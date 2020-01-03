По договорам поставки в у. е. база НДС и выручка для налога на прибыль могут отличаться, если переход права собственности на товар не совпадает с отгрузкой. Будут и сложности с проводками. Но есть два способа упростить учет. По договорам поставки в у. е. база НДС и выручка для налога на прибыль могут отличаться, если переход права собственности на товар не совпадает с отгрузкой. Будут и сложности с проводками. Но есть два способа упростить учет.

32 ближайших изменения в Налоговом кодексе - от НДС и НДФЛ до спецрежимов и проверок >>

Компании заключили договор поставки товара. Цена выражена в евро, оплата в рублях по курсу ЦБ на день платежа. Право собственности на товары переходит к покупателю на дату, когда он получает их на своем складе. Стоимость товара с НДС составляет 10 800 евро: без НДС— 9 000 евро и НДС — 1800 евро. Поставщик получил 50-процентную предоплату 21 октября. Курс евро на эту дату — 74 руб/евро. Товар отгрузили со склада поставщика и передали перевозчику 22 октября. Курс евро на эту дату — 75 руб/евро. Покупатель получил от перевозчика товар на складе 23 октября и в этот же день доплатил за него поставщику. Курс евро на эту дату — 76 руб/евро.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

С какими проблемами столкнется бухгалтер

С авансовым НДС проблем нет. 21 октября продавец рассчитает налог с полученного аванса, включающего НДС, по расчетной ставке 20/120 (подп. 2 п. 1 ст. 167 НК):

5400 € × 74 ₽/€ × 20/120 = 66 600 ₽.

22 октября, в день отгрузки, продавец примет эту сумму к вычету (п. 8 ст. 171, п. 6 ст. 172 НК).

Сложности начнутся, когда бухгалтер станет считать выручку для НДС и доходы для налога на прибыль. Ведь определять их надо будет по разным правилам.

Что меняется в работе бухгалтера в 2020 году

Базу по НДС бухгалтер определит на дату отгрузки товара — 22 октября. Базу по НДС с оплаченной части он рассчитает по курсу на дату получения аванса, а с неоплаченной — по курсу ЦБ на дату отгрузки (п. 4 ст. 153 НК, письмо Минфина от 23.12.2015 № 03-07-11/75467):

4500 € × 74 ₽/€ + 4500 € × 75 ₽/€ = 670 500 ₽.

НДС составит 134 100 руб. (670 500 ₽ × 20%).

Доход для налога на прибыль бухгалтер рассчитает 23 октября, на дату перехода права собственности на товар к покупателю. Для этого возьмет сумму за вычетом НДС (п. 1 ст. 39, п. 1, 2 ст. 249, п. 1 ст. 248, п. 3 ст. 271 НК). Оплаченную часть он определит по курсу ЦБ на дату аванса. Неоплаченную — по курсу на дату перехода права собственности (п. 3, 8 ст. 271, абз. 3 ст. 316 НК):

4500 € × 74 ₽/€ + 4500 € × 76 ₽/€ = 675 000 ₽.

Как видим, доход для налога на прибыль и база по НДС различаются. Бухгалтеру понадобится тщательно проверять, как учетная программа провела операцию в налоговом учете.

Сложности будут и с бухучетом. Выручку бухгалтер посчитает так же, как доход для налога на прибыль (п. 5, 6, 12 ПБУ 9/99, п. 4, 5, 6, 9 ПБУ 3/2006). Но понадобится задействовать счет 45 «Товары отгруженные», а реализацию показывать на счете 90 только после перехода права собственности.

Как упростить себе работу

Оптимальный вариант — написать в договоре, что переход права собственности происходит в день отгрузки товара покупателю на складе поставщика. Тогда базу по НДС, доход для налога на прибыль и выручку в бухучете бухгалтер отразит в день отгрузки и рассчитает по одинаковым правилам. В нашем примере оплаченную часть — 21 октября по курсу ЦБ на дату аванса, а неоплаченную — 22 октября по курсу ЦБ на день отгрузки:

4500 € × 74 ₽/€ + 4500 € × 75 ₽/€ = 670 500 ₽.

Если компании не готовы менять условие о переходе права собственности, есть еще один способ. Установите в договоре 100-процентную предоплату. Тогда доход для налога на прибыль, базу по НДС и выручку для бухучета надо будет посчитать по курсу ЦБ на дату аванса. У этого способа, в отличие от первого, есть недостаток. База по НДС возникнет в момент отгрузки (22 октября), а бухгалтерская выручка и доход для прибыли — в день перехода права собственности (23 октября). Кроме того, вы не решите проблему с применением счета 45.

Дорогой коллега, 90 дней подписки на «Главбух» в подарок! Узнать больше На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону 8 (800) 505-87-17.

Оценить: