечислять сумму в бюджет, а затем просить ГРБС вернуть ее учреждению. Во-вторых, получив от виновного лица имущество, учреждению не нужно проводить закупочные процедуры в рамках закона о контрактной системе.

По материалам журнала «Учет в казенных учреждениях».