Сотрудник использовал интернет на рабочем компьютере для личных целей. Руководитель объявил выговор работнику. Сотрудник обратился в суд. Сотрудник использовал интернет на рабочем компьютере для личных целей. Руководитель объявил выговор работнику. Сотрудник обратился в суд.

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Кто прав: работодатель.

Как избежать таких споров: пропишите, как использовать рабочий интернет в личных целях, в правилах распорядка. Если это не поможет, заблокируйте нежелательные сайты, чтобы работники не могли на них заходить.

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Из-за чего возник конфликт

Компания запрещает использовать служебные телефоны, интернет, компьютеры, принтеры и другую технику в личных целях. Руководитель закрепил такие требования в правилах трудового распорядка. Работники знали об этом, но все равно нарушали правила. Начальник отдела заметил, что его подчиненные открывают на рабочих компьютерах новостные сайты и страницы в социальных сетях. Начальник написал служебную записку директору. Директор инициировал служебное расследование в отношении семи подчиненных. В результате одну из подчиненных уличили в том, что она неоднократно использовала интернет на работе в личных целях.

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Руководитель запросил у оператора распечатку сайтов с датами и временем посещения. В акте служебного расследования перечислили сайты, которые работница посещала. У нее запросили объяснения. Сотрудница не созналась в том, что интернет использует не только для работы. Руководитель объявил сотруднице выговор. Работница обратилась в суд.

Что решили судьи

Суд поддержал компанию (апелляционное определение Верховного суда Республики Коми от 17.06.2019 по делу № 33-3692/2019). Работодатель прописал правила трудовой дисциплины, и сотрудница знала о том, что использовать интернет в личных целях нельзя. По распечатке посещений сайтов видно, что работница использовала интернет в рабочее время, а, к примеру, не в обеденный перерыв.

Компания соблюла порядок и уложилась в сроки — объявила выговор в течение месяца. Руководитель не стал увольнять сотрудницу. То есть компания соотнесла тяжесть проступка с мерой наказания.

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Как избежать спора

Пропишите четкие правила трудового распорядка. Ознакомьте работников с ними под подпись. Когда работник нарушает правила, не спешите его увольнять. Сначала попросите письменные объяснения. Затем составьте приказ о дисциплинарном взыскании. У компании есть на это месяц с того дня, когда обнаружили, что работник нарушил правила. Ознакомьте работника с приказом под подпись.

Работодатель вправе по своей инициативе уволить сотрудника, если у него есть дисциплинарное взыскание и он неоднократно не исполняет свои обязанности без уважительных причин (п. 5 ст. 81 ТК).

Компания вправе заблокировать нежелательные сайты. К примеру, можно заблокировать социальные сети (instagram.com, youtube.com и т. п.). Тогда сотрудники не смогут зайти с рабочих компьютеров на заблокированные сайты без специальных сервисов.

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